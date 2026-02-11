Reforma laboral: los bancos ganan la pulseada y los sueldos no podrán cobrarse en billeteras virtuales

El Congreso de la Nación avanzó en las últimas horas con una versión modificada de la reforma laboral . Entre los cambios introducidos, se eliminó el artículo que habilitaba el pago de salarios a través de billeteras virtuales , una decisión que fue leída como un triunfo del sistema bancario tradicional en la disputa por el manejo de los fondos salariales.

La iniciativa original contemplaba la posibilidad de que los trabajadores percibieran sus remuneraciones no sólo mediante cuentas bancarias, sino también a través de billeteras digitales.

Esa opción estaba incluida en el Artículo 35 del proyecto , que ampliaba los canales habilitados para el pago de sueldos y que establecía:

Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que cumplan con los requisitos regulatorios que establezca el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para tal actividad. Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que cumplan con los requisitos regulatorios que establezca el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para tal actividad.

Sin embargo, en la versión que avanzó en el Congreso se eliminó toda referencia a los PSP, dejando como únicas alternativas legales para el pago de haberes a las cuentas bancarias tradicionales y a las instituciones de ahorro oficiales.

Los argumentos del sector bancario

Desde las cámaras bancarias sostuvieron que permitir el pago de salarios a través de billeteras virtuales podría afectar el financiamiento de la economía real. El principal planteo fue que los depósitos provenientes de las nóminas salariales son clave para la generación de crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) advirtieron que los fondos que se canalizan hacia los PSP suelen derivarse a fondos comunes de inversión, lo que, según señalaron, reduce la capacidad del sistema bancario para otorgar préstamos de mediano y largo plazo.

El temor al desfinanciamiento del crédito

En el sector financiero aseguran que este argumento terminó siendo decisivo para una parte importante del arco legislativo. La preocupación central fue que el traslado de sueldos y jubilaciones fuera del sistema bancario tradicional derive en un desfinanciamiento del crédito productivo, comunicó Infobae.

“Los porcentajes de los depósitos que se destinan a crédito son altos en el sistema bancario. En las billeteras, en cambio, esos fondos suelen ir a instrumentos de muy corto plazo, como los money market, y no al crédito”, explicó una fuente del sector financiero. Según esa mirada, el impacto potencial sobre el sistema de préstamos generó inquietud.

La postura de las billeteras virtuales y el sector fintech

Desde el ecosistema fintech, el eje del debate estuvo puesto en la libertad de elección de trabajadores y jubilados a la hora de cobrar sus haberes. Las billeteras virtuales cuestionaron que se limite esa posibilidad y rechazaron el argumento del desfinanciamiento.

La Cámara Argentina de Fintech sostuvo que restringir los canales de cobro no protege a los usuarios, sino que mantiene un esquema que favorece al sistema bancario desde hace décadas. En ese sentido, señalaron que ampliar las opciones de acreditación contribuiría a modernizar el sistema financiero y a hacerlo más competitivo y equitativo.

Qué se tratará ahora en el Senado

El texto que llegó al Senado mantiene como únicas vías habilitadas para el pago de salarios a las cuentas bancarias y a las instituciones de ahorro oficiales, dejando afuera a los Proveedores de Servicios de Pago, aun cuando cumplan con los requisitos regulatorios del Banco Central.

La definición volvió a poner en evidencia la tensión entre bancos y billeteras virtuales por el control del flujo de los salarios, un debate que excede lo laboral y expone visiones contrapuestas sobre la modernización del sistema de pagos y la regulación financiera en la Argentina.