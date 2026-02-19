Probabilidad de lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero en Mendoza

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 19 de febrero una jornada parcialmente nublada. Hacia las 15, se presentará cielo seminublado, y volverá a nublarse durante la noche, especialmente en Gran Mendoza y la zona Este, manteniéndose la nubosidad hacia la madrugada del viernes.

No se observan precipitaciones, solo una probabilidad baja de lluvias débiles en zona Este (Santa Rosa y La Paz) en el amanecer del viernes.

De acuerdo al reporte oficial, persiste viento sur leve durante la mañana en toda la provincia. Este viento se mantendrá hasta aproximadamente las 20 horas y se generará un leve descenso de la temperatura máxima respecto del día anterior.

Temperaturas promedio en el llano en Mendoza Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 17°C.

Mínima (resto de la provincia): 20°C.

Máxima promedio provincial: 27°C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Viernes 20 de febrero: parcialmente nublado , con tormentas de intensidad moderada a severa y condiciones ventosas hacia la noche . También se esperan precipitaciones en cordillera . Máxima: 30°C | Mínima: 19°C.

, con y condiciones . También se esperan . Sábado 21 de febrero: nubosidad variable y viento , con leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se mantendrán precipitaciones en cordillera . Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.

, con y vientos moderados del sudeste. Se mantendrán . Domingo 22 de febrero: jornada con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura, con condiciones más estables en toda la provincia. Máxima: 30°C | Mínima: 17°C.