9 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6

Tras el sorteo del Quini 6, 35 apostadores ganaron 11 millones cada uno. En San Juan, el ganador de otro Quini 6 millonario aún no apareció por la agencia.

Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6

Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6

En esta oportunidad, los afortunados del Siempre Sale se llevaron aproximadamente 11 millones de pesos cada uno. Los tickets ganadores se distribuyeron en diversos puntos del país, destacándose varios ganadores en la provincia de Corrientes y también en San Juan, quienes ya pueden celebrar su buena fortuna. Los números de la fortuna esta vez fueron 14 - 16 - 19 - 25 - 28 - 36.

Lee además
Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 8 de marzo
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Quini 6 y de cuánto es el premio de este domingo 8 de marzo

El misterio del ganador del Quini 6 en San Juan

Javier Domínguez, dueño de la agencia 342 en el departamento 9 de Julio, confirmó que el ganador de los 780 millones de pesos del miércoles pasado aún no se presentó. El ticket ganador fue vendido en el local de Diagonal Sarmiento, en la localidad de Villa Cabecera, y la expectativa crece minuto a minuto.

El agenciero sospecha que el afortunado podría ser un trabajador de las viñas de la zona o un jubilado que todavía no revisó su boleta. La noticia generó un gran impacto en el barrio, donde los vecinos ya iniciaron una búsqueda activa para intentar dar con el dueño de la jugada.

Quini 6 pesos logo
Quini 6: un nuevo millonario en Argentina

Quini 6: un nuevo millonario en Argentina

El próximo pozo millonario y el ganador de San Juan

Mientras miles de argentinos ya revisan sus boletas, en la vecina provincia de San Juan todavía se mantiene la incógnita sobre un gran premio obtenido días atrás. Un apostador local ganó una suma cercana a los 780 millones de pesos, pero hasta el momento no se presentó a reclamar su recompensa.

Los números que convirtieron a este sanjuanino en millonario el pasado 4 de marzo fueron el 11, 12, 13, 15, 19 y 25. Es fundamental que el ganador aparezca pronto, ya que solo cuenta con 15 días corridos desde el sorteo para reclamar su dinero en la agencia o en la Caja de Acción Social.

En caso de no presentarse a tiempo, el premio millonario caducará definitivamente. Por su parte, el agenciero también espera con ansias el encuentro, ya que le corresponde un premio estímulo del 1% del total, lo que representa una suma cercana a los 7,8 millones de pesos para su comercio.

Próximo pozo del Quini 6 y expectativas

De cara al próximo sorteo, la Lotería de Santa Fe anunció que el pozo total estimado asciende a los 3.800 millones de pesos. Si querés probar tu suerte, recordá que podés realizar tus jugadas en cualquier agencia oficial del país hasta pocas horas antes de que comience el evento. Los seguidores del juego pueden controlar sus boletas en el sitio oficial para no repetir la historia del ganador que todavía no aparece.

Temas
Seguí leyendo

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $3.550 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo

Jóvenes Pordioseros celebra 25 años de historia con un show único en Mendoza

Vendimia, vino y pasión: la historia de una sommelier mendocina que conecta gastronomía, territorio y tradición

Cómo se logró el histórico show de drones que iluminó el Frank Romero Day

Torneo Vendimia de Polo y Golf: finales imperdibles y un sunset para disfrutar del atardecer

LO QUE SE LEE AHORA
Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un llamado a la solidaridad. 
qué le pasó

El desesperado pedido de Marcela Gaua, ex reina de la Vendimia, tras el Acto Central

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..
Cerró la votación

La reina de la Vendimia 2026 para los lectores de Sitio Andino, es..

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo

Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un llamado a la solidaridad. 
qué le pasó

El desesperado pedido de Marcela Gaua, ex reina de la Vendimia, tras el Acto Central