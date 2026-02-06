Caudia Iturbe en Aconcagua Radio: AMProS reclama al Gobierno una convocatoria urgente a paritarias y una recomposición salarial

Con el mes de febrero ya en curso, los gremios esperan la convocatoria del Gobierno a discutir los aumentos salariales para 2026. En diálogo con Aconcagua Radio , Claudia Iturbe, secretaria de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) advirtió que todavía no recibieron ninguna convocatoria formal y reclamó que la discusión salarial contemple la" fuerte pérdida de poder adquisitivo" acumulada en los últimos años.

“No tenemos ninguna convocatoria, no ha llegado nada oficialmente”, afirmó la dirigente en el programa Haciendo Cumbre.

Desde AMProS sostienen que la discusión paritaria no puede limitarse a acompañar la inflación mensual, sino que debe abordar una recomposición real del salario , tras varios años de deterioro.

“Venimos teniendo pérdida de poder adquisitivo desde el 2020”, explicó Iturbe. A esa situación se suman los desfasajes de 2023 y 2024, especialmente luego de la devaluación de fines de 2023.

Según detalló, durante 2025 los profesionales de la salud recibieron un 28% de aumento, mientras que la inflación anual fue del 31%, lo que volvió a profundizar la pérdida, remarcó.

Además, Iturbe recordó el aumento salarial otorgado al gobernador y a los funcionarios políticos en junio del año pasado, al que consideró una admisión del atraso salarial del sector público. “El gobernador blanqueó esa pérdida porque su sueldo ya era insostenible. Se aumentó un 40% él y todos los funcionarios políticos”, señaló.

“Entonces tuvo el 40% más todos los aumentos que tuvimos nosotros, cerca del 70% de aumento tuvo el gobernador”, contrastó.

El piso del reclamo

Consultada sobre el reclamo salarial para 2026, la dirigente aclaró que el gremio no fija un porcentaje cerrado, pero sí un objetivo mínimo. En ese sentido, sostuvo que “un profesional de la salud no puede cobrar un millón de pesos de sueldo cuando está realmente expuesto a lo que está expuesto”, y advirtió que con los salarios actuales es imposible sostener la calidad del sistema.

“Por lo menos se necesita un 40% para dar un sueldo por encima de la canasta básica”, afirmó, y cuestionó la lógica de las paritarias recientes: “No se habla de recomposición salarial, se habla solamente de compensar la inflación”.

Reclamo por precarización

Otro punto que AMProS busca discutir es la situación laboral de miles de profesionales precarizados. “Calculamos que deben ser alrededor de 2000”, señaló Iturbe sobre los pases a planta necesarios.

“No puede ser una paritaria donde no se pueda hablar de la creación de cargos”, concluyó, al tiempo que expresó su expectativa de que este año el Gobierno habilite una discusión salarial de fondo.

