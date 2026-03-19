19 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Conmebol Sudamericana

Conocé cómo quedaron los grupos de la Conmebol Sudamericana

Este jueves se realizó el sorteo y los equipos argentinos conocieron sus rivales. Cómo quedó el cronograma de partidos.

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026: horario y cómo quedaron los bombos

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Por Sitio Andino Deportes

Este jueves, la Conmebol realizó el sorteo para la Copa Sudamericana y se conoció como quedaron los grupos de los equipos argentinos. Además, ya está definido el cronograma de partidos.

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Quiénes serán los rivales de Indendiente Rivadavia en la Libertadores 2026
  • América de Cali
  • Tigre
  • Macará de Ecuador
  • Alianza Atlético

Grupo B

  • Atlético Mineiro
  • Cienciano
  • Puerto Cabello
  • Juventud

Grupo C

  • San Pablo
  • Millonarios
  • Boston River
  • O´Higgins

Grupo D

  • Santos
  • San Lorenzo
  • Deportivo Cuenca
  • Recoleta

Grupo E

  • Racing
  • Caracas FC
  • Independiente Petrolero
  • Botafogo

Grupo F

  • Gremio
  • Palestino
  • Montevideo City
  • Deportivo Riestra

Grupo G

  • Olimpia
  • Vasco da Gama
  • Audax Italiano
  • Barracas Central

Grupo H

  • River Plate
  • Bragantino
  • Blooming
  • Carabobo
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Cronograma de la Sudamericana

La fase de grupos de la Sudamericana comenzará a disputarse el próximo martes 7 de abril, semana en la que se completará su primera jornada. El resto de las fechas son las siguientes:

  • Fecha 2: 14 al 16 de abril
  • Fecha 3: 28 al 30 de abril
  • Fecha 4: 5 al 7 de mayo
  • Fecha 5: 19 al 21 de mayo
  • Fecha 6: 26 al 28 de mayo

Después del sorteo que definirá los de la fase de playoffs de los octavos de final, las rondas eliminatorias de la Sudamericana comenzarán a disputarse a partir del 21 de julio.

Eliminatorias de octavos de final

  • Partidos de ida: 21 al 23 de julio
  • Partidos de vuelta: 28 al 30 de julio

Octavos de final

  • Partidos de ida: 11 al 13 de agosto
  • Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

  • Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre
  • Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

  • Partidos de ida: 13 y 14 de octubre
  • Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

La final de la Conmebol Libertadores se disputará el 28 de noviembre en la ciudad de Barranquilla.

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