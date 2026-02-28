28 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Propuesta de sábado

Damarína Atelier presenta "Varkann": un desfile de moda en una noche épica de máscaras en Mendoza

Con "Varkann", Damarína Atelier promete una noche donde el diseño exclusivo, misterio y estilo se fusionarán en una experiencia única. Los detalles.

Damarína Atelier presenta Varkann: un desfile de moda en una noche épica de máscaras en Mendoza

Damarína Atelier presenta "Varkann": un desfile de moda en una noche épica de máscaras en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

La firma de diseño exclusivo Damarína Atelier lanza su nueva colección 2026 titulada “Varkann” con un fashion show que promete una experiencia de moda diferente en Mendoza. El evento se realizará este 28 de febrero en Hualta Hotel y propone una consigna clara: el público no solo asiste, sino que forma parte de la historia a través de una auténtica noche de máscaras.

Embed

Un desfile de moda con identidad propia

Bajo la dirección creativa de la estilista y productora de moda Dámaris Funes, Damarína apuesta a una propuesta sensorial donde el estilo, la estética y el misterio se combinan en una puesta en escena inmersiva.

Lee además
La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco.
Historias de vida

La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco
Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo
Juegos de azar

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo

"Este desfile busca dar una propuesta diferente a lo que se conoce en Mendoza, creando junto a sus productoras -Victoria Venet y Rocío González- un escenario vivo que lleve al público a transportarse en la historia", explicó Funes.

El Damarína Fashion Show 2026 contará con la participación de 20 modelos que darán vida a Varkann, la nueva colección que continúa consolidando la identidad de la marca: prendas de diseño exclusivo, producidas en ediciones limitadas —no más de una o dos piezas por diseño—, pensadas para quienes buscan distinción, elegancia y sensualidad en su máxima expresión.

"El evento se realiza junto a un equipo de trabajo de alto nivel creativo de la industria. También damos a conocer nuevos talentos como son los modelos, productores y estilistas. Apostando siempre al talento joven de la provincia", expresó la directora creativa.

Tras el impacto de su colección anterior, “Dioses del desierto”, Damarína redobla la apuesta creativa con Varkann, una propuesta épica. La marca se caracteriza por fusionar sensualidad y sofisticación, ofreciendo piezas únicas que permiten vestir de manera excepcional y auténtica.

Embed

Noche de Mascaradas: el público como protagonista

Uno de los diferenciales del evento será su dress code o código de vestimenta, que establece solo dos reglas:

  • Explotar al máximo el estilo personal
  • Llevar una máscara

La propuesta busca que los asistentes se conviertan en parte activa de la experiencia, integrándose a la narrativa del desfile y aportando su propia impronta creativa.

"También buscamos mostrar que las nuevas generaciones venimos a pisar fuerte y con una creatividad diferente, demostrando que se puede trabajar en equipo mediante la empatía, la cercanía, los valores y la unión de talentos dentro de un mundo donde abunda la competencia", explicó la creadora.

Embed

Fecha, lugar y cronograma del evento

El evento tiene entrada gratuita y está destinado a personas mayores de 20 años. Además, se desarrollará en Jacarandá en el Hualta Hotel, ubicado en Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza.

Cronograma:

  • 20:00: ingreso del público
  • 21:00: comienzo del fashion show
  • 21:30 a 23:00: post desfile
Temas
Seguí leyendo

Brinco sortea un extraordinario pozo millonario este domingo 1 de marzo: hora y cómo participar

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 28 de febrero

Lluvias récord en Mendoza: cómo respondieron los colectores y por qué hubo inundaciones

Por qué hoy, 28 de febrero, se celebra el Día de las Enfermedades Raras

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 28 de febrero en Mendoza

Bendición de los Frutos: Mendoza inició el camino oficial a la Fiesta de la Vendimia 2026

LO QUE SE LEE AHORA
La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco.
Historias de vida

La experiencia de cuatro médicas residentes de España en centros de salud del Valle de Uco

Las Más Leídas

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad video
Valle de Uco

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad

Por qué eliminaron a una participante de Gran Hermano: los motivos de la decisión
Inesperado

Por qué eliminaron a una participante de Gran Hermano: los motivos de la decisión

Mendoza volvió a celebrar la tradicional Bendición de los Frutos. video
Celebración

Bendición de los Frutos: Mendoza inició el camino oficial a la Fiesta de la Vendimia 2026

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 28 de febrero en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 28 de febrero en Mendoza

Desde la Dirección de Hidráulica, precisaron que “las obras funcionaron pese a la magnitud” de las lluvias.
Infraestructura aluvional

Lluvias récord en Mendoza: cómo respondieron los colectores y por qué hubo inundaciones