Modifican recorridos de colectivos por obras desde el 9 de febrero

El próximo 9 de febrero comenzarán las obras integrales en el Acceso Este , que impactarán en el servicio de transporte público . En ese marco, cuatro líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales .

A partir de este lunes , las líneas pertenecientes a los grupos 200, 300, 800 y 900 sufrirán modificaciones en sus trayectos debido al inicio de la Reforma Integral de la Ruta Nacional N.º 7 (avenida Acceso Este) .

Juegos de azar El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

¡enorme! Otra vez el CONICET hizo historia: descubrieron una medusa gigante en el Mar Argentino

Las obras implican un cambio en el sentido de circulación de las colectoras , lo que obligará a implementar desvíos en el transporte público , que se detallan a continuación:

Ver esta publicación en Instagram

Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Olavarria

Lateral Av. Acceso Este y Villagra

Lateral Av. Acceso Este y Cane

Lateral Av. Acceso Este y 9 de Julio

Lateral Av. Acceso Este y Hino Avanz

Lateral Av. Acceso Este y Holmerg

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso

Chacón y Parque de Descanso 1

Chacón y Parque de Descanso 2

Salida Parque de Descanso

Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. Acceso Este, Chacón, ida y vuelta hasta Parque de Descanso, Lateral Sur Av. Acceso Este, Ponce, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Turín

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso

Bandera de los Andes y Purisima

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Línea 260 “Pedregal – Rodeo de la Cruz”

Línea 261 “Colonia Bombal – Pedregal”

Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Elpidio González, Lateral Norte Av. Acceso Este, Famatina, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Elpidio González

Control a Centro: Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Turín)

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso)

Bandera de los Andes y Purisima)

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza)

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales)

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Línea 230 “Expreso – Corralitos – Arenales Centro x Acceso Este”

Control a Centro: Bandera de los Andes, Arenales, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Rondeau, Arenales, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

GRUPO 300

Línea 350 “B° Alimentación – B° Viajante – Centro – Cementista – B° Infanta”

Centro a Control: E. González, 9 de Julio, Castro, Control, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y Barrio Privado

9 de Julio y Castro

Línea 352 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x Hospital Notti”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

E. González frente a B°Canyamel)

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Cutupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Curupayti y Rioja

Rioja y Olavarria

La Rioja y Virgen de Luján

La Rioja y Estepe

La Rioja y Urquiza

Línea 354 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x H. Notti ap. Jesús Nazareno”

Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y Barrio Privado

9 de Julio y Castro

GRUPO 800

Línea 816 “Diferencial – Coquimbito – Mendoza x Av. Acceso Este”

Línea 817 “Maipú – Mendoza – Expreso x Av. Acceso Este – Notti”

Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Turín

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso

Bandera de los Andes y Purisima

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi

Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. de Acceso Este, Ponce, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso

GRUPO 900

Línea 900 “B° Quintanilla – Centro – B° Moreno x 6ta. Sección”

Línea 905 “B° Unimev – Centro – B°Foecyt x Hospital El Carmen”

Línea 913 “B° Unimev – Centro – D.A.D. – U.N.C. x Casa de Gobierno”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, Chambuleiron, A. Calle, Olavarría, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

E. González frente a B°Canyamel

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Curupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Curupayti y Rioja

Chambouleiron y A. Calle

A. Calle y Olavarria

Línea 910 “B° Cadore – Centro – B°Foecyt – ap. E. González x H. El Caremn – Mercado Este”

Centro a Control: E. González, Holmberg, 25 de Mayo, E. González, 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Línea 911 “Jesús Nazareno – Centro x Dorrego”

Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.

Paradas Paradores:

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Línea 912 “B° UTMA – B° San Cayetano – Centro x Dorrego”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, Castro, Lago Argentino, Einstein, Curupayti, a su recorrido.

Paradas Provisorias:

E. González frente a B°Canyamel

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Curupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Castro y Lago Argentino

Lago Argentino y Rioja

Einstein y Curupayti

Línea 914 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra”

Línea 915 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra ap. B° Sol y Esperanza”

Centro a Control: Tirasso, Holmberg, E. Gonzalez, 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

E. Gonzalez frente al B°Canyamel

E. Gonzalez y 9 de Julio

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Línea 936 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz x Urquiza”

Línea 938 “Maipú – Urquiza – Centro x Puente Olive – Maipú”

Línea 941 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz ap. Casa de Gobierno”

Línea 943 “Maipú – Urquiza – Centro – Pte. Olive – Maipú

Línea 946 “Maipú – Centro x Acceso Este”

Línea 947 “Maipú – Centro ap. Pescara x Acceso Este”

Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Cochabamba y Las Bodas de Figaro

Cochabamba y Franklin Villanueva

Cochabamba y Jenner

Cochabamba y Talcahuano

Talcahuano y Saavedra Lamas

Talcahuano y Molina Cabrera

Rondeau frente a Carrefour