Incendio y rescate en Godoy Cruz: un hombre fue auxiliado tras sufrir una crisis de salud mental

Intervención policial, bomberíl y médica tras un incendio en una vivienda de Godoy Cruz. Foto ilustrativa

Por Celeste Funes







Un hombre fue rescatado con vida tras iniciar un incendio durante una crisis de salud mental en su vivienda de Godoy Cruz. El operativo incluyó a Policía, Grupo GRIS, Bomberos y personal médico, luego de un llamado de emergencia realizado por familiares. El vecino fue hallado desmayado por inhalación de humo y trasladado para su asistencia.

El dramático episodio se registró este martes por la mañana, alrededor de las 8:15. La información preliminar detalla que un llamado al 911 realizado por familiares, alertó sobre un hombre encerrado en su habitación y autolesionándose. Ante la gravedad de la situación, personal de la Comisaría 40 se desplazó al lugar y comenzó tareas de mediación y contención.

Un hombre sufrió una crisis psicótica y desató un incendio en su habitación Mientras se aguardaba la llegada del Grupo GRIS, el hombre inició un foco ígneo dentro del cuarto, lo que generó llamas de gran magnitud y un riesgo inminente para su vida. Frente a la emergencia, los efectivos forzaron la puerta que estaba trabada desde el interior y lograron ingresar a la habitación, donde encontraron al hombre desmayado por inhalación de humo.

De inmediato, los policías procedieron a su extracción del lugar y puesta a resguardo, mientras Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz trabajaban para sofocar el incendio y evitar que se propagara al resto de la vivienda.

En paralelo, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindaron asistencia médica en el lugar, evaluando el estado de salud del hombre tras la exposición al humo y las lesiones autoinfligidas. El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que investiga las circunstancias del hecho.