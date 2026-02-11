11 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Tránsito

Cuáles son los montos de las multas por infringir las nuevas normas en las laterales del Acceso Este

Ya se aplican cambios en el sentido de la circulación en las laterales del Acceso Este y prohibiciones de estacionamiento. Cuánto deberán pagar los infractores.

Cuáles son los montos de las multas por infringir las nuevas normas en las laterales del Acceso Este. Foto: Cristian Lozano.

Cuáles son los montos de las multas por infringir las nuevas normas en las laterales del Acceso Este. Foto: Cristian Lozano.

 Por Florencia Martinez del Rio

Esta semana comenzaron a aplicarse los primeros cambios en el sentido de circulación de las laterales del Acceso Este, en Guaymallén, para que los conductores se adapten antes del inicio de las obras de refuncionalización de ese corredor vial. A esto suma que estará prohibido el estacionamiento. ¿De cuánto serán las multas por estacionar el vehículo en las calles restringidas o conducir en contramano?

El Gobierno de Mendoza intervendrá la Ruta 7, por la que transitan alrededor de 120.000 vehículos diarios, desde el Nudo Vial hasta Maipú, luego de que pasara a manos de la Provincia tras un acuerdo con Vialidad Nacional. La inversión incluye repavimentación, puentes, alteo de la traza, nuevos espacios verdes, entre otros trabajos.

Lee además
El colectivo pertenece a la empresa Dicetours.
Qué ocurrió

Un colectivo se prendió fuego en el Acceso Este: cómo están los pasajeros
A partir del lunes 9 de febrero, y por la reforma integral del Acceso Este, habrá cambios de recorridos en algunas líneas. 
A tener en cuenta

Desde este lunes modifican recorridos de micros por obras en el Acceso Este
  • Cambios en la circulación: Lateral norte (de Arturo González al Nudo Vial) en sentido este–oeste / Lateral sur (del Nudo Vial a Arturo González) en sentido oeste–este.
  • Estacionamiento prohibido: ambas laterales, entre los cruces de Hilario Cuadros–Cañadita Alegre y La Purísima–Curupaytí.
Guaymallén, laterales acceso este, señalética (Foto Cristian Lozano) 6
Se aplicarán multas por infringir las nuevas normas en las laterales sur y norte. Foto: Cristian Lozano.

Se aplicarán multas por infringir las nuevas normas en las laterales sur y norte. Foto: Cristian Lozano.

Cuáles el monto de la multa

En el municipio de Guaymallén, estacionar en un lugar donde está prohibido está considerado una falta leve, por lo que la multa va de los $36.400 a los $52.000.

En el caso de conducir en contramano, la falta es gravísima, por lo que los conductores que sean detectados en infracción serán multados por hasta $362.000.

Guaymallén, laterales acceso este, señalética (Foto Cristian Lozano)
Cambios de circulación en las laterales del Acceso Este. Foto: Cristian Lozano.

Cambios de circulación en las laterales del Acceso Este. Foto: Cristian Lozano.

Cambios en recorridos del transporte público

Desde el lunes pasado también se modificaron recorridos de colectivos. Se trata de cuatro líneas de micros pertenecientes a los grupos 200, 300, 800 y 900. Los horarios actualizados se pueden consultar a través de la app Mendotran Cuando Subo o en los canales oficiales de las empresas prestadoras.

La obra en el Acceso Este

La obra abarca desde el Nudo Vial hasta Maipú, pasando por Guaymallén, municipios con lo que el Gobierno tendrá que coordinar los trabajos. Repavimentación, cruces elevados, ensanche de puentes, alteo de la traza, nuevos espacios verdes, señalética, iluminación, pavimentación de banquinas, son parte de las diversas tareas que se realizarán a lo largo de 30,4 km con fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Infografia DIARIO 980x1200 Obra del Acceso Este

Está previsto que las máquinas comiencen a trabajar en el mes de mayo. El plazo de ejecución es de 30 meses, pero previamente se irán cumpliendo "hitos de obra", la cual se desarrollará en convivencia con el tránsito, pero con intervenciones parciales.

Temas
Seguí leyendo

Atención conductores: desde este lunes cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

Modifican recorridos de colectivos por obras desde el 9 de febrero

Alfredo Cornejo recorrió obras clave en Guaymallén que aliviarán el tránsito del Acceso Este

Paro en la Salud y concentración gremial este miércoles en la Legislatura

Baja de la edad de imputabilidad: el oficialismo busca hoy darle dictamen al proyecto

Reforma laboral: con 28 cambios acordados, el oficialismo busca aprobarla este miércoles en el Senado

Quién es el diputado mendocino que ocupará un cargo clave en el Congreso

Elecciones 2026: qué hace un concejal en la provincia de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La senadora Patricia Bullrich confirmó los  cambios más resistidos por gobernadores y sindicatos.
debate en el Congreso

Reforma laboral: con 28 cambios acordados, el oficialismo busca aprobarla este miércoles en el Senado

Las Más Leídas

Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza
De interés

Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
El primer eclipse del 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

Crece el trabajo sexual masculino en San Juan como salida a la crisis económica. Imagen generada con IA.
difícil realidad

Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo
Joya oculta

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo