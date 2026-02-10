10 de febrero de 2026
Alfredo Cornejo confirmó que Mendoza será sede de una feria internacional inédita dedicada al vino a granel

El gobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio para realizar la Vinexpo Explorer 2026 en medio de su gira internacional. De qué se trata.

Alfredo Cornejo confirmó que Mendoza será sede de una feria internacional inédita dedicada al vino a granel. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Desde Francia, el gobernador Alfredo Cornejo celebró que la provincia de Mendoza será sede de una edición inédita de Vinexpo Explorer, que por primera vez estará dedicada exclusivamente al vino a granel. El evento es resultado de un acuerdo firmado con Vinexposium durante la feria Wine Paris, uno de los encuentros más relevantes para la vitivinicultura internacional.

El mandatario confirmó el convenio este martes, a través de su cuenta de X. "Vinexpo Explorer 2025 fue un éxito y esperamos que esta nueva edición tenga los mismo resultados", indicó. Además, señaló que a la cita que será entre el 8 y el 10 de junio llegarán "25 compradores internacionales de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y mercados emergentes, que mantendrán rondas de negocios con 50 bodegas argentinas".

"Hoy necesitamos convertir stock en ventas y volumen en exportaciones para sostener precios y cuidar la rentabilidad del sector y ésta es una gran oportunidad para que los compradores conozcan de primera mano la calidad del vino mendocino", añadió Cornejo.

Vinexpo Explorer 2026

Del 8 al 10 de junio de 2026, la provincia de Mendoza volverá a ser sede del Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter, una edición inédita del prestigioso evento, dedicada exclusivamente al vino a granel. Las inscripciones ya están abiertas en http://promendoza.com.

Por primera vez en su historia, este evento desarrollará un capítulo focalizado en este segmento estratégico, ofreciendo una experiencia inmersiva que permitirá a compradores internacionales conocer en profundidad la cultura, la tradición y el potencial productivo del vino argentino a granel. El encuentro incluirá: seminario técnico, degustaciones profesionales, Silent Tasting, reuniones B2B y visitas a bodegas.

En 2025, Mendoza fue sede del Vinexpo Explorer dedicado a vinos fraccionados, un encuentro en el que se buscó posicionar a la provincia como referente internacional y generar vínculos estratégicos entre bodegas locales y compradores globales.

Alfredo Cornejo en Europa

El gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, viajó esta semana a Europa en una gira oficial orientada a la promoción internacional del vino mendocino y al fortalecimiento de las exportaciones de la vitivinicultura.

En la feria internacional Wine Paris, una de las principales del mundo, el mandatario puso en valor la importancia de acompañar al sector en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades comerciales. Durante el evento, la Provincia acompañó a 72 bodegas mendocinas que presentan sus productos en mercados internacionales.

Además, Cornejo concretó la incorporación de la provincia a la World Origins Alliance (WOA), una red global que reúne a las principales regiones vitivinícolas del mundo. Esta adhesión forma parte de la estrategia provincial para fortalecer la marca Mendoza en el mundo, acompañar a la industria vitivinícola y generar nuevas oportunidades comerciales para el sector, consolidando su proyección internacional en los principales mercados del vino.

Alfredo Cornejo realiza una gira comercial oficial en París.

A su vez, el Gobernador se reunió con Philippe Guerret, presidente y CEO de M2I Lifesciences y otras autoridades. Se trata de una empresa líder en fitosanitarios sustentables, que proyecta una potencial inversión de más de 10 millones de dólares en Mendoza, con el que busca abastecer al mercado latinoamericano.

El proyecto incluye una futura planta que producirá insumos destinados a la protección de múltiples cultivos, entre ellos maíz, algodón, tomate, vid, manzanas, peras, nogales y otros, consolidando a Mendoza como un polo regional de innovación agrícola.

La misión oficial de Cornejo continuará en Londres, donde participará de una master class sobre el mercado británico del vino y mantendrá reuniones con el directorio de la Cámara de Comercio Argentino-Británica (BACC) y con empresarios del sector. Además, asistirá a una degustación dirigida a compradores de vino, organizada en la Residencia del Embajador Argentino, para fortalecer la presencia de los vinos mendocinos en ese mercado estratégico.

