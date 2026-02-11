Cuáles son los montos de las multas por infringir las nuevas normas en las laterales del Acceso Este. Foto: Cristian Lozano.

Esta semana comenzaron a aplicarse los primeros cambios en el sentido de circulación de las laterales del Acceso Este , en Guaymallén , para que los conductores se adapten antes del inicio de las obras de refuncionalización de ese corredor vial. A esto suma que estará prohibido el estacionamiento . ¿De cuánto serán las multas por estacionar el vehículo en las calles restringidas o conducir en contramano?

El Gobierno de Mendoza intervendrá la Ruta 7 , por la que transitan alrededor de 120.000 vehículos diarios, desde el Nudo Vial hasta Maipú , luego de que pasara a manos de la Provincia tras un acuerdo con Vialidad Nacional. La inversión incluye repavimentación, puentes, alteo de la traza, nuevos espacios verdes, entre otros trabajos.

Esto implicará modificaciones en el tránsito , es por eso que el Gobierno y Guaymallén decidieron comenzar a preparar a los automovilistas con la implementación de cambios en la circulación de las laterales, a partir de este lunes pasado . Esto incluye la prohibición del estacionamiento en ambos sentidos :

En el municipio de Guaymallén , estacionar en un lugar donde está prohibido está considerado una falta leve, por lo que la multa va de los $36.400 a los $52.000 .

En el caso de conducir en contramano, la falta es gravísima, por lo que los conductores que sean detectados en infracción serán multados por hasta $362.000.

Guaymallén, laterales acceso este, señalética (Foto Cristian Lozano) Cambios de circulación en las laterales del Acceso Este. Foto: Cristian Lozano.

Cambios en recorridos del transporte público

Desde el lunes pasado también se modificaron recorridos de colectivos. Se trata de cuatro líneas de micros pertenecientes a los grupos 200, 300, 800 y 900. Los horarios actualizados se pueden consultar a través de la app Mendotran Cuando Subo o en los canales oficiales de las empresas prestadoras.

La obra en el Acceso Este

La obra abarca desde el Nudo Vial hasta Maipú, pasando por Guaymallén, municipios con lo que el Gobierno tendrá que coordinar los trabajos. Repavimentación, cruces elevados, ensanche de puentes, alteo de la traza, nuevos espacios verdes, señalética, iluminación, pavimentación de banquinas, son parte de las diversas tareas que se realizarán a lo largo de 30,4 km con fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

Infografia DIARIO 980x1200 Obra del Acceso Este

Está previsto que las máquinas comiencen a trabajar en el mes de mayo. El plazo de ejecución es de 30 meses, pero previamente se irán cumpliendo "hitos de obra", la cual se desarrollará en convivencia con el tránsito, pero con intervenciones parciales.