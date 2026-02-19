19 de febrero de 2026
{}
Probabilidad de lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará parcialmente nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 19 de febrero una jornada parcialmente nublada. Hacia las 15, se presentará cielo seminublado, y volverá a nublarse durante la noche, especialmente en Gran Mendoza y la zona Este, manteniéndose la nubosidad hacia la madrugada del viernes.

No se observan precipitaciones, solo una probabilidad baja de lluvias débiles en zona Este (Santa Rosa y La Paz) en el amanecer del viernes.

De acuerdo al reporte oficial, persiste viento sur leve durante la mañana en toda la provincia. Este viento se mantendrá hasta aproximadamente las 20 horas y se generará un leve descenso de la temperatura máxima respecto del día anterior.

Temperaturas promedio en el llano en Mendoza

  • Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 17°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 20°C.
  • Máxima promedio provincial: 27°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Viernes 20 de febrero: parcialmente nublado, con tormentas de intensidad moderada a severa y condiciones ventosas hacia la noche. También se esperan precipitaciones en cordillera. Máxima: 30°C | Mínima: 19°C.
  • Sábado 21 de febrero: nubosidad variable y viento, con leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se mantendrán precipitaciones en cordillera. Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.
  • Domingo 22 de febrero: jornada con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura, con condiciones más estables en toda la provincia. Máxima: 30°C | Mínima: 17°C.

