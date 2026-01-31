31 de enero de 2026
Operativo de emergencia

Mendoza bajo alerta: Ulpiano Suarez recomienda evitar circular por la vía pública

El intendente Ulpiano Suarez pidió paciencia a los vecinos mientras se realizan tareas de limpieza y retiro de árboles y ramas caídas en distintos puntos de la ciudad.

Ulpiano Suarez recorre la Ciudad de Mendoza.

Luego de la intensa tormenta registrada en el día de hoy, se informa que la alerta meteorológica podría aumentar su nivel de gravedad, pasando de alerta amarilla a alerta naranja, por lo que se solicita a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Ulpiano Suarez: "Pedimos paciencia a los vecinos"

A su vez, se informa que los equipos municipales se encuentran trabajando intensamente y de manera simultánea en las distintas intervenciones necesarias. Entre las tareas que se están realizando se destacan el levantamiento de forestales y ramas caídas en distintos puntos de la ciudad.

Al respecto, Ulpiano Suarez enfatizó: “Queremos que sepan que las cuadrillas del municipio van a trabajar de manera ininterrumpida y les pedimos paciencia a los vecinos porque va a llevar varios días de trabajo dejar a la Ciudad en condiciones nuevamente”.

Por ello, siguiendo las indicaciones de Defensa Civil, se recomienda evitar circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario. En caso de hacerlo, se solicita desplazarse con máxima precaución. Asimismo, se pide no acercarse a cables colgantes o cortados, ni a árboles o ramas desprendidas. Se recuerda especialmente no cruzar ni vadear calles anegadas, para prevenir accidentes o situaciones de riesgo.

image

También se solicita extremar las precauciones al circular en vehículos, ya que en algunas esquinas los semáforos no se encuentran funcionando y en algunas calles se han generado baches en la calzada. Paralelamente, existen zonas que han quedado sin iluminación debido a la interrupción del servicio de alumbrado público, lo que provoca sectores con muy baja visibilidad. Allí se está trabajando de manera articulada con Edemsa para restablecer el servicio de la forma más urgente posible. Por este motivo, se recomienda evitar transitar por estas zonas y permanecer en los hogares, salvo que sea imprescindible salir.

Ante cualquier emergencia o situación, los vecinos deben comunicarse con el Municipio a través del 147, o al 911.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza agradece la colaboración de la comunidad.

Según un informe preliminar del Instituto Nacional del Agua fue una tormenta de intensidad Severa, con 4mm de precipitaciones por minuto, una cantidad inusitada. Se habló también de récord histórico, con 106 mm en el mes de enero, superando la máxima histórica. En algunos casos por zonas se ha triplicado el promedio histórico del mes de enero.

