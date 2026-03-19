Conocé cómo quedaron los grupos de la Conmebol Sudamericana

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026: horario y cómo quedaron los bombos

Este jueves, la Conmebol realizó el sorteo para la Copa Sudamericana y se conoció como quedaron los grupos de los equipos argentinos. Además, ya está definido el cronograma de partidos.

Quiénes serán los rivales de Indendiente Rivadavia en la Libertadores 2026

El sorteo de la Copa Sudamericana ya tiene fecha y hora

San Pablo

Millonarios

Boston River

O´Higgins

Grupo D

Santos

San Lorenzo

Deportivo Cuenca

Recoleta

Grupo E

Racing

Caracas FC

Independiente Petrolero

Botafogo

Grupo F

Gremio

Palestino

Montevideo City

Deportivo Riestra

Grupo G

Olimpia

Vasco da Gama

Audax Italiano

Barracas Central

Grupo H

River Plate

Bragantino

Blooming

Carabobo

Cronograma de la Sudamericana

La fase de grupos de la Sudamericana comenzará a disputarse el próximo martes 7 de abril, semana en la que se completará su primera jornada. El resto de las fechas son las siguientes:

Fecha 2: 14 al 16 de abril

14 al 16 de abril Fecha 3: 28 al 30 de abril

28 al 30 de abril Fecha 4: 5 al 7 de mayo

5 al 7 de mayo Fecha 5: 19 al 21 de mayo

19 al 21 de mayo Fecha 6: 26 al 28 de mayo

Después del sorteo que definirá los de la fase de playoffs de los octavos de final, las rondas eliminatorias de la Sudamericana comenzarán a disputarse a partir del 21 de julio.

Eliminatorias de octavos de final

Partidos de ida: 21 al 23 de julio

21 al 23 de julio Partidos de vuelta: 28 al 30 de julio

Octavos de final

Partidos de ida: 11 al 13 de agosto

11 al 13 de agosto Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

8 al 10 de septiembre Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

13 y 14 de octubre Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

La final de la Conmebol Libertadores se disputará el 28 de noviembre en la ciudad de Barranquilla.