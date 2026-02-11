11 de febrero de 2026
Sitio Andino
Huelga

Paro en la Salud y concentración gremial este miércoles en la Legislatura

Sindicatos convocaron a un paro a partir de las 10, con movilización en la Legislatura. Quiénes se plegarán y cómo afectará la atención de los servicios.

Paro en la Salud y concentración gremial este miércoles en el centro de la provincia Mendoza.

Por Sitio Andino Política

Este miércoles, a partir de las 10, distintos gremios convocaron a un paro en Mendoza con movilización en la Legislatura, acoplándose a la medida de fuerza programada a nivel nacional. Entre los sindicatos que participarán se encuentran ATE, CTA, SUTE y AMPROS.

El principal reclamo es por el proyecto de reforma laboral que comenzó a tratarse esta semana en el Congreso de la Nación para ser aprobado en sesiones extraordinarias. Además, los gremios exige la reapertura de paritarias para discutir recomposiciones salariales para los empleados estatales.

Impacto del paro en la provincia de Mendoza

En cuanto al impacto de la medida de fuerza, declaró: “El paro va a afectar a trabajadores de todos los sectores que representamos: Salud, IPV, Deportes, Desarrollo Social, Administración Central, entes autárquicos, centralizados y descentralizados de la provincia de Mendoza, con la salvedad de respetar las guardias mínimas en los servicios esenciales y de emergencia, con atención como días domingo y feriados”.

A su vez, Macho manifestó que piden ser convocados por el Gobierno de Mendoza a paritarias "para poder discutir un salario de clase inicial que esté por arriba del costo real de la canasta alimentaria, que hoy ronda en $1.800.000".

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) también anunció que se plegará a la huelga en contra de la reforma laboral y en reclamo por mejoras salariales ante la "fuerte pérdida de poder adquisitivo" acumulada en los últimos años.

En tanto, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) indicó que se sumarán a la protesta en el centro mendocino, sin convocatoria a un paro ya que el 20 de febrero tendrá una reunión con el Gobierno para discutir un ajuste salarial para los docentes. Otro de los gremios que se movilizará este miércoles es Fadiunc, con una concentración en la Plaza San Martín.

