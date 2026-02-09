9 de febrero de 2026
Cuándo es el feriado XL de Carnaval 2026 y cómo planificar este fin de semana largo

El feriado de Carnaval será el primer fin de semana XL de 2026 y permitirá cuatro días consecutivos de descanso en todo el país.

El feriado XL de Carnaval es uno de los primeros grandes descansos del calendario laboral argentino en 2026. Se trata de dos feriados nacionales inamovibles que, al coincidir con días cercanos del fin de semana, permiten extender el descanso y conformar un fin de semana largo de cuatro días.

Este tipo de feriado es muy esperado por quienes desean viajar, descansar o aprovechar para actividades sociales y familiares antes de iniciar tareas del año con el calendario completo de feriados.

Fechas del feriado XL de Carnaval 2026

En 2026, los feriados por Carnaval en Argentina están confirmados oficialmente para el lunes 16 de febrero y el martes 17 de febrero.

Al caer ambos días lunes y martes, se genera un fin de semana largo que abarca desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero de 2026, sumando cuatro días consecutivos de descanso para quienes no trabajan esos días.

Este será el primer fin de semana XL del año y una de las oportunidades más tempranas para planificar escapadas o actividades turísticas.

¿Por qué el feriado de Carnaval cambia cada año?

El feriado de Carnaval está ligado a las celebraciones tradicionales que anteceden al inicio de la Cuaresma en el calendario cristiano, que comienza con el Miércoles de Ceniza. La fecha de Carnaval depende de la fecha de Pascua, que varía cada año según los ciclos lunares.

Por eso, aunque siempre se celebra antes de ese periodo de reflexión de 40 días, su ubicación en el calendario puede cambiar ligeramente de año en año, ubicándose en febrero o incluso a principios de marzo.

¿Qué significa que sea un “feriado inamovible”?

Los feriados inamovibles, como los del Carnaval, están establecidos por ley y no pueden trasladarse a otros días. Esto significa que si alguien trabaja el lunes 16 o el martes 17, la normativa laboral argentina obliga a que se pague el doble de la jornada habitual, tal como ocurre con otros feriados nacionales.

Eso lo diferencia de los días no laborables con fines turísticos o feriados trasladables, que sí pueden adaptarse para generar puentes y mejorar la planificación de los fines de semana largos.

Consejos para aprovechar el feriado XL

Planificación de viajes

  • Con cuatro días consecutivos de descanso, muchos argentinos eligen destinos turísticos dentro del país o escapadas cercanas. Planificar con anticipación transporte y alojamiento suele ser clave para aprovechar al máximo estos días.

Organizar actividades locales

  • Si no viajás, también es una excelente oportunidad para explorar actividades culturales, gastronómicas y recreativas en tu propia ciudad o región. Muchas provincias, como Mendoza, promueven ofertas especiales para el turismo interno en estos fines de semana largos.

‍ Consultá tu calendario laboral

  • Recordá que aunque el feriado es nacional, quienes prestan servicios ese día deben recibir el pago correspondiente según la legislación laboral vigente.
