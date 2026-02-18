Sin tormentas ni Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de febrero en Mendoza

Se espera otra jornada agradable en Mendoza este miércoles 18 de febrero. Foto: Yemel Fil

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 18 de febrero una jornada parcialmente nublada y ventosa, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. En cordillera se espera poca nubosidad y condiciones algo ventosas, sin precipitaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, el viento sur ingresará durante la madrugada: alrededor de la 1 en la zona Sur y cerca de las 4 en el Norte y Este, con una velocidad inicial promedio de 30 km/h. El fenómeno afectará a toda la provincia, se mantendrá durante la jornada y se prolongará hacia la madrugada del día siguiente, con una leve intensificación hacia la noche en el sector Este.

La jornada comenzará con cielo nublado en el Este y el Gran Mendoza, con una mejora prevista hacia las 10. Luego, entre las 14 y la tarde, volverá a incrementarse la nubosidad en Norte, Este, Sur y Valle de Uco, aunque sin precipitaciones previstas.

En alta montaña, el cielo se presentará generalmente despejado, con condiciones estables y algo ventosas.

La temperatura máxima promedio en el llano será de 29°C, mientras que las mínimas se ubicarán en 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y en torno a 21°C en el resto de la provincia. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Jueves 19 de febrero: jornada parcialmente nublada , con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del sector sur . Persistirá el viento sur durante la mañana y hasta la tarde, generando un leve descenso térmico. Inestable hacia la noche y precipitaciones en cordillera desde la tarde . Máxima: 27°C | Mínimas: 17–20°C (según zona).

jornada , con y . Persistirá el viento sur durante la mañana y hasta la tarde, generando un leve descenso térmico. y . (según zona). Viernes 20 de febrero: parcialmente nublado , con tormentas de intensidad moderada a severa y condiciones ventosas hacia la noche . También se esperan precipitaciones en cordillera . Máxima: 30°C | Mínima: 19°C.

, con y condiciones . También se esperan . Sábado 21 de febrero: nubosidad variable y viento , con leve descenso de la temperatura y vientos moderados del sudeste. Se mantendrán precipitaciones en cordillera . Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.

, con y vientos moderados del sudeste. Se mantendrán . Domingo 22 de febrero: jornada con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura, con condiciones más estables en toda la provincia. Máxima: 30°C | Mínima: 17°C.