Cuáles son los montos de las multas por infringir las nuevas normas en las laterales del Acceso Este

Esta semana comenzaron a aplicarse los primeros cambios en el sentido de circulación de las laterales del Acceso Este, en Guaymallén, para que los conductores se adapten antes del inicio de las obras de refuncionalización de ese corredor vial. A esto suma que estará prohibido el estacionamiento. ¿De cuánto serán las multas por estacionar el vehículo en las calles restringidas o conducir en contramano?
El Gobierno de Mendoza intervendrá la Ruta 7, por la que transitan alrededor de 120.000 vehículos diarios, desde el Nudo Vial hasta Maipú, luego de que pasara a manos de la Provincia tras un acuerdo con Vialidad Nacional. La inversión incluye repavimentación, puentes, alteo de la traza, nuevos espacios verdes, entre otros trabajos.
La obra abarca desde el Nudo Vial hasta Maipú, pasando por Guaymallén, municipios con lo que el Gobierno tendrá que coordinar los trabajos. Repavimentación, cruces elevados, ensanche de puentes, alteo de la traza, nuevos espacios verdes, señalética, iluminación, pavimentación de banquinas, son parte de las diversas tareas que se realizarán a lo largo de 30,4 km con fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.
Está previsto que las máquinas comiencen a trabajar en el mes de mayo. El plazo de ejecución es de 30 meses, pero previamente se irán cumpliendo "hitos de obra", la cual se desarrollará en convivencia con el tránsito, pero con intervenciones parciales.