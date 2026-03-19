Conocé cómo quedaron los grupos de la Conmebol Sudamericana

Este jueves, la Conmebol realizó el sorteo para la Copa Sudamericana y se conoció como quedaron los grupos de los equipos argentinos. Además, ya está definido el cronograma de partidos.
Este jueves se realizó el sorteo y los equipos argentinos conocieron sus rivales. Cómo quedó el cronograma de partidos.
Este jueves, la Conmebol realizó el sorteo para la Copa Sudamericana y se conoció como quedaron los grupos de los equipos argentinos. Además, ya está definido el cronograma de partidos.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
La fase de grupos de la Sudamericana comenzará a disputarse el próximo martes 7 de abril, semana en la que se completará su primera jornada. El resto de las fechas son las siguientes:
Después del sorteo que definirá los de la fase de playoffs de los octavos de final, las rondas eliminatorias de la Sudamericana comenzarán a disputarse a partir del 21 de julio.
Eliminatorias de octavos de final
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinales
La final de la Conmebol Libertadores se disputará el 28 de noviembre en la ciudad de Barranquilla.