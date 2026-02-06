6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Cómo sigue el conflicto

Se suspendió la huelga de controladores aéreos y habrá vuelos el lunes

El Gobierno nacional convocó a una reunión a la Asociación Trabajadores del Estado y suspendieron la huelga en los aeropuertos.

Se suspendió la huelga de controladores aéreos y habrá vuelos el lunes.

Se suspendió la huelga de controladores aéreos y habrá vuelos el lunes.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la huelga en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que estaba programado para el próximo lunes 9 de febrero, y garantizó la normalidad de los vuelos en el inicio de la semana.

La decisión se tomó luego de que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte convocaran al gremio a una reunión de urgencia para destrabar el conflicto. El paro, que iba a comenzar a las 00:00 del lunes, amenazaba con afectar la operatividad de los aeropuertos en plena temporada.

Lee además
La CGT se manifestará en contra de la reforma laboral, pero no habrá paro general
Movilización

La CGT se manifestará en contra de la reforma laboral, pero no habrá paro general
ATE Mendoza anunció un paro en contra de la reforma laboral y la apertura de paritarias video
Protesta

ATE Mendoza anunció un paro en contra de la reforma laboral y reclamará por la apertura de paritarias

"Posponemos la medida de fuerza del lunes porque, desde un primer momento, nuestra intención fue el diálogo", confirmó Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional. La dirigente explicó que el conflicto se originó por "una deuda salarial y el incumplimiento de un aumento" pactado anteriormente, informó Noticias Argentinas.

"Veníamos realizando distintas acciones en los aeropuertos sin llegar al paro, porque es la última herramienta, y al parecer el Gobierno escuchó el reclamo", agregó Cabezas.

aerolineas argentinas, aeropuerto, avion, pasajeros

No descartan una próxima huelga

Por su parte, Marcelo Belleli, titular de ATE ANAC, advirtió que la suspensión es condicional: "Vamos a dialogar posponiendo el paro, pero no renunciamos a los reclamos que nos llevaron a la medida de fuerza".

El sindicato informó que, mientras se desarrolle la negociación, la operación aérea será normal. No obstante, si no se llega a un acuerdo en la reunión con los funcionarios, se convocará a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir.

Temas
Seguí leyendo

Postergaron la huelga total aérea y podría realizarse el 9 de febrero

Paro nacional en aeropuertos: ATE lanzó una medida de fuerza por reclamos salariales

Elecciones 2026: conocé las boletas de los seis municipios que elegirán representantes

Caso YPF: Argentina presentó su declaración ante Preska y blindó información sobre el oro del BCRA

Ulpiano Suarez, empresarios y sindicatos debatieron sobre la modernización del régimen laboral

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Fin del IOSFA: el Gobierno Nacional avanza con un nuevo esquema de salud para las Fuerzas Armadas

Quién es Philippe Aghion, el Nobel de Economía que elogió al gobierno de Javier Milei

LO QUE SE LEE AHORA
El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Las Más Leídas

El ex juez federal Walter Bento frente a un día clave. video
día de definiciones

Se conoce la sentencia en el juicio contra Walter Bento: seguí en vivo la definición

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Banco Nación ofrece 30% de descuento en combustible: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar

Grave caso de violencia de género en el barrio Colombia de Las Heras. 
la rescataron vecinos

Violencia de género: brutal ataque a una mujer en Las Heras

Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 6 de febrero

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial.
Boletín Oficial

El Gobierno adjudicó la obra de la Ruta Nacional 143, clave para el sur provincial: en qué consiste