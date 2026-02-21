Intentó robar un comercio en Godoy Cruz y terminó detenido por la Policía

Por Juan Pablo Strappazzon







Durante la noche del viernes, cerca de las 22:20, la Policía detuvo al presunto autor de un intento de robo en un comercio. El procedimiento se registró en calle Álvarez Condarco, en Godoy Cruz, y quedó a disposición de Justicia.

Sin título (3) La Policía detuvo a un hombre tras un intento de robo en Godoy Cruz Robo frustrado en Godoy Cruz y un sujeto detenido Según fuentes policiales, el procedimiento se inició tras un llamado recibido por personal municipal a través del sistema de Alarmas Comunitarias, que alertó sobre un intento de robo a un comercio. De inmediato, se desplazó personal policial que, con las características aportadas, logró localizar al presunto autor, F. G. de 27 años, en la intersección de las calles Renato de la Santa y Paula Albarracín, en Godoy Cruz.

Al entrevistar al comerciante, se constató que el sospechoso habría intentado sustraerle pertenencias utilizando un arma de fuego de color negro, similar a una pistola calibre 9 mm. Sin embargo, no logró concretar el robo y se dio a la fuga, arrojando un objeto en una acequia durante su huida.

Posteriormente, se realizó un rastrillaje en la zona y, en calle Paula Albarracín al 1500, entre unos arbustos, el personal policial halló una réplica de arma de fuego de plástico de color negro. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que dispuso las medidas correspondientes.