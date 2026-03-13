Video: detuvieron al hermano de la "Yaqui" Vargas en un megaoperativo policial

En un amplio operativo policial realizado en conjunto con la Justicia Federal, fue detenido Luis Alfredo Vargas, hermano deSandra Jaquelina Vargas Méndez, conocida como “La Yaqui”. El hombre está acusado de integrar una presunta organización criminal conformada por familiares y allegados que operaría en distintos puntos de Godoy Cruz.
Detienen al hermano de “La Yaqui”: así fue el momento de su captura
El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que la captura de Vargas forma parte de un operativo destinado a desarticular la estructura criminal vinculada al narcotráfico y revisar los beneficios de ejecución de pena que habría obtenido.
Además, a partir del análisis de comunicaciones telefónicas intervenidas en la causa, los investigadores lograron reconstruir parte del funcionamiento interno de la presunta red. En esas conversaciones aparecen referencias a la recaudación de dinero, la distribución de droga y la coordinación entre distintos integrantes de la organización.