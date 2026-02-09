Desde este lunes modifican recorridos de micros por obras en el Acceso Este

Este lunes 9 de febrero comenzarán las obras integrales en el Acceso Este, que impactarán en el servicio de transporte público. En ese marco, cuatro líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales.
Las líneas de los Grupos 200, 300, 800 y 900 tendrán modificaciones en sus recorridos y desvíos de transporte. Se debe a los cambios de sentido de las laterales del Acceso Este.
Podés consultar horarios actualizados en la app Mendotran Cuando Subo o en los canales oficiales de las empresas prestadoras.
Desde este lunes se aplicarán los primeros cambios en la circulación de las laterales para que los conductores se adapten.
Así, las líneas pertenecientes a los grupos 200, 300, 800 y 900 sufrirán modificaciones en sus trayectos debido al inicio de la Reforma Integral de la Ruta Nacional N.º 7 (avenida Acceso Este).
Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. Acceso Este y Olavarria
Lateral Av. Acceso Este y Villagra
Lateral Av. Acceso Este y Cane
Lateral Av. Acceso Este y 9 de Julio
Lateral Av. Acceso Este y Hino Avanz
Lateral Av. Acceso Este y Holmerg
Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso
Chacón y Parque de Descanso 1
Chacón y Parque de Descanso 2
Salida Parque de Descanso
Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. Acceso Este, Chacón, ida y vuelta hasta Parque de Descanso, Lateral Sur Av. Acceso Este, Ponce, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Turín
Lateral Av. Acceso Este y Tirasso
Bandera de los Andes y Purisima
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. de Acceso Este y Arenales
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Elpidio González, Lateral Norte Av. Acceso Este, Famatina, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
Lateral Av. Acceso Este y Elpidio González
Control a Centro: Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Turín)
Lateral Av. Acceso Este y Tirasso)
Bandera de los Andes y Purisima)
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza)
Lateral Av. de Acceso Este y Arenales)
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
Control a Centro: Bandera de los Andes, Arenales, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)
Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Rondeau, Arenales, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Centro a Control: E. González, 9 de Julio, Castro, Control, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
9 de Julio y Barrio Privado
9 de Julio y Castro
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
E. González frente a B°Canyamel)
E. González y 9 de Julio
E. González y Cacheuta
E. González y Ascasubi
E. González y Giachino
E. González y Curupayti
Cutupayti y Quino
Curupayti y Quinquela Martín
Curupayti y Castro
Curupayti y Rioja
Rioja y Olavarria
La Rioja y Virgen de Luján
La Rioja y Estepe
La Rioja y Urquiza
Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias:
9 de Julio y Barrio Privado
9 de Julio y Castro
Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Turín
Lateral Av. Acceso Este y Tirasso
Bandera de los Andes y Purisima
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. de Acceso Este y Arenales
Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda
Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta
Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento
Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros
Lateral Av. Acceso Este y Pedernera
Lateral Av. Acceso Este y Alberdi
Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. de Acceso Este, Ponce, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias:
Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración
Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre
Lateral Av. Acceso Este y Estrada
Lateral Av. Acceso Este y Houssay
Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga
Lateral Av. Acceso Este y Rondeau
Lateral Av. Acceso Este y Urquiza
Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este
Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, Chambuleiron, A. Calle, Olavarría, retomando sus recorridos.
Paradas Provisorias:
E. González frente a B°Canyamel
E. González y 9 de Julio
E. González y Cacheuta
E. González y Ascasubi
E. González y Giachino
E. González y Curupayti
Curupayti y Quino
Curupayti y Quinquela Martín
Curupayti y Castro
Curupayti y Rioja
Chambouleiron y A. Calle
A. Calle y Olavarria
Centro a Control: E. González, Holmberg, 25 de Mayo, E. González, 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias:
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.
Paradas Paradores:
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias:
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, Castro, Lago Argentino, Einstein, Curupayti, a su recorrido.
Paradas Provisorias:
E. González frente a B°Canyamel
E. González y 9 de Julio
E. González y Cacheuta
E. González y Ascasubi
E. González y Giachino
E. González y Curupayti
Curupayti y Quino
Curupayti y Quinquela Martín
Curupayti y Castro
Castro y Lago Argentino
Lago Argentino y Rioja
Einstein y Curupayti
Centro a Control: Tirasso, Holmberg, E. Gonzalez, 9 de Julio, Castro, Control.
Paradas Provisorias:
E. Gonzalez frente al B°Canyamel
E. Gonzalez y 9 de Julio
9 de Julio y B° Privado
9 de Julio y Castro
Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.
Paradas Provisorias:
Cochabamba y Las Bodas de Figaro
Cochabamba y Franklin Villanueva
Cochabamba y Jenner
Cochabamba y Talcahuano
Talcahuano y Saavedra Lamas
Talcahuano y Molina Cabrera
Rondeau frente a Carrefour