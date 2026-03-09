9 de marzo de 2026
Confirman la prisión preventiva de la "Yaqui" Vargas y de su hijo por una presunta red narco en Godoy Cruz

La investigación incluyó escuchas telefónicas, tareas de inteligencia y allanamientos que permitieron reconstruir el funcionamiento de una presunta red narco en Godoy Cruz.

Esas operaciones no contaban con respaldo de ingresos formales

Esas operaciones no contaban con respaldo de ingresos formales

Foto: Yemel Fil
Tras analizar los elementos reunidos durante la investigación, la Cámara Federal de Mendoza decidió este lunes rechazar las apelaciones de la defensa y confirmar el procesamiento con prisión preventiva para Sandra Jaquelina la "Yaqui" Vargas y de su hijo Mauro Jesús Gélvez Vargas.

La resolución fue dispuesta por la Sala B del tribunal, compuesta por los jueces Manuel Alberto Pizzaro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios, quienes rechazaron la apelación presentada por la defensa. En su resolución, los magistrados también remarcaron que la "Yaqui" Vargas ya cumple una condena de 15 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.

Para el tribunal, esa situación incrementa el riesgo procesal, especialmente ante la posibilidad de una nueva condena y una eventual unificación de penas.

Juicio "la yaqui" Jaquelina Vargas - 242811
La Cámara Federal de Mendoza decidió este lunes rechazar las apelaciones de la defensa

La Cámara Federal de Mendoza decidió este lunes rechazar las apelaciones de la defensa

Por ese motivo, los jueces consideraron necesario mantener la prisión preventiva mientras la causa continúa avanzando en la Justicia federal.

Los detalles de la investigación judicial

Según una investigación judicial, que incluyó escuchas telefónicas, tareas de inteligencia y múltiples allanamientos, se logró reconstruir el funcionamiento de una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en el oeste del Gran Mendoza.

En el expediente aparece señalada como principal referente Sandra Jaquelina "Yaqui" Vargas Méndez, quien habría operado junto a su hijo Mauro Jesús Gélvez Vargas dentro de la estructura investigada.

Una presunta organización con base familiar

De acuerdo con la causa, la red estaba integrada por familiares y personas del entorno cercano, y habría operado en distintos puntos del departamento de Godoy Cruz.

Juicio "la yaqui" Jaquelina Vargas
La red estaba integrada por familiares y personas del entorno cercano

La red estaba integrada por familiares y personas del entorno cercano

Para los investigadores, Vargas Méndez ocupaba un rol central en la organización, especialmente en la administración del dinero y la coordinación de la actividad, mientras que su hijo habría cumplido funciones operativas y de seguridad dentro del grupo.

Allanamientos, droga y un arma de fuego

Durante los procedimientos policiales realizados en distintos domicilios vinculados a la investigación, los efectivos secuestraron:

  • Envoltorios de cocaína

  • Marihuana fraccionada

  • Dinero en efectivo

  • Teléfonos celulares

  • Un arma de fuego calibre 9 milímetros

Todos estos elementos fueron incorporados como prueba en el expediente judicial.

Además, el análisis de las comunicaciones telefónicas intervenidas permitió reconstruir parte de la dinámica interna de la presunta organización, con referencias a recaudación de dinero, distribución de droga y coordinación entre distintos integrantes.

Movimientos de dinero bajo la lupa

A las pruebas reunidas se sumó un informe del organismo ARCA, que detectó transferencias y movimientos de dinero en billeteras virtuales vinculadas a Vargas.

Según el reporte, esas operaciones no contaban con respaldo de ingresos formales, lo que para los investigadores podría constituir un indicio del manejo económico de la actividad ilícita.

