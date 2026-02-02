Alfredo Cornejo recorrió obras clave en Guaymallén que aliviarán el tránsito del Acceso Este

El gobernador Alfredo Cornejo , junto al intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , recorrió los trabajos que se realizan en la calle San Francisco del Monte , arteria de jurisdicción provincial que cumplirá un rol clave en el ordenamiento del tránsito durante la obra de refuncionalización del Acceso Este .

Las tareas se ejecutan sobre un tramo de 1.200 metros, comprendido entre las calles Arturo González y Ponce , e incluyen mejoras estructurales para optimizar la circulación, reforzar la seguridad vial y aumentar la capacidad operativa de este corredor estratégico del Gran Mendoza .

Los trabajos en esta arteria se encuadran dentro de en una planificación más amplia, que permitirá ordenar y aliviar la circulación. El Gobernador recorrió la zona junto al Calvente y al Director de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli .

El intendente destacó la relevancia estratégica de la obra que se ejecuta sobre la calle San Francisco del Monte , una arteria limítrofe entre Guaymallén y Maipú , largamente esperada por los vecinos y clave para la conectividad metropolitana. Subrayó que se trata de una intervención integral que articula a múltiples organismos, como Vialidad Provincial, Irrigación, empresas de servicios de agua, cloacas y energía eléctrica.

Calvente explicó que, en el tramo comprendido entre Arturo González y Ponce, la intervención contempla una remodelación integral de la calzada en toda su extensión, con el objetivo de vincular el Acceso Este con el Acceso Sur. Señaló que esta obra permitirá consolidar una vía alternativa fundamental para absorber el alto flujo vehicular que actualmente circula por el Acceso Este, especialmente mientras se ejecuten las obras en esa traza.

“Junto con Rodríguez Peña hacia el sur, serán las principales arterias que van a absorber ese flujo. Por eso es clave llegar a tiempo con la culminación de estos trabajos", declaró el jefe comunal, quien indicó, además, que la traza funcionaba anteriormente como un cauce aluvional de tierra, con serias dificultades para la circulación, y que su transformación mejorará tanto la seguridad vial como la calidad de vida y el desarrollo económico del sector.

Las obras en San Francisco del Monte

La intervención contempla tareas sobre la hijuela San Francisco del Monte, la renovación de redes de agua y cloaca, la adecuación del arbolado público, redes de media y baja tensión y trabajos de urbanización que incluyen cordón cuneta, veredas, rampas y esquinas. Además, bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad, se ejecuta la calzada de concreto asfáltico que permitirá dejar la traza plenamente operativa.

Ya finalizaron las obras vinculadas a la hijuela y a las redes de saneamiento, mientras que actualmente se avanza con la red de media tensión, las tareas de baja tensión y el alumbrado público. En paralelo, se ejecuta la carpeta asfáltica sobre 550 metros lineales, desde Arturo González hacia el oeste, lo que representa aproximadamente 6.300 metros cuadrados de base negra con concreto asfáltico AM3.

Planificación del tránsito

La Municipalidad de Guaymallén y la Dirección Provincial de Vialidad firmaron un Convenio de Colaboración que permitirá reforzar el Plan de Manejo del Tránsito sobre la Ruta Provincial Nº 22, en el marco de la obra de refuncionalización del Acceso Este.

El acuerdo establece un esquema de trabajo conjunto con una vigencia de cuatro años, orientado a mejorar la planificación y ejecución de las acciones de tránsito en un tramo estratégico comprendido entre el límite Este de Guaymallén y el Nudo Vial de la Avenida Costanera.

A partir de este convenio, el municipio asumirá la elaboración y ejecución del plan de tránsito dentro de su jurisdicción, incluyendo señalización, semaforización, cambios de sentido de circulación, adecuación de paradas de transporte público y otras medidas necesarias para mitigar el impacto de los cortes parciales de calzada. Asimismo, podrá ejecutar obras menores sobre colectoras, bajo supervisión técnica de Vialidad.

Por su parte, la Dirección Provincial de Vialidad aportará el inventario completo de la Ruta Provincial Nº 22 y autorizará las tareas de conservación, mantenimiento, reparación, señalización e iluminación, conforme a las normas técnicas vigentes.

Al respecto, Osvaldo Romagnoli, destacó la relevancia estratégica de la obra vial que se ejecuta actualmente y subrayó que se trata de una intervención con impacto directo en la planificación futura del tránsito en el Gran Mendoza.

También destacó el aporte de la Dirección Provincial de Vialidad mediante un reintegro de fondos al municipio, lo que hizo posible concretar una obra de estas características. “Se trata del único corredor que hoy cuenta con espacio físico disponible para cumplir un rol clave como vía alternativa ante eventuales intervenciones sobre Rodríguez Peña”.

Asimismo, vinculó la obra con una planificación de mayor alcance asociada a los tiempos y dinámicas del sistema vial, lo que permitirá mitigar parte del tránsito a través de la colectora y facilitar la descarga hacia Ponce. En ese sentido, indicó que se trata de una acción oportuna que se inscribe en una planificación mucho más amplia y que permitirá ordenar y aliviar la circulación en una zona clave del Gran Mendoza.