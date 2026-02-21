21 de febrero de 2026
Continúa la alerta por tormentas y granizo, el pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con lluvias y posible caída de granizo. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que continúa este sábado 21 de febrero. La jornada amanecerá inestable con probabilidad de lluvias en el Valle de Uco, zona Este, Gran Mendoza y el extremo Este de la zona Sur. Si bien esta situación podría mejorar hacia el mediodía, se reactivará la inestabilidad desde el Oeste (Gran Mendoza y Valle de Uco) durante la tarde, y luego hacia el Sur y el resto del Valle de Uco.

Durante la tarde y noche se esperan tormentas importantes en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este.

Asimismo, detallaron que no se descarta la caída de granizo, particularmente en Valle de Uco y Gran Mendoza, con precipitaciones de significativa intensidad.

Temperaturas promedio en el llano de Mendoza

  • Máxima: 28 °C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 15 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): 17 °C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Domingo 22 de febrero: jornada con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura, con condiciones más estables en toda la provincia. Máxima: 30°C | Mínima: 17°C.
  • El lunes 23 de febrero, el día estará con poca nubosidad con ascenso de la temperatura. Los vientos serán leves del noreste. Hacia la noche habrá inestabilidad. Máxima de 32ºC | Mínima: 17ºC

