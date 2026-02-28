Damarína Atelier presenta "Varkann": un desfile de moda en una noche épica de máscaras en Mendoza

La firma de diseño exclusivo Damarína Atelier lanza su nueva colección 2026 titulada “Varkann” con un fashion show que promete una experiencia de moda diferente en Mendoza. El evento se realizará este 28 de febrero en Hualta Hotel y propone una consigna clara: el público no solo asiste, sino que forma parte de la historia a través de una auténtica noche de máscaras.

Bajo la dirección creativa de la estilista y productora de moda Dámaris Funes , Damarína apuesta a una propuesta sensorial donde el estilo, la estética y el misterio se combinan en una puesta en escena inmersiva.

"Este desfile busca dar una propuesta diferente a lo que se conoce en Mendoza, creando junto a sus productoras -Victoria Venet y Rocío González- un escenario vivo que lleve al público a transportarse en la historia", explicó Funes.

El Damarína Fashion Show 2026 contará con la participación de 20 modelos que darán vida a Varkann, la nueva colección que continúa consolidando la identidad de la marca: prendas de diseño exclusivo, producidas en ediciones limitadas —no más de una o dos piezas por diseño—, pensadas para quienes buscan distinción, elegancia y sensualidad en su máxima expresión.

"El evento se realiza junto a un equipo de trabajo de alto nivel creativo de la industria. También damos a conocer nuevos talentos como son los modelos, productores y estilistas. Apostando siempre al talento joven de la provincia", expresó la directora creativa.

Tras el impacto de su colección anterior, “Dioses del desierto”, Damarína redobla la apuesta creativa con Varkann, una propuesta épica. La marca se caracteriza por fusionar sensualidad y sofisticación, ofreciendo piezas únicas que permiten vestir de manera excepcional y auténtica.

Noche de Mascaradas: el público como protagonista

Uno de los diferenciales del evento será su dress code o código de vestimenta, que establece solo dos reglas:

Explotar al máximo el estilo personal

Llevar una máscara

La propuesta busca que los asistentes se conviertan en parte activa de la experiencia, integrándose a la narrativa del desfile y aportando su propia impronta creativa.

"También buscamos mostrar que las nuevas generaciones venimos a pisar fuerte y con una creatividad diferente, demostrando que se puede trabajar en equipo mediante la empatía, la cercanía, los valores y la unión de talentos dentro de un mundo donde abunda la competencia", explicó la creadora.

Fecha, lugar y cronograma del evento

El evento tiene entrada gratuita y está destinado a personas mayores de 20 años. Además, se desarrollará en Jacarandá en el Hualta Hotel, ubicado en Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza.

Cronograma: