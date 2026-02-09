Desde este lunes modifican recorridos de micros por obras en el Acceso Este

A partir del lunes 9 de febrero, y por la reforma integral del Acceso Este, habrá cambios de recorridos en algunas líneas.

Este lunes 9 de febrero comenzarán las obras integrales en el Acceso Este , que impactarán en el servicio de transporte público . En ese marco, cuatro líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales .

Podés consultar horarios actualizados en la app Mendotran Cuando Subo o en los canales oficiales de las empresas prestadoras.

¡Atención usuarios! Modifican recorridos de colectivos por obras desde el 9 de febrero

CAMBIOS IMPORTANTES Atención conductores: desde este lunes cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

Desde este lunes se aplicarán los primeros cambios en la circulación de las laterales para que los conductores se adapten .

Así, las líneas pertenecientes a los grupos 200, 300, 800 y 900 sufrirán modificaciones en sus trayectos debido al inicio de la Reforma Integral de la Ruta Nacional N.º 7 (avenida Acceso Este) .

GRUPO 200

Línea 221 “Expreso – Las Violetas – Corralitos – Ponce – ap. B° Avenida x Acceso Este”

Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Olavarria

Lateral Av. Acceso Este y Villagra

Lateral Av. Acceso Este y Cane

Lateral Av. Acceso Este y 9 de Julio

Lateral Av. Acceso Este y Hino Avanz

Lateral Av. Acceso Este y Holmerg

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso

Chacón y Parque de Descanso 1

Chacón y Parque de Descanso 2

Salida Parque de Descanso

Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. Acceso Este, Chacón, ida y vuelta hasta Parque de Descanso, Lateral Sur Av. Acceso Este, Ponce, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Turín

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso

Bandera de los Andes y Purisima

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Línea 260 “Pedregal – Rodeo de la Cruz”

Línea 261 “Colonia Bombal – Pedregal”

Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Elpidio González, Lateral Norte Av. Acceso Este, Famatina, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Elpidio González

Control a Centro: Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Turín)

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso)

Bandera de los Andes y Purisima)

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza)

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales)

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Línea 230 “Expreso – Corralitos – Arenales Centro x Acceso Este”

Control a Centro: Bandera de los Andes, Arenales, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda)

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta)

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento)

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros)

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera)

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi)

Centro a Control: Lateral Sur Av. Acceso Este, Rondeau, Arenales, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

GRUPO 300

Línea 350 “B° Alimentación – B° Viajante – Centro – Cementista – B° Infanta”

Centro a Control: E. González, 9 de Julio, Castro, Control, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y Barrio Privado

9 de Julio y Castro

Línea 352 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x Hospital Notti”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

E. González frente a B°Canyamel)

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Cutupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Curupayti y Rioja

Rioja y Olavarria

La Rioja y Virgen de Luján

La Rioja y Estepe

La Rioja y Urquiza

Línea 354 “B° Cadore – Centro – B° San Martín x H. Notti ap. Jesús Nazareno”

Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y Barrio Privado

9 de Julio y Castro

GRUPO 800

Línea 816 “Diferencial – Coquimbito – Mendoza x Av. Acceso Este”

Línea 817 “Maipú – Mendoza – Expreso x Av. Acceso Este – Notti”

Control a Centro: Ponce, Lateral Norte Av. Acceso Este, Av. Gobernador Ricardo Videla, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Turín

Lateral Av. Acceso Este y Tirasso

Bandera de los Andes y Purisima

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. de Acceso Este y Arenales

Lateral Av. Acceso Este y Avellaneda

Lateral Av. Acceso Este y Pérez Cuesta

Lateral Av. Acceso Este y Sarmiento

Lateral Av. Acceso Este y H. Cuadros

Lateral Av. Acceso Este y Pedernera

Lateral Av. Acceso Este y Alberdi

Centro a Control: Av. Gobernador Ricardo Videla, Lateral Sur Av. de Acceso Este, Ponce, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

Lateral Av. Acceso Este y Alpes Refrigeración

Lateral Av. Acceso este y Cañadita Alegre

Lateral Av. Acceso Este y Estrada

Lateral Av. Acceso Este y Houssay

Lateral Av. Acceso Este y Azcuénaga

Lateral Av. Acceso Este y Rondeau

Lateral Av. Acceso Este y Urquiza

Lateral Av. Acceso Este y Feria del Este

Lateral Av. Acceso Este y Parque de Descanso

GRUPO 900

Línea 900 “B° Quintanilla – Centro – B° Moreno x 6ta. Sección”

Línea 905 “B° Unimev – Centro – B°Foecyt x Hospital El Carmen”

Línea 913 “B° Unimev – Centro – D.A.D. – U.N.C. x Casa de Gobierno”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, La Rioja, Chambuleiron, A. Calle, Olavarría, retomando sus recorridos.

Paradas Provisorias:

E. González frente a B°Canyamel

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Curupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Curupayti y Rioja

Chambouleiron y A. Calle

A. Calle y Olavarria

Línea 910 “B° Cadore – Centro – B°Foecyt – ap. E. González x H. El Caremn – Mercado Este”

Centro a Control: E. González, Holmberg, 25 de Mayo, E. González, 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Línea 911 “Jesús Nazareno – Centro x Dorrego”

Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.

Paradas Paradores:

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Centro a Control: 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Línea 912 “B° UTMA – B° San Cayetano – Centro x Dorrego”

Control a Centro: Control, Castro, Holmberg, E. González, Curupayti, Castro, Lago Argentino, Einstein, Curupayti, a su recorrido.

Paradas Provisorias:

E. González frente a B°Canyamel

E. González y 9 de Julio

E. González y Cacheuta

E. González y Ascasubi

E. González y Giachino

E. González y Curupayti

Curupayti y Quino

Curupayti y Quinquela Martín

Curupayti y Castro

Castro y Lago Argentino

Lago Argentino y Rioja

Einstein y Curupayti

Línea 914 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra”

Línea 915 “B° Santa Ana – Casa de Gobierno – B° Sol y Sierra ap. B° Sol y Esperanza”

Centro a Control: Tirasso, Holmberg, E. Gonzalez, 9 de Julio, Castro, Control.

Paradas Provisorias:

E. Gonzalez frente al B°Canyamel

E. Gonzalez y 9 de Julio

9 de Julio y B° Privado

9 de Julio y Castro

Línea 936 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz x Urquiza”

Línea 938 “Maipú – Urquiza – Centro x Puente Olive – Maipú”

Línea 941 “Maipú – Boedo – Centro – Godoy Cruz ap. Casa de Gobierno”

Línea 943 “Maipú – Urquiza – Centro – Pte. Olive – Maipú

Línea 946 “Maipú – Centro x Acceso Este”

Línea 947 “Maipú – Centro ap. Pescara x Acceso Este”

Control a Centro: Urquiza, Cochabamba, Talcahuano, retomando su recorrido.

Paradas Provisorias:

Cochabamba y Las Bodas de Figaro

Cochabamba y Franklin Villanueva

Cochabamba y Jenner

Cochabamba y Talcahuano

Talcahuano y Saavedra Lamas

Talcahuano y Molina Cabrera

Rondeau frente a Carrefour