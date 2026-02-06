Ulpiano Suarez, empresarios y sindicatos debatieron sobre la modernización del régimen laboral

Empresarios, referentes sindicales y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, participaron de un encuentro para debatir la modernización del régimen laboral en Argentina. La reunión puso el foco en la necesidad de actualizar el marco normativo a partir del diálogo, el consenso y una mirada integral sobre el empleo formal e informal.
El encuentro se realizó este jueves y fue organizado por la Asociación Bancaria – Seccional Mendoza junto al espacio Movimiento Mendocino. La actividad reunió a representantes del sector empresario y sindical con el objetivo de abrir un espacio de intercambio sobre una eventual reforma laboral y sus impactos en el mercado de trabajo.
Entre los participantes estuvieron Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), y Sergio Giménez, secretario general de la Asociación Bancaria en la provincia. Ambos coincidieron en la importancia de sostener ámbitos de diálogo que permitan avanzar en cambios estructurales con previsibilidad y acuerdos amplios.
Durante su exposición, Ulpiano Suárez tuvo un rol central y llamó a correr el foco de las discusiones nominales para concentrarse en los problemas de fondo. “No es lo más importante si hablamos de reforma, modernización o actualización. Ya hubo buenos títulos que terminaron en declaraciones de inconstitucionalidad y nada cambió ”, advirtió. En ese sentido, aclaró que no responsabiliza a la legislación laboral de manera aislada, sino que planteó la necesidad de comprender el contexto económico y social.
El intendente remarcó que el estancamiento del empleo privado registrado y el crecimiento de la informalidad exigen una mirada integral. “Hace más de diez años que el empleo privado formal no crece y hoy tenemos entre siete y ocho millones de argentinos en lainformalidad ”, señaló. También destacó el rol de las pymes, especialmente en Mendoza, donde más del 70% del empleo registrado se genera en empresas de menos de 200 trabajadores.
Finalmente, Suárez subrayó que cualquier iniciativa debe construirse con consenso y seguridad jurídica. “Una nueva ley laboral no va a resolver todo de inmediato, pero puede ser una herramienta si se da en un marco de orden macroeconómico, reforma tributaria y reglas claras”, afirmó. Y concluyó: “Esta es una oportunidad para mejorar la vida de quienes trabajan, de quienes están en la informalidad y de quienes buscan empleo ”.