5 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
¡Atención usuarios!

Modifican recorridos de colectivos por obras desde el 9 de febrero

Debido a obras en el Acceso Este, el Ministerio de Transporte provincial informó que cuatro líneas de micros modificarán sus recorridos habituales.

Modifican recorridos de colectivos por obras desde el 9 de febrero

Modifican recorridos de colectivos por obras desde el 9 de febrero

Foto: Yemel Fil
Lee además
Científicos del CONICET encontraron una medusa gigante en el Mar Argentino.
¡enorme!

Otra vez el CONICET hizo historia: descubrieron una medusa gigante en el Mar Argentino
El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $2.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

GRUPO 200

  • Línea 221 “Expreso – Las Violetas – Corralitos – Ponce – ap. B° Avenida x Acceso Este

Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Olavarria

Lateral Av. Acceso Este y Villagra

Lateral Av. Acceso Este y Cane

Lateral Av. Acceso Este y 9 de Julio

Lateral Av. Acceso Este y Hino Avanz

Lateral Av. Acceso Este y Holmerg

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso

Chacón y Parque de Descanso 1

Chacón y Parque de Descanso 2

Salida Parque de Descanso

Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. Acceso Este, Chacón, ida y vuelta hasta Parque de Descanso, Lateral Sur Av. Acceso Este, Ponce, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Turín

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso

Bandera de los Andes y Purisima

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

  • Línea 260 “Pedregal – Rodeo de la Cruz”
  • Línea 261 “Colonia Bombal – Pedregal”

Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Elpidio González, Lateral Norte Av. Acceso Este, Famatina, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Elpidio González

Control a Centro: Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Turín)

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso)

Bandera de los Andes y Purisima)

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza)

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales)

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

  • Línea 230 “Expreso – Corralitos – Arenales Centro x Acceso Este”

Control a Centro: Bandera de los Andes, Arenales, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Rondeau, Arenales, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

GRUPO 300

  • Línea 350 “B° Alimentación – B° Viajante – Centro – Cementista – B° Infanta”

Centro a Control: E. González, 9 de Julio, Castro, Control, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y Barrio Privado

9 de Julio y Castro

  • Línea 352 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x Hospital Notti”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

E. González frente a B°Canyamel)

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Cutupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Curupayti y Rioja

Rioja y Olavarria

La Rioja y Virgen de Luján

La Rioja y Estepe

La Rioja y Urquiza

  • Línea 354 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x H. Notti ap. Jesús Nazareno”

Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y Barrio Privado

9 de Julio y Castro

GRUPO 800

  • Línea 816 “Diferencial – Coquimbito – Mendoza x Av. Acceso Este”
  • Línea 817 “Maipú – Mendoza – Expreso x Av. Acceso Este – Notti”

Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Turín

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso

Bandera de los Andes y Purisima

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi

Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. de Acceso Este, Ponce, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso

GRUPO 900

  • Línea 900 “B° Quintanilla – Centro – B° Moreno x 6ta. Sección”
  • Línea 905 “B° Unimev – Centro – B°Foecyt x Hospital El Carmen”
  • Línea 913 “B° Unimev – Centro – D.A.D. – U.N.C. x Casa de Gobierno”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, Chambuleiron, A. Calle, Olavarría, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

E. González frente a B°Canyamel

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Curupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Curupayti y Rioja

Chambouleiron y A. Calle

A. Calle y Olavarria

  • Línea 910 “B° Cadore – Centro – B°Foecyt – ap. E. González x H. El Caremn – Mercado Este”

Centro a Control: E. González, Holmberg, 25 de Mayo, E. González, 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

  • Línea 911 “Jesús Nazareno – Centro x Dorrego”

Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.

Paradas Paradores:

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

  • Línea 912 “B° UTMA – B° San Cayetano – Centro x Dorrego”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, Castro, Lago Argentino, Einstein, Curupayti, a su recorrido.

Paradas Provisorias:

E. González frente a B°Canyamel

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Curupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Castro y Lago Argentino

Lago Argentino y Rioja

Einstein y Curupayti

  • Línea 914 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra”
  • Línea 915 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra ap. B° Sol y Esperanza”

Centro a Control: Tirasso, Holmberg, E. Gonzalez, 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

E. Gonzalez frente al B°Canyamel

E. Gonzalez y 9 de Julio

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

  • Línea 936 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz x Urquiza”
  • Línea 938 “Maipú – Urquiza – Centro x Puente Olive – Maipú”
  • Línea 941 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz ap. Casa de Gobierno”
  • Línea 943 “Maipú – Urquiza – Centro – Pte. Olive – Maipú
  • Línea 946 “Maipú – Centro x Acceso Este”
  • Línea 947 “Maipú – Centro ap. Pescara x Acceso Este”

Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Cochabamba y Las Bodas de Figaro

Cochabamba y Franklin Villanueva

Cochabamba y Jenner

Cochabamba y Talcahuano

Talcahuano y Saavedra Lamas

Talcahuano y Molina Cabrera

Rondeau frente a Carrefour

Temas
Seguí leyendo

Brinco sortea un pozo de $225 millones: cómo participar y cuándo se juega

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 5 de febrero

CONICET, 68 años de historia: así se fundó la principal entidad científica de Argentina

Cómo sacar tu entrada para la Fiesta de la Cosecha y ver a Las Pelotas en clave sinfónica

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 5 de febrero de 2026

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345

LO QUE SE LEE AHORA
Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza
El clima

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza

Las Más Leídas

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza
El clima

Ingreso de un frente frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 5 de febrero en Mendoza

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez
Luto

Tristeza en el espectáculo argentino: murió el actor Juan Carlos Velázquez

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 4 de febrero: números ganadores del sorteo 3345

El robo ocurrió en el barrio Bombal, en plena Ciudad de Mendoza. 
atacaron a una pareja

Violento robo en el barrio Bombal: ladrones estuvieron 3 horas en una casa

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 5 de febrero