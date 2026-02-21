Continúa la alerta por tormentas y granizo, el pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que continúa este sábado 21 de febrero. La jornada amanecerá inestable con probabilidad de lluvias en el Valle de Uco, zona Este, Gran Mendoza y el extremo Este de la zona Sur. Si bien esta situación podría mejorar hacia el mediodía, se reactivará la inestabilidad desde el Oeste (Gran Mendoza y Valle de Uco) durante la tarde, y luego hacia el Sur y el resto del Valle de Uco.