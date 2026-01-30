Lluvias intensas en Malargüe superan el promedio mensual y generan complicaciones

Una fuerte tormenta de lluvia se desató este viernes en Malargüe y provocó crecidas de ríos y arroyos, anegamientos y cortes preventivos de tránsito. Según datos oficiales, las precipitaciones superaron ampliamente el promedio mensua l y se mantiene una alerta naranja por tormentas intensas para las próximas horas.

La intensa precipitación registrada durante la tarde generó múltiples complicaciones en distintos puntos del departamento de Malargüe. Técnicos del Servicio Meteorológico Nacional , que operan en el Aeropuerto Internacional Ricardo Salomón, informaron a SITIO ANDINO que en pocas horas precipitaron 16 milímetros de agua en la zona urbana. Con este registro, enero ya acumula algo más de 40 milímetros , duplicando el promedio histórico del mes, que es de 22 milímetros .

En estos momentos, la lluvia continúa de manera intermitente, mientras rige una alerta naranja por fuertes tormentas para lo que resta del viernes y durante todo el sábado. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente en zonas cercanas a cursos de agua y caminos rurales.

Como consecuencia de las precipitaciones, se registraron crecidas en el Río Malargüe, así como en los arroyos Pequenco y La Bebida. En la zona rural, también se observó un importante aumento del caudal del Arroyo La Batra, en cercanías del Volcán Malacara y de la Antena DS3 de la Agencia Espacial Europea.

Debido a estas condiciones, se encuentra interrumpido el tránsito por la Ruta Provincial 186, que conecta con Agua Escondida, como medida preventiva ante el riesgo que representan las crecidas y posibles daños en la calzada.

Temporal en alta montaña y Paso Pehuenche cerrado

Además, se reportaron abundantes precipitaciones en áreas de alta montaña, particularmente en los valles del Río Grande y Los Molles, donde se produjeron crecidas de arroyos y anegamientos en algunos caminos de tierra, dificultando la circulación.

En este contexto climático adverso, el Paso Internacional Pehuenche continúa cerrado, a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas que permita garantizar la seguridad vial. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación.