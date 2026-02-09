Atención conductores: desde este lunes cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

Ojo conductores: desde este lunes cambia el sentido de circulación en las laterales del Acceso Este

El Gobierno de Mendoza comenzará en los próximos meses la ejecución de la obra del Acceso Este , una de las más importantes de los últimos años, ya que se trata del principal acceso y salida de la Ciudad. Desde este lunes se aplicarán los primeros cambios en la circulación para que los conductores se adapten .

La Provincia intervendrá la Ruta 7 , por la que circulan alrededor de 120.000 vehículos diarios. Si bien se trata de una traza de competencia nacional, ante la falta de financiamiento y las demoras acumuladas durante distintas gestiones presidenciales , el Gobierno provincial decidió asumir de manera temporal su control mediante un acuerdo con Vialidad Nacional. Desde el Ejecutivo aseguran que la obra marcará “un antes y un después” .

El proyecto se extiende desde el Nudo Vial hasta Maipú , atravesando Guaymallén , por lo que será necesaria una coordinación permanente con estos municipios. Los trabajos incluyen repavimentación, cruces elevados, ensanche de puentes, alteo de la traza, incorporación de nuevos espacios verdes, señalización, iluminación y pavimentación de banquinas . En total, las tareas se desarrollarán a lo largo de 30,4 kilómetros y se financiarán con fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

El plazo de ejecución previsto es de 30 meses, aunque previamente se irán cumpliendo distintos “hitos de obra”. La intervención se llevará adelante en convivencia con el tránsito, mediante etapas y cortes parciales para minimizar el impacto en la circulación.

Así será la obra del Acceso Este.

Obras viales en Maipú: qué trabajos se realizarán

Ya se lanzaron dos licitaciones públicas que actualmente se encuentran en proceso de evaluación. Una de ellas corresponde al tramo comprendido entre calle González y Lamadrid, en Maipú, donde se presentaron once ofertas de distintas empresas. En ese sector del Acceso Este se ejecutarán diversas tareas, entre ellas el reencarpetado con reconstrucción de base, la pavimentación de banquinas, la renovación de los sistemas de contención y la incorporación de nueva señalización horizontal y vertical.

Además, el proyecto contempla la reconstrucción de diez intersecciones principales, con la incorporación de 17 rotondas y ordenadores viales que estarán ubicados en puntos estratégicos como Ruta 50, calle Serpa, Don Bosco, Maza, Cervantes, Ruta 31–Los Álamos, Medina, Ruta 33–Las Margaritas, San Pedro y Lamadrid.

A estas intervenciones se sumarán obras en las laterales norte y sur, que contarán con un financiamiento mixto: el 70% será aportado por el Ejecutivo provincial y el 30% por la Municipalidad de Maipú. En conjunto, estas obras representarán una inversión aproximada de $12.000 millones.Obras en Guaymallén

El segundo llamado a licitación, al que se presentaron siete oferentes, corresponde al tramo que se extiende desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González, en Guaymallén. En ese sector se llevarán adelante trabajos de gran complejidad, como la construcción de una tercera trocha por sentido entre Arturo González y La Purísima, el alteo de la traza en seis metros y la incorporación de tres nuevos puentes.

Además, se ampliará el puente Arenales–Rondeau con una trocha adicional por mano, al igual que los pasos ubicados sobre el canal Pescara y el carril Ponce. El proyecto también incluye tareas de repavimentación, reconstrucción del sistema de iluminación, colocación de nueva señalética, pavimentación de banquinas y renovación de los sistemas de contención.

A estas obras se sumarán intervenciones complementarias, como el rediseño del sistema de captación y conducción de aguas pluviales entre Sarmiento y Tirasso para evitar anegamientos, y la ampliación de zonas verdes con la incorporación de paseos peatonales y ciclovías, con financiamiento a cargo de la Municipalidad.

obra acceso este ruta 7 Estado actual del Acceso Este

Cómo convivirán las obras con miles de autos por día

La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, explicó que la obra se desarrollará en convivencia con el tránsito, mediante cortes parciales y dinámicos, de acuerdo con las necesidades de los trabajos y en coordinación con los municipios. En ese marco, la principal incógnita es cómo se adaptarán los conductores y si durante las intervenciones será posible evitar el caos vehicular tanto en el Acceso como en las zonas aledañas.

Cada vez que los funcionarios se refieren públicamente al proyecto, reiteran el pedido de “paciencia” a la ciudadanía para atravesar los 30 meses que demandará la obra, cuyo inicio está previsto entre abril y mayo. Desde el Ejecutivo la califican como una de las intervenciones más importantes de los últimos 50 años.

En ese contexto, y con el objetivo de preparar a los automovilistas antes del inicio de clases y del comienzo formal de los trabajos, Guaymallén y el Gobierno provincial resolvieron implementar cambios en la circulación de las laterales a partir de este lunes 9 de febrero, para que los conductores se vayan adaptando antes de que aumente el flujo vehicular.

Los cambios serán los siguientes:

Lateral norte , desde Arturo González hasta el Nudo Vial: circulación en sentido este–oeste .

, desde Arturo González hasta el Nudo Vial: circulación en sentido . Lateral sur , desde el Nudo Vial hasta Arturo González: circulación en sentido oeste–este .

, desde el Nudo Vial hasta Arturo González: circulación en sentido . Prohibición de estacionar en ambas laterales, entre los cruces de Hilario Cuadros–Cañadita Alegre y La Purísima–Curupaytí.

acceso este y urquiza, guaymallén Este lunes comenzarán los cambios en la circulación del tránsito en Guaymallén

Así planean implementar el nuevo sistema de peaje

La Provincia confirmó que evalúa la instalación de un sistema de peaje con el objetivo de recuperar parte de la inversión que realizará en las rutas nacionales cuyo control asumió tras el acuerdo con Vialidad Nacional. Si bien la definición final llegará una vez concluidas las obras, por el momento se adelantó que el esquema será del tipo free flow, similar al que funciona en Chile.

Este modelo consiste en un sistema de cobro automático, sin cabinas físicas ni barreras, que permite a los vehículos circular sin necesidad de detenerse. Los pórticos inteligentes podrían ubicarse en tres puntos estratégicos: el Nudo Vial, la calle Lamadrid y la calle Urquiza.

Desde el Gobierno provincial aclararon que el monto a abonar no sería elevado, ya que la intención no es recuperar la totalidad de la inversión estatal, sino garantizar el mantenimiento de la traza. En ese sentido, se analiza otorgar beneficios a quienes transitan habitualmente por el Acceso Este.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, explicó: “Es una instancia que se definirá una vez concluida la obra y analizada la propuesta técnica adjudicada. El objetivo es contar con buenas colectoras que ofrezcan alternativas al usuario y determinar los puntos y modalidades de cobro mediante un ajuste técnico preciso que garantice la viabilidad del sistema”.

En cuanto a los plazos, la evaluación de las ofertas presentadas en las licitaciones se completaría en un lapso de entre 45 y 60 días. Luego se procederá a la adjudicación y a la firma de los contratos con las empresas, por lo que el inicio de la puesta en funcionamiento de los sistemas está previsto para el mes de mayo.