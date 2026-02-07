7 de febrero de 2026
Alfredo Cornejo viaja a París para participar de uno de los encuentros vitivinícolas más importantes del mundo

Alfredo Cornejo inició una gira por Europa para posicionar el vino mendocino y fortalecer vínculos estratégicos en París y Londres. Conocé todos los detalles.

El gobernador Alfredo Cornejo participa de Wine Paris, la feria vitivinícola internacional

El gobernador Alfredo Cornejo inició un viaje oficial a Europa con el objetivo de seguir posicionando a Mendoza en los principales mercados internacionales del vino y de fortalecer vínculos estratégicos con actores clave del sector vitivinícola. La comitiva provincial incluye representantes de ProMendoza y desarrolla una agenda centrada en la promoción comercial, la cooperación institucional y la atracción de inversiones.

La actividad comienza en París, donde Mendoza participará de Wine Paris, uno de los encuentros más relevantes del calendario vitivinícola mundial. La provincia integrará el pabellón argentino, coordinado junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), y acompañará distintas acciones de promoción orientadas a consolidar la presencia de los vinos mendocinos en los mercados europeos.

En ese marco, Cornejo firmará el convenio para la realización de Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter, una edición inédita dedicada exclusivamente al vino a granel. El evento ofrecerá una experiencia inmersiva para compradores internacionales, con el objetivo de mostrar la cultura, la tradición y el potencial productivo del vino argentino a granel.

Este encuentro se desarrollará en Mendoza del 8 al 10 de junio y es organizado por ProMendoza, el Gobierno provincial y Vinexposium, con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Vino a Granel. Participarán 25 compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y mercados emergentes, quienes mantendrán rondas de negocios con 50 bodegas argentinas seleccionadas.

Durante su estadía en la capital francesa, el gobernador mantendrá reuniones con autoridades del Gobierno de Francia para avanzar en temas de cooperación bilateral y participará de la apertura oficial de Wine Paris junto al embajador argentino. Además, recorrerá el pabellón nacional y encabezará la firma del acuerdo para la incorporación de Mendoza, a través de ProMendoza, a la World Origins Alliance (WOA), una red internacional que agrupa a regiones vitivinícolas de prestigio a nivel global.

La agenda en París se completa con encuentros con referentes del sector privado, entre ellos representantes de Moët Hennessy, con quienes se analizará el contexto actual del mercado del vino y las oportunidades de internacionalización para la producción mendocina.

Mendoza se presenta en Londres para potenciar su perfil internacional

La misión oficial continuará en Londres, donde el gobernador participará de una master class sobre el mercado británico del vino y mantendrá reuniones con el directorio de la Cámara de Comercio Argentino-Británica (BACC) y con empresarios del sector. El objetivo será promover a Mendoza como destino de inversiones y presentar las políticas provinciales orientadas al desarrollo productivo.

La agenda en el Reino Unido se completará con una degustación dirigida a compradores de vino, organizada en la Residencia del Embajador Argentino, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la presencia de los vinos mendocinos en ese mercado estratégico.

A través de esta gira internacional, el Gobierno de Mendoza reafirma su estrategia de inserción global, impulsando la proyección de la vitivinicultura provincial y consolidando a la provincia como un actor competitivo, confiable y atractivo en los principales mercados del mundo.

