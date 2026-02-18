18 de febrero de 2026
Sitio Andino
Escenario gremial

Cuánto gana un bancario en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

Con salarios actualizados tras la paritaria, los bancos se suman a la huelga nacional de la CGT. Los motivos de la adhesión y los detalles del acuerdo salarial.

Cuánto gana un trabajador de banco en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

Cuánto gana un trabajador de banco en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

Por Sitio Andino Economía

Los trabajadores de los bancos se sumarán al paro general convocado por la CGT, a pesar de haber alcanzado hace pocos días un nuevo acuerdo paritario que los ubica entre los sectores mejor remunerados del país. Según confirmó Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, durante la jornada no habrá atención al público presencial en ninguna sucursal bancaria.

Los bancarios se adhieren al paro ya que rechazan la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo.

Los bancarios se adhieren al paro ya que rechazan la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo.

Cuánto gana un trabajador de banco tras el último acuerdo paritario

En este marco, el pasado 12 de febrero, La Bancaria cerró una nueva actualización salarial bajo el esquema de ajuste mensual atado a la inflación que publica mes a mes el INDEC. Este mecanismo permitió que el salario básico acompañe la evolución de los precios y que el poder adquisitivo no quede rezagado frente a la inflación acumulada.

Con esta actualización, el salario inicial de un bancario quedó fijado en $2.125.068,44, cifra que corresponde a quienes recién ingresan a la actividad. En tanto, el monto mínimo del Día del Bancario/a se estableció en $1.894.425,01, valor que continuará ajustándose con futuras actualizaciones.

Un esquema de ajuste automático que alcanza a todo el sector

El acuerdo no sólo impacta en el sueldo básico, sino que se traslada de forma proporcional a todos los adicionales convencionales y no convencionales, como antigüedad, títulos educativos y refrigerio.

Este mecanismo rige para los trabajadores de bancos públicos y privados de todo el país. En su comunicado oficial, La Bancaria detalló:

Comunicamos los montos iniciales correspondientes a la actualización salarial del mes de enero de 2026. Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, sobre los salarios de diciembre de 2025.

BANCARIOS.webp
El salario inicial de un bancario quedó fijado en $2.125.068,44.

El salario inicial de un bancario quedó fijado en $2.125.068,44.

Cómo se conforman los salarios según la categoría

Si bien el salario inicial supera los 2 millones de pesos, en el caso de los trabajadores con años de trayectoria, los ingresos se incrementan de manera significativa por el adicional de antigüedad.

El acuerdo impacta de forma integral en las distintas ramas del sistema financiero. En la rama de maestranza, el salario inicial se ubica en $2.008.641, mientras que cargos jerárquicos como un Jefe de División de 1ª pueden alcanzar haberes básicos cercanos a los $3.084.904. En el extremo superior de la escala, los subgerentes departamentales perciben ingresos que superan los $5.700.000.

A estos montos se suman otros conceptos que pueden engrosar el recibo de sueldo:

  • Adicional por título, según secundario completo, terciario o universitario.
  • Zona desfavorable, para quienes trabajan en la Patagonia o zonas de frontera.
  • Día del Bancario, que se paga en noviembre y ya tiene un piso mínimo superior a los $1.740.000, sujeto a futuras actualizaciones.

Próxima negociación paritaria

Tal como quedó establecido en el acuerdo, el gremio volverá a sentarse formalmente a negociar paritarias en la segunda quincena de marzo de 2026, mientras avanza con su agenda gremial y su postura crítica frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

