Lluvias récord en Mendoza: cómo respondieron los colectores y por qué hubo inundaciones

Desde la Dirección de Hidráulica, precisaron que “las obras funcionaron pese a la magnitud” de las lluvias.

Las lluvias intensas que golpearon al Gran Mendoza durante el viernes 20 y el sábado 21 de febrero no sólo dejaron calles anegadas y rescates de emergencia. También pusieron a prueba el complejo sistema de colectores aluvionales y diques de atenuación , una red de más de 100 kilómetros diseñada para contener crecidas y proteger a la ciudad.

Las tormentas que superaron el promedio histórico de febrero en Mendoza y activaron alertas meteorológicas, pusieron a prueba una vez más el sistema de colectores aluvionales y diques de atenuación de crecidas del área metropolitana. Desde la Dirección de Hidráulica aseguran que las obras “respondieron como estaban previstas”, aunque reconocen que trabajaron al límite ante la magnitud del fenómeno.

El titular del área, Pablo Rodríguez , explicó a Sitio Andino que el entramado de infraestructura hídrica funcionó de manera adecuada pese a que los caudales fueron extraordinarios. “Las tormentas no sólo fueron intensas en cantidad de agua caída , sino también en duración y extensión territorial . Eso fue lo que generó sobrecargas”, detalló.

El sistema metropolitano está compuesto por colectores aluvionales primarios que atraviesan Mendoza de oeste a este y conducen el agua hacia cauces controlados. Entre ellos se encuentran:

Colector Maure ,

, Colector Frías ,

, Colector Papagayos ,

, Colector Infanta ,

, Colector Ciruelos ,

, Colector Viamonte y

y Colector Sosa.

Durante el último evento climático, todos estos conductos “vinieron muy cargados”, pero lograron canalizar el excedente hídrico. Las imágenes que circularon en redes sociales, con torrentes bajando con fuerza por estructuras como el Frías o el Ciruelos, evidenciaron la magnitud del fenómeno.

colectores y diques aluvionales de mendoza.jpg Sistema de obras aluvionales del Área Metropolitana de Mendoza. Foto: Ministerio de Energía y Ambiente.

“Si esas obras no existieran o estuvieran obstruidas, el agua no tendría un camino preferencial y se desbordaría sobre barrios, escuelas o rutas. Incluso podría comprometer puentes”, advirtió Rodríguez.

Los diques almacenaron más de lo habitual

Además de los colectores, Mendoza cuenta con cuatro diques aluvionales o de atenuación de crecidas: Dique Maure, Dique Frías, Dique Papagayos y Dique Campo Espejo. Estas estructuras cumplen una función estratégica: frenar el avance repentino del agua que baja desde la precordillera.

Cuando una tormenta intensa descarga sobre las cuencas, el caudal se encuentra con el dique y comienza a llenar el vaso aguas arriba. Luego, mediante un sistema de descarga controlada, el agua se libera gradualmente hacia los colectores urbanos.

defensa-aluvional dirección de hidráhulica mendoza 1 Mendoza, en su área metropolitana, cuenta con aproximadamente 100 kilómetros lineales de colectores aluvionales. Foto: Dirección de Hidráulica.

En esta oportunidad, los vasos “tomaron bastante caudal”, algo que no es habitual. “Generalmente trabajan los colectores, pero no es frecuente que los diques almacenen tanta agua. Eso habla de la magnitud de la tormenta”, explicó el funcionario.

El dato no es menor: la lluvia acumulada en apenas 48 horas superó el promedio histórico mensual de febrero en estaciones clave del Gran Mendoza, lo que generó anegamientos y más de un centenar de intervenciones de emergencia.

Temporada de alerta aluvional

La Dirección de Hidráulica activa cada año un protocolo de alerta aluvional entre noviembre y marzo, período en el que se concentran las tormentas de verano. Durante esos meses, el organismo trabaja en coordinación con Defensa Civil y monitorea radares meteorológicos para anticipar crecidas.

“Estamos en alerta permanente. Si hay riesgo de desborde o afectación de infraestructura, intervenimos con maquinaria propia”, señaló Rodríguez. Mendoza cuenta con aproximadamente 100 kilómetros lineales de colectores aluvionales sólo en el área metropolitana, además de obras en Valle de Uco, San Rafael y Malargüe.

Fuera de la temporada estival, el foco está puesto en el mantenimiento preventivo, limpieza de cauces y ejecución de obras de protección en sectores que hayan sufrido daños. “La infraestructura está para protegernos, pero necesitamos el acompañamiento de la ciudadanía. Si los conductos están tapados, el riesgo aumenta”, enfatizó el director.

23 de febrero de 2026. Tormentas en Mendoza, Zanjón de los Ciruelos, Avenida Peltier, puentes y barandas dañadas Acá se ve la magnitud del agua como rompió la baranda del canal. Foto: Cristian Lozano

Cada año, Hidráulica retira miles de kilos de basura y escombros de los colectores.

El llamado también apunta a evitar conductas imprudentes durante tormentas. El reciente rescate de tres conductores atrapados por la crecida en la zona del Dique Frías, mientras practicaban enduro en plena tormenta, volvió a poner el foco en la prevención. “No hay que acercarse a los cauces ni cruzar badenes crecidos. Se pone en riesgo la propia vida y la de quienes deben rescatar”, remarcó.

Obras estratégicas y planificación urbana

En los últimos años, la provincia avanzó en nuevas obras para reforzar el sistema. La más relevante fue la extensión del Colector Blanco Encalada, considerada la intervención aluvional más importante de las últimas dos décadas. También se inauguraron pequeños diques de control de torrente en el oeste de Godoy Cruz, en la zona de la formación Mogotes, que funcionaron correctamente durante las recientes tormentas. Además, se ejecutaron trabajos de revestimiento y ampliación en otros colectores del Gran Mendoza y el norte provincial.

Rodríguez subrayó que cada nuevo desarrollo urbano debe contar con factibilidad hidráulica. “Un barrio, un parque industrial o un parque solar necesitan estudios hidrológicos que contemplen cómo almacenarán y derivarán los excedentes de agua. Si el riesgo es alto, la obra no es viable en ese sitio”, explicó.

limpieza-dique hidráhulica Hidráulica activa cada año un protocolo de alerta aluvional entre noviembre y marzo, período en el que se concentran las tormentas de verano. Foto: Dirección de Hidráulica.

La Dirección cuenta con un equipo técnico de ingenieros dedicado a la formulación y evaluación de proyectos, en articulación con los municipios y en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial.

Mendoza es pionera en la construcción de obras aluvionales. Algunos diques tienen más de 80 años y continúan operativos. “Son obras que trabajan en silencio y sólo se ven cuando llueve fuerte. Pero están para eso”, concluyó Rodríguez.