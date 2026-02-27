27 de febrero de 2026
Sitio Andino
Valle de Uco

San Carlos: una mujer aseguró ser la madre de un alumno, intentó retirarlo y generó conmoción en la comunidad

El hecho ocurrió en la Escuela Matías Zapiola, donde una mujer dijo ser la madre del niño, pero este lo negó. Qué sucedió.

Por Sitio Andino Departamentales

Una situación alarmante se vivió este jueves al mediodía en la Escuela N° 1-605 Matías Zapiola, de la Villa Cabecera de San Carlos, cuando una mujer intentó retirar a un alumno asegurando ser su madre. El niño, al verla, negó reconocerla, lo que activó el protocolo interno del establecimiento y evitó que el menor abandonara la institución.

Según se informó, dos mujeres llegaron al establecimiento en horario escolar. Una de ellas ingresó y consultó en Dirección si un niño —cuyo nombre, apellido, edad y grado coincidían con los de un alumno presente— había asistido a clases. Argumentó que tenía tenencia compartida con su expareja y necesitaba confirmar que el padre hubiera llevado al menor a la escuela.

Tras constatar que el niño se encontraba en el aula, el personal lo llamó y le informó que su madre lo buscaba. El pequeño salió, pero al ver a la mujer aseguró que no era su mamá. De acuerdo al relato posterior de su madre, la desconocida intentó convencerlo diciéndole que “la abuela estaba afuera” y que tenía “los papeles”, pero el niño insistió en que no la conocía.

Ante la evidente irregularidad, las autoridades decidieron resguardar nuevamente al alumno en su aula y solicitar a la mujer la presentación de documentación original que acreditara el vínculo. Minutos después, la mujer se retiró del lugar junto a la otra persona que la aguardaba afuera.

Embed - Revuelo en San Carlos: intentó retirar de la escuela a un niño que no la conocía

Intento de sustracción infantil en San Carlos

La escuela se comunicó de inmediato con los padres del menor. Su madre acudió rápidamente al establecimiento y luego se dirigió a la Comisaría 18°, donde dejó constancia de lo sucedido. Sin embargo, según manifestó, no le habrían tomado la denuncia formal porque, de acuerdo a lo que le explicaron, no se concretó ningún delito ni hubo forcejeo o intento violento de llevarse al niño.

En diálogo con Noticiero Andino Valle de Uco, la madre expresó su preocupación y cuestionó la respuesta policial. “Es un tema súper delicado. Más allá de la versión que ella haya dado, fue directamente a mi hijo a dos días de empezar las clases. Para nosotros no fue una casualidad ni un error”, señaló.

También remarcó que el hecho generó temor no solo en su familia sino en toda la comunidad, que rápidamente comenzó a alertarse a través de redes sociales y estados de WhatsApp. “Hoy nos tocó a nosotros y le puede pasar a cualquier otro. Queremos que se investigue y que quede asentada una denuncia como corresponde”, agregó.

Desde la institución actuaron conforme al protocolo, priorizando la seguridad del alumno y evitando que se concretara el retiro sin la documentación correspondiente. Mientras tanto, la familia insiste en que se investigue lo ocurrido y que el caso no quede en la nada, en un contexto donde la tranquilidad habitual del departamento se vio alterada por un episodio que dejó en alerta a toda la comunidad educativa.

