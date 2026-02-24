24 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Emergencia policial

Incendio y rescate en Godoy Cruz: un hombre fue auxiliado tras sufrir una crisis de salud mental

El hecho ocurrió en Godoy Cruz, cuando un hombre en crisis psicótica inició un incendio. La Policía forzó la puerta y logró rescatarlo con vida.

Intervención policial, bomberíl y médica tras un incendio en una vivienda de Godoy Cruz.

Intervención policial, bomberíl y médica tras un incendio en una vivienda de Godoy Cruz.

Foto ilustrativa
 Por Celeste Funes

Un hombre fue rescatado con vida tras iniciar un incendio durante una crisis de salud mental en su vivienda de Godoy Cruz. El operativo incluyó a Policía, Grupo GRIS, Bomberos y personal médico, luego de un llamado de emergencia realizado por familiares. El vecino fue hallado desmayado por inhalación de humo y trasladado para su asistencia.

El dramático episodio se registró este martes por la mañana, alrededor de las 8:15. La información preliminar detalla que un llamado al 911 realizado por familiares, alertó sobre un hombre encerrado en su habitación y autolesionándose. Ante la gravedad de la situación, personal de la Comisaría 40 se desplazó al lugar y comenzó tareas de mediación y contención.

Lee además
Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías.
Emergencia por lluvias

Rescate contrarreloj: tres conductores quedaron atrapados por la crecida del río en el Dique Frías
Intentó robar un comercio en Godoy Cruz y terminó detenido por la Policía
Justo a tiempo

Intentó robar un comercio en Godoy Cruz y terminó detenido por la Policía

Un hombre sufrió una crisis psicótica y desató un incendio en su habitación

Mientras se aguardaba la llegada del Grupo GRIS, el hombre inició un foco ígneo dentro del cuarto, lo que generó llamas de gran magnitud y un riesgo inminente para su vida. Frente a la emergencia, los efectivos forzaron la puerta que estaba trabada desde el interior y lograron ingresar a la habitación, donde encontraron al hombre desmayado por inhalación de humo.

De inmediato, los policías procedieron a su extracción del lugar y puesta a resguardo, mientras Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz trabajaban para sofocar el incendio y evitar que se propagara al resto de la vivienda.

En paralelo, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindaron asistencia médica en el lugar, evaluando el estado de salud del hombre tras la exposición al humo y las lesiones autoinfligidas.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que investiga las circunstancias del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Así marcha la Vuelta de Mendoza tras siete etapas y qué puede pasar en la octava

Vuelta de Mendoza 2026: Broggi triunfó en el Corredor del Oeste y Moyano se mantiene arriba

Investigan brutal agresión a un hombre en Godoy Cruz

Godoy Cruz: pánico por el robo de un auto con una niña a bordo

Festival A Morfar: Godoy Cruz vibró con una edición récord en el Parque San Vicente

Por ampliación del Metrotranvía, una importante calle de Godoy Cruz queda intransitable

Crimen en Godoy Cruz: el amplio historial delictivo del joven asesinado en el Barrio La Gloria

Godoy Cruz: hirió a su hermana, amenazó a policías y murió tras ser baleado por efectivos

LO QUE SE LEE AHORA
Importante despliegue policial por una novedad de violencia de género en Las Heras. 
un detenido

Grave caso de violencia de género con una menor de edad en Las Heras

Las Más Leídas

Mariana Cucatto, la reina que busca sanar a través de la Vendimia. video
El Back de Vendimia 2026

Mariana Cucatto, la reina que busca "sanar" a través de la Vendimia

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en el establecimiento
Tensión

Amplio operativo en Almafuerte: frustran plan de fuga masiva de presos condenados a perpetua

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido
uno de los lesionados está grave

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026
Nueva edición

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026

Paritarias: otro gremio rechazó la propuesta del gobierno y pasó a cuarto intermedio
Negociaciones

Paritarias: otro gremio rechazó la propuesta del gobierno y pasó a cuarto intermedio