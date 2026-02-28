Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo

El próximo sorteo del Quini 6 , correspondiente al número 3352 , se realizará el domingo 1 de marzo de 2026 y pondrá en juego un pozo acumulado de $10.300 millones . El sorteo comenzará a las 21.15 y podrá seguirse en vivo por Telefe Santa Fe , RTS Medios , IP Noticias , Canal 9 Paraná y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe .

En la edición anterior del Quini 6 , correspondiente al sorteo N.º 3351 del 25 de febrero , la modalidad La Segunda tuvo dos grandes ganadores. Los boletos premiados fueron jugados en Pueblo Italiano y Andalgalá , donde ambos apostadores lograron acertar la combinación 02-07-09-17-21-27 . De esta manera, se repartieron un premio conjunto que superó los $2.179.900.000 , desatando la celebración en ambas localidades.

¡Afortunados! Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

Por su parte, en la modalidad La Revancha , la fortuna quedó en manos de un único jugador, que se convirtió en millonario al ganar $600.000.000 tras acertar los números 03-05-14-18-20-24 . La jugada ganadora fue realizada en la ciudad de Rosario , provincia de Santa Fe, donde la expectativa por el histórico premio se transformó en realidad.

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y en esta oportunidad tienen un valor de $3.000 (Tradicional y La Segunda $1.500 + Revancha $750 + Siempre Sale $750). La venta de apuestas se cierra el sábado a las 20 (el horario puede variar según la juridicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45 .

El Quini 6 sortea un pozo impactante de 10.300 millones de pesos este domingo 1 de marzo

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El jugador selecciona seis números de un total de 46, que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.