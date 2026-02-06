Ulpiano Suarez, empresarios y sindicatos debatieron sobre la modernización del régimen laboral

Empresarios, referentes sindicales y el intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suárez , participaron de un encuentro para debatir la modernización del régimen laboral en Argentina. La reunión puso el foco en la necesidad de actualizar el marco normativo a partir del diálogo, el consenso y una mirada integral sobre el empleo formal e informal .

El encuentro se realizó este jueves y fue organizado por la Asociación Bancaria – Seccional Mendoza junto al espacio Movimiento Mendocino . La actividad reunió a representantes del sector empresario y sindical con el objetivo de abrir un espacio de intercambio sobre una eventual reforma laboral y sus impactos en el mercado de trabajo.

REFORMA LABORAL: OPORTUNIDAD Y NECESIDAD Participé del conversatorio sobre la Reforma Laboral en Argentina en @BancariaMendoza , junto a @SergioGimenezT , secretario General de la Institución, y a Santiago Laugero, presidente de la @FEMPRENSA El país se encuentra ante una… pic.twitter.com/n80uPukMIm

Las palabras de los ganadores Éxito de "Comprá en las Fiestas": Ulpiano Suarez entregó los premios a los ganadores

Entre los participantes estuvieron Santiago Laugero , presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), y Sergio Giménez, secretario general de la Asociación Bancaria en la provincia. Ambos coincidieron en la importancia de sostener ámbitos de diálogo que permitan avanzar en cambios estructurales con previsibilidad y acuerdos amplios.

Durante su exposición, Ulpiano Suárez tuvo un rol central y llamó a correr el foco de las discusiones nominales para concentrarse en los problemas de fondo . “No es lo más importante si hablamos de reforma, modernización o actualización. Ya hubo buenos títulos que terminaron en declaraciones de inconstitucionalidad y nada cambió ”, advirtió. En ese sentido, aclaró que no responsabiliza a la legislación laboral de manera aislada, sino que planteó la necesidad de comprender el contexto económico y social .

Ulpiano Suárez - Modernización laboral Aunque consideró que la reforma es una necesidad, Suárez enfatizó en el diálogo y el concenso. Foto: Mun. de Ciudad

El intendente remarcó que el estancamiento del empleo privado registrado y el crecimiento de la informalidad exigen una mirada integral. “Hace más de diez años que el empleo privado formal no crece y hoy tenemos entre siete y ocho millones de argentinos en la informalidad ”, señaló. También destacó el rol de las pymes, especialmente en Mendoza, donde más del 70% del empleo registrado se genera en empresas de menos de 200 trabajadores.

Finalmente, Suárez subrayó que cualquier iniciativa debe construirse con consenso y seguridad jurídica. “Una nueva ley laboral no va a resolver todo de inmediato, pero puede ser una herramienta si se da en un marco de orden macroeconómico, reforma tributaria y reglas claras”, afirmó. Y concluyó: “Esta es una oportunidad para mejorar la vida de quienes trabajan, de quienes están en la informalidad y de quienes buscan empleo ”.