Godoy Cruz: atacaron a tiros a un hombre y lo balearon en una pierna

El lugar donde ocurrió la agresión, en el oeste de Godoy Cruz.

Un hombre de 38 años fue atacado en Godoy Cruz por al menos dos sujetos que tras una serie de amenazas, le dispararon en una de sus piernas dejándolo gravemente herido, aunque afortunadamente la víctima está fuera de peligro.

La agresión ocurrió en horas de la madrugada de este viernes en el cruce de las calles Cutral Co y Mogotes, en el oeste de Godoy Cruz, cerca de donde vive la víctima, Jonathan Tapia (38), quien admitió que tiene una vieja enemistad con quienes lo atacaron.

Los agresores, que se movilizaban en bicicleta, lograron escapar y por estas horas están siendo buscados por la policía.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, se sabe que el hombre fue interceptado en la vía pública por al menos dos individuos con quien ya habría tenido otras discusiones.

Estos sujetos, primero lo amenazaron y luego le dispararon dos veces en su pierna izquierda. Acto seguido escaparon.

La víctima quedó tendida en la calle y fue asistida por vecinos de la zona. Luego una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado lo trasladó a un hospital.

En la escena del hecho trabajaron efectivos de investigaciones de Godoy Cruz, Policía Científica y uniformados de esa jurisdicción.

Los detectives entrevistaron a vecinos y familiares del hombre atacado. Con esa información, ahora buscan a los autores de la agresión. Por el momento no hay detenidos.