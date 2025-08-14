Hubo detenciones

Videos: otra vez, en Brasil, la policía reprimió a hinchas de Godoy Cruz

Tras la derrota del Tomba ante Mineiro, en la tribuna visitante se registraron graves incidentes con el personal de seguridad, y la policía militar agredió a hinchas bodegueros.

Foto: SportsCenter
Por Sitio Andino Deportes

Una vez más, como en casi cada encuentro de copas internacionales que se juega en Brasil, los hinchas argentinos terminan siendo noticia por incidentes y agresiones por parte de las fuerzas de seguridad del estadio. Esto ocurrió tras la derrota del Tomba ante Mineiro por la Copa Sudamericana, cuando comenzaron a circular videos que mostraban la brutalidad de la seguridad brasileña contra los hinchas bodegueros.

Fuertes incidentes: hinchas del Tomba agredidos por la policía brasileña

A pesar del mal sabor que dejó el resultado para los simpatizantes de Godoy Cruz, lo peor ocurrió al final del partido, cuando se desató un enfrentamiento con la policía en el Arena MRV.

Aunque no hay una versión oficial sobre cómo comenzaron las agresiones, un espectador aseguró que las fuerzas de seguridad los empujaron a salir del estadio a golpes, provocando que algunos hinchas reaccionaran con puñetazos y patadas.

En los videos que se difundieron, se puede observar que personal de seguridad brasileño actuó de manera irregular, como cuando tres empleados (dos con casacas naranjas y uno gris) golpearon a un hincha argentino que ya estaba tirado en el suelo.

Ante las agresiones y la situación que empezó a salirse de control, la Policía Militar intervino, equipada con porras y blindados, y se produjeron detenciones de hinchas del Tomba, como se vieron en varias imagenes dentro del estadio y que rápidamente se viralizaron.

Otro hecho que se suma a un largo listado de incidentes

Lejos de ser un hecho aislado, este incidente se suma a la larga lista de episodios de violencia registrados en los últimos años. Entre ellos se destacan la final de la Copa Libertadores 2023, entre Boca y Fluminense, y el partido de la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, cuando la Selección Argentina enfrentó a Brasil y los jugadores intervinieron para proteger al público.

Sin embargo, los abusos de autoridad de las fuerzas brasileñas no afectan solo a los hinchas argentinos, sino también a los seguidores de otros países vecinos, quienes denuncian la falta de controles y la existencia de zonas liberadas donde pueden ser agredidos por la torcida local.

