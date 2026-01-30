Tupungato mejora sus Centros de Infancia y el CRUT para el ciclo lectivo 2026

Por Sitio Andino Departamentales







El Intendente de Tupungato Gustavo Aguilera, junto a autoridades de Obras y Educación, supervisó las tareas de ampliación y remodelación en los Centros de Primeras Infancias (CEPI) y el Centro Regional Universitario Tupungato( CRUT). Los trabajos no se detuvieron durante el receso de verano para garantizar mejores condiciones al inicio del ciclo lectivo.

image Tupungato y un compromiso con la educación En un firme compromiso con la educación como pilar de gestión, el jefe comunal de Tupungato, sigue de cerca las diversas obras de infraestructura educativa que se ejecutan actualmente en el departamento. Las tres se encuentran en diferentes etapas, ya que en algunas se realizaron tareas de remodelaciones totales y ampliaciones. Estas inversiones del estado local dan respuesta a la creciente demanda de la comunidad y solucionar problemas edilicios históricos.

"Para nosotros la educación es prioritaria. Hemos aprovechado las vacaciones para avanzar con fuerza para que, cuando los chicos vuelvan a las aulas, encuentren los lugares en el mejor estado posible", destacó el Intendente Aguilera.

image Solución definitiva para el CRUT de Tupungato Una de las obras es la del CRUT, donde se está realizando un cambio total de la estructura del techo. Según explicó el Director General de Obras, Ing. Marcelo Venteo, el diseño original no resistía ni cumplía con los estándares necesarios para las condiciones climáticas del departamento, por esa razón se lleva a cabo innovación técnica, construyendo una sobre estructura metálica a dos aguas que desplazará el drenaje hacia el exterior. Tal como en los otros establecimientos los operarios trabajaron sin interrupciones en enero permitiendo que el Centro continuara funcionando normalmente mientras se trabaja en la parte superior.

En estos Centros se brinda contención y educación a niños y niñas, en Mickey (cordón del Plata) van desde los 45 días hasta los 3 años, y hay CAE para mayores de 6 años así como dictado de clases de ajedrez, en cuanto a Niño Jesús de Praga (Loteo Bigolotti, Villa Bastías)- próximo a inaugurarse- acuden menores de 45 días en adelante hasta quienes asisten a la Escuela Primaria y reciben apoyo escolar, además de otros chicos que solo asisten al comedor. image CEPI Mickey: cambio total de la cubierta de techo para eliminar filtraciones. Construcción de nuevas aulas y baños. Erradicación de árboles en mal estado para mayor seguridad.

cambio total de la cubierta de techo para eliminar filtraciones. Construcción de nuevas aulas y baños. Erradicación de árboles en mal estado para mayor seguridad. CEPI Niño Jesús de Praga: ampliación de más del 50% de su superficie. Nuevas aulas diseñadas para la demanda actual, cocina equipada, guardería con lavadero industrial y comodidades para el personal docente. Las obras buscan mejorar las condiciones de infraestructura educativa para los chicos que asisten a los establecimientos, así como para los docentes y el personal que desarrolla su tarea diaria, garantizando espacios más seguros, funcionales y acordes a la demanda actual.