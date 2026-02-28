28 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este sábado 28 de febrero.

Paso Pehuenche

Paso Pehuenche

Foto: Medios Andinos
Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este sábado 28 de febrero de 8 a 19, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche. Complejo Aduanero Laguna del Maule.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero
La comparación de las aduanas de Paso Pehuenche: de un lado la chilena, del otro la argentina. video
Voluntad política

Clave para Mendoza: Chile lanza diagnóstico integral para potenciar el Paso Pehuenche

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 26 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 25 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 24 de febrero

¿Ovnis en Mendoza? Malargüe avanza con una ruta turística inspirada en este fenómeno

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 23 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 22 de febrero

Operativo en el Paso Pehuenche permitió incautar 18 fósiles en intento de contrabando

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 21 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
Desde la Dirección de Hidráulica, precisaron que “las obras funcionaron pese a la magnitud” de las lluvias.
Infraestructura aluvional

Lluvias récord en Mendoza: cómo respondieron los colectores y por qué hubo inundaciones

Las Más Leídas

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad video
Valle de Uco

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas
este viernes

Granizo en San Rafael: se confirmó la alerta emitida por Contingencias Climáticas

Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real

Mendoza volvió a celebrar la tradicional Bendición de los Frutos. video
Celebración

Bendición de los Frutos: Mendoza inició el camino oficial a la Fiesta de la Vendimia 2026

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención
Movilidad sustentable en Mendoza

Yacopini inauguró su concesionario oficial BYD en Godoy Cruz: el futuro de la movilidad con la mejor atención