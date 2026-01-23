Un camión municipal de Tupungato se quedó sin frenos y chocó contra el paredón de un club.

Un camión municipal protagonizó un grave accidente vial este viernes por la mañana en Tupungato al quedarse sin frenos e impactar contra el paredón de un club. El conductor resultó con heridas de consideración.
El hecho ocurrió alrededor de las 7.35 en la intersección de las calles Belgrano y Correa, en sentido sur–norte. Según la información oficial, el vehículo involucrado es perteneciente a la municipalidad. Las causas del siniestro están de investigación.
De acuerdo a la reseña preliminar, el rodado se habría quedado sin frenos al atravesar una rotonda cercana, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara colisionando contra una pared, propiedad del Club Deportivo Juvenil Tupungato.
Como consecuencia del impacto, el chofer, identificado como Martín Saavedra (45), domiciliado en Godoy Cruz, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) de carácter grave. El dosaje de alcoholemia fue dispuesto para realizarse con posterioridad.
En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato, Bomberos Voluntarios y personal de Tránsito Municipal, quienes asistieron al herido y ordenaron la circulación en la zona.