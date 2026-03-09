Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6

El sorteo N° 3354 del Quini 6, realizado este domingo 8 de marzo , repartió una fortuna entre decenas de apostadores argentinos. Aunque los pozos principales de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, la suerte se hizo presente en el Siempre Sale, donde 35 personas acertaron cinco números y ganaron cifras millonarias para sus hogares.

En esta oportunidad, los afortunados del Siempre Sale se llevaron aproximadamente 11 millones de pesos cada uno . Los tickets ganadores se distribuyeron en diversos puntos del país, destacándose varios ganadores en la provincia de Corrientes y también en San Juan, quienes ya pueden celebrar su buena fortuna. Los números de la fortuna esta vez fueron 14 - 16 - 19 - 25 - 28 - 36.

Javier Domínguez, dueño de la agencia 342 en el departamento 9 de Julio, confirmó que el ganador de los 780 millones de pesos del miércoles pasado aún no se presentó. El ticket ganador fue vendido en el local de Diagonal Sarmiento, en la localidad de Villa Cabecera, y la expectativa crece minuto a minuto.

El agenciero sospecha que el afortunado podría ser un trabajador de las viñas de la zona o un jubilado que todavía no revisó su boleta. La noticia generó un gran impacto en el barrio, donde los vecinos ya iniciaron una búsqueda activa para intentar dar con el dueño de la jugada.

El próximo pozo millonario y el ganador de San Juan

Mientras miles de argentinos ya revisan sus boletas, en la vecina provincia de San Juan todavía se mantiene la incógnita sobre un gran premio obtenido días atrás. Un apostador local ganó una suma cercana a los 780 millones de pesos, pero hasta el momento no se presentó a reclamar su recompensa.

Los números que convirtieron a este sanjuanino en millonario el pasado 4 de marzo fueron el 11, 12, 13, 15, 19 y 25. Es fundamental que el ganador aparezca pronto, ya que solo cuenta con 15 días corridos desde el sorteo para reclamar su dinero en la agencia o en la Caja de Acción Social.

En caso de no presentarse a tiempo, el premio millonario caducará definitivamente. Por su parte, el agenciero también espera con ansias el encuentro, ya que le corresponde un premio estímulo del 1% del total, lo que representa una suma cercana a los 7,8 millones de pesos para su comercio.

Próximo pozo del Quini 6 y expectativas

De cara al próximo sorteo, la Lotería de Santa Fe anunció que el pozo total estimado asciende a los 3.800 millones de pesos. Si querés probar tu suerte, recordá que podés realizar tus jugadas en cualquier agencia oficial del país hasta pocas horas antes de que comience el evento. Los seguidores del juego pueden controlar sus boletas en el sitio oficial para no repetir la historia del ganador que todavía no aparece.