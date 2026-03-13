Video: detuvieron al hermano de la "Yaqui" Vargas en un megaoperativo policial

Por Luis Calizaya







En un amplio operativo policial realizado en conjunto con la Justicia Federal, fue detenido Luis Alfredo Vargas, hermano de Sandra Jaquelina Vargas Méndez, conocida como “La Yaqui”. El hombre está acusado de integrar una presunta organización criminal conformada por familiares y allegados que operaría en distintos puntos de Godoy Cruz.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Detienen al hermano de “La Yaqui”: así fue el momento de su captura El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que la captura de Vargas forma parte de un operativo destinado a desarticular la estructura criminal vinculada al narcotráfico y revisar los beneficios de ejecución de pena que habría obtenido.

Según datos recientes del expediente judicial, en el que se confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Sandra Jaquelina Vargas Méndez, conocida como “La Yaqui”, y de su hijo Mauro Jesús Gélvez Vargas por narcotráfico, el detenido estaría involucrado en la organización y tendría a su cargo tareas vinculadas con la administración del dinero y la coordinación de actividades.

Embed La Policía de Mendoza logró detener a Luis Alfredo Vargas, hermano de Sandra Jaquelina Vargas Méndez, conocida como “La Yaqui”. pic.twitter.com/JVGIeh6bfV — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) March 14, 2026 Además, a partir del análisis de comunicaciones telefónicas intervenidas en la causa, los investigadores lograron reconstruir parte del funcionamiento interno de la presunta red. En esas conversaciones aparecen referencias a la recaudación de dinero, la distribución de droga y la coordinación entre distintos integrantes de la organización.

Compartí la nota:







