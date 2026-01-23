Un camión municipal de Tupungato se quedó sin frenos y chocó contra el paredón de un club.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Accidente | Un camión municipal protagonizó un grave accidente vial este viernes por la mañana en Tupungato al quedarse sin frenos e impactar contra el paredón de un club. El conductor resultó con heridas de consideración. El hecho ocurrió alrededor de las 7.35 en la intersección de las calles Belgrano y Correa, en sentido sur–norte. Según la información oficial, el vehículo involucrado es perteneciente a la municipalidad. Las causas del siniestro están de investigación. De acuerdo a la reseña preliminar, el rodado se habría quedado sin frenos al atravesar una rotonda cercana, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara colisionando contra una pared, propiedad del Club Deportivo Juvenil Tupungato. Más información en sitioandino.com #camión #municipal #Tupungato #accidente"

