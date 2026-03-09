Quién es Daniela Ovejero Michelini, la sommelier mendocina que apuesta por el vino y la gastronomía

Su recorrido refleja una transformación que atraviesa a la industria vitivinícola

Cada Vendimia en Mendoza no solo celebra la cosecha de la uva : es también el momento en que se visibilizan las historias de quienes construyen día a día la identidad del vino . Entre ellas aparece la de Daniela Ovejero Michelini , sommelier mendocina que encontró en la gastronomía, el vino y el paisaje del Valle de Uco una forma de expresar su vocación.

Este domingo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer , y en este marco, su recorrido refleja una transformación que atraviesa a la industria vitivinícola : cada vez más mujeres ocupan espacios creativos, lideran proyectos y aportan nuevas miradas dentro del sector.

Impactante Cómo se logró el histórico show de drones que iluminó el Frank Romero Day

El regreso más esperado Jóvenes Pordioseros celebra 25 años de historia con un show único en Mendoza

Daniela se formó en Mendoza y desde sus primeros pasos buscó ampliar su mirada sobre el mundo gastronómico. Las pasantías y experiencias en distintos proyectos le permitieron comprender la cocina y el vino desde una perspectiva más integral.

"Me formé en Mendoza y a lo largo de mi camino tuve la oportunidad de hacer pasantías y experiencias en distintos restaurantes y proyectos gastronómicos que me ayudaron a entender la gastronomía desde una mirada más amplia, siempre conectada con el territorio ", contó Daniela a Sitio Andino.

Daniela se formó en Mendoza y desde sus primeros pasos buscó ampliar su mirada sobre el mundo gastronómico

Esa conexión con el lugar fue clave en su desarrollo profesional y en la forma de entender el vino como parte de una cultura y una identidad.

Hoy Daniela desarrolla su trabajo junto al chef Enzo González Petra, su esposo y socio en el proyecto gastronómico CAL, una propuesta ubicada en el Valle de Uco que busca crear experiencias donde la gastronomía dialogue con el paisaje y los vinos de la región.

sommelier, vino, mendoza, vendimia Hoy Daniela desarrolla su trabajo junto al chef Enzo González Petra, su esposo y socio en el proyecto gastronómico CAL Foto: Daniela Ovejero Michelini

El concepto del restaurante se basa en el respeto por el entorno y la temporalidad de los ingredientes. "Intentamos trabajar con productos de temporada, con productores cercanos y con una mirada muy ligada al lugar en el que estamos", manifestó. Para Daniela, el vino y la gastronomía no se entienden sin el territorio que los rodea.

Daniela y la creación de un vino con una fuerte historia

Además de su trabajo como sommelier, Daniela desarrolla un proyecto personal ligado a la elaboración de vino. Se trata de Rufino, un Sauvignon Blanc proveniente de San Pablo, en el Valle de Uco. El vino tiene un significado especial, ya que lleva el nombre de su abuelo.

"Es un vino que lleva el nombre de mi abuelo y para mí tiene un significado muy profundo", contó. Cada vendimia representa un nuevo desafío en ese proceso que une tradición familiar y trabajo profesional.

sommelier, vendimia, vino, mendoza Daniela desarrolla un proyecto personal ligado a la elaboración de vino Foto: Daniela Ovejero Michelini

"Cada vendimia volver a hacerlo me conecta con la bodega, con los tiempos del vino y con todos los desafíos que implica acompañar ese proceso año a año", explicó la joven.

El vino como experiencia en la vida de las mujeres

Para Daniela, el vino no se trata solo de estilos o preferencias, sino de momentos y experiencias compartidas. En general las mujeres suelen elegir vinos blancos, rosados o tintos.

El vino se elige por momentos. Es un puente para vivir un lindo momento con la gente que queremos El vino se elige por momentos. Es un puente para vivir un lindo momento con la gente que queremos

En su visión, el disfrute del vino puede aparecer en distintas situaciones: con amigos, en familia o incluso en soledad. "Siempre con amigos en una juntada, con familia un domingo al mediodía, con mi esposo un día normal en casa que se transforma en especial. Incluso sola, leyendo un libro o viendo una serie".

El legado de las mujeres de su familia

En su historia personal, Daniela reconoció que el ejemplo de otras mujeres fue fundamental para construir su camino.

"Siempre estuve rodeada de mujeres muy fuertes que fueron y siguen siendo un ejemplo para mí: mi abuela, mi mamá, mis tías y mis primas", recordó.

Según su testimonio, crecer en ese entorno le dio confianza para desarrollar su propia voz dentro del mundo del vino.

Creo que crecer rodeada de esas mujeres me marcó mucho y me dio confianza para encontrar también mi propio camino Creo que crecer rodeada de esas mujeres me marcó mucho y me dio confianza para encontrar también mi propio camino

Hoy observa con entusiasmo cómo cada vez más mujeres ocupan lugares de liderazgo dentro de la gastronomía y la vitivinicultura.

"Desarrollarse como mujer en el mundo del vino y la gastronomía tiene sus desafíos, pero cada vez hay más mujeres ocupando espacios creativos, liderando proyectos y aportando nuevas miradas", sostuvo.

Un mensaje para las nuevas generaciones

En una provincia donde la industria del vino es uno de los motores culturales y económicos, Daniela destacó que la carrera de sommelier es cada vez más elegida.

La eligen tanto mujeres como varones pero, según contó Daniela, "hoy es una carrera que se está estudiando mucho y abre muchas puertas a trabajos en bodegas. No solo habla de vino, también de servicio, de protocolo y de culturas", explicó.

sommelier, vino, vendimia, mendoza De cara al futuro, su deseo es seguir desarrollando su proyecto gastronómico Foto: Daniela Ovejero Michelini

De cara al futuro, su deseo es seguir desarrollando su proyecto gastronómico y profundizando el vínculo entre vino, cocina y territorio.

"Me gustaría seguir creciendo con CAL y que quienes nos visitan puedan llevarse no solo una comida, sino una historia y una conexión con el lugar".

Y para las mujeres que recién comienzan en este camino, dejó un mensaje claro: "Que confíen en su mirada y en su sensibilidad. Este es un mundo muy creativo y todavía hay mucho espacio para nuevas voces y nuevas formas de hacer las cosas".