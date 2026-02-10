10 de febrero de 2026
Conferencia de prensa

Bullrich anunció el "acuerdo" con bloques aliados para tratar mañana la reforma laboral

Patricia Bullrich anunció un acuerdo para tratar mañana una reforma laboral con 28 modificaciones consensuadas, tras meses de trabajo con la UCR, el PRO y partidos provinciales.

Por Sitio Andino Política

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció esta tarde un “acuerdo” para tratar mañana la “primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”.

“Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”, dijo sobre el entendimiento con distintos partidos como “la UCR, el PRO y partidos provinciales”.

En conferencia de prensa, agregó que “desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral”.

En desarrollo

