Modifican recorridos de colectivos por obras desde el 9 de febrero

El próximo 9 de febrero comenzarán las obras integrales en el Acceso Este, que impactarán en el servicio de transporte público. En ese marco, cuatro líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales.
A partir de este lunes, las líneas pertenecientes a los grupos 200, 300, 800 y 900 sufrirán modificaciones en sus trayectos debido al inicio de la Reforma Integral de la Ruta Nacional N.º 7 (avenida Acceso Este).
Las obras implican un cambio en el sentido de circulación de las colectoras, lo que obligará a implementar desvíos en el transporte público, que se detallan a continuación:
Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. Acceso Este y Olavarria
Lateral Av. Acceso Este y Villagra
Lateral Av. Acceso Este y Cane
Lateral Av. Acceso Este y 9 de Julio
Lateral Av. Acceso Este y Hino Avanz
Lateral Av. Acceso Este y Holmerg
Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso
Chacón y Parque de Descanso 1
Chacón y Parque de Descanso 2
Salida Parque de Descanso
Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. Acceso Este, Chacón, ida y vuelta hasta Parque de Descanso, Lateral Sur Av. Acceso Este, Ponce, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Turín
Lateral Av. Acceso Este y Tirasso
Bandera de los Andes y Purisima
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. de Acceso Este y Arenales
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Elpidio González, Lateral Norte Av. Acceso Este, Famatina, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
Lateral Av. Acceso Este y Elpidio González
Control a Centro: Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Turín)
Lateral Av. Acceso Este y Tirasso)
Bandera de los Andes y Purisima)
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza)
Lateral Av. de Acceso Este y Arenales)
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
Control a Centro: Bandera de los Andes, Arenales, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Rondeau, Arenales, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Centro a Control: E. González, 9 de Julio, Castro, Control, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
9 de Julio y Barrio Privado
9 de Julio y Castro
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
E. González frente a B°Canyamel)
E. González y 9 de Julio
E. González y Cacheuta
E. González y Ascasubi
E. González y Giachino
E. González y Curupayti
Cutupayti y Quino
Curupayti y Quinquela Martín
Curupayti y Castro
Curupayti y Rioja
Rioja y Olavarria
La Rioja y Virgen de Luján
La Rioja y Estepe
La Rioja y Urquiza
Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias:
9 de Julio y Barrio Privado
9 de Julio y Castro
Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Turín
Lateral Av. Acceso Este y Tirasso
Bandera de los Andes y Purisima
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. de Acceso Este y Arenales
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi
Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. de Acceso Este, Ponce, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, Chambuleiron, A. Calle, Olavarría, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias:
E. González frente a B°Canyamel
E. González y 9 de Julio
E. González y Cacheuta
E. González y Ascasubi
E. González y Giachino
E. González y Curupayti
Curupayti y Quino
Curupayti y Quinquela Martín
Curupayti y Castro
Curupayti y Rioja
Chambouleiron y A. Calle
A. Calle y Olavarria
Centro a Control: E. González, Holmberg, 25 de Mayo, E. González, 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias:
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.
Paradas Paradores:
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias:
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, Castro, Lago Argentino, Einstein, Curupayti, a su recorrido.
Paradas Provisorias:
E. González frente a B°Canyamel
E. González y 9 de Julio
E. González y Cacheuta
E. González y Ascasubi
E. González y Giachino
E. González y Curupayti
Curupayti y Quino
Curupayti y Quinquela Martín
Curupayti y Castro
Castro y Lago Argentino
Lago Argentino y Rioja
Einstein y Curupayti
Centro a Control: Tirasso, Holmberg, E. Gonzalez, 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias:
E. Gonzalez frente al B°Canyamel
E. Gonzalez y 9 de Julio
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
Cochabamba y Las Bodas de Figaro
Cochabamba y Franklin Villanueva
Cochabamba y Jenner
Cochabamba y Talcahuano
Talcahuano y Saavedra Lamas
Talcahuano y Molina Cabrera
Rondeau frente a Carrefour