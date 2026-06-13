13 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Alcohol

Manejaba alcoholizado y zigzagueando por el Acceso Este: lo detuvieron en Maipú y le cabe una fuerte sanción

Fue interceptado por la Policía Vial tras ser detectado realizando maniobras riesgosas. El test de alcoholemia dio positivo y ahora deberá afrontar una dura multa e inhibición.

Al hombre se le retuvo el vehículo y fue inhabilitado de conducir por un buen tiempo (imagen ilustrativa)

Al hombre se le retuvo el vehículo y fue inhabilitado de conducir por un buen tiempo (imagen ilustrativa)

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 39 años fue detenido esta madrugada en Maipú por conducción peligrosa luego de ser detectado mientras circulaba zigzagueando por el Acceso Este durante la mañana de este sábado.

El hecho ocurrió cerca de las 6.25, a la altura de calle Lamadrid, cuando personal de Policía Vial interceptó un Chevrolet Vectra que se desplazaba de manera riesgosa en dirección al Este.

Alcoholemia positiva y secuestro del vehículo en Maipú

Al identificar al conductor, los efectivos le realizaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Ante esta situación, se inició el proceso contravencional y se dispuso el secuestro del vehículo. El procedimiento quedó a cargo de la Subcomisaría Rodríguez Peña, con intervención de la Justicia.

Manejaba alcoholizado en Maipú: qué sanciones le caben

La legislación vigente en Mendoza establece establece un límite de 0,5 g/l para automovilistas, con sanciones más severas para quienes superen el gramo por litro, como ocurrió en este caso.

En situaciones como esta, la infracción se considera gravísima y puede derivar en multas que van de los $2.000.000 a los $5.500.000, e inhabilitación para conducir de 30 a 180 días.

Además, la licencia debe ser retenida en el momento y, en caso de reincidencia, la sanción puede agravarse hasta un año de inhabilitación, junto con la obligación de realizar cursos de concientización vial.

Temas
Seguí leyendo

Maipú: seis allanamientos por robo agravado terminaron con dos detenidos y secuestro de armas y droga

Mendoza y San Luis pusieron en marcha el primer control unificado del país: cómo funciona

Confesó seis robos y que intentó matar: qué pena recibió

Importante golpe al abigeato: decomisaron 850 kilos de carne

Final feliz para el paradero de un hombre en Guaymallén

Terrible choque frontal en Luján: hay 9 heridos

Buscan intensamente a un hombre que desapareció hace dos días en Guaymallén

Filtración de chats, recusación y apartamiento: el escándalo que rodea a la causa D'Agostino

Lee además
En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, especialistas analizan el impacto de las multas, los controles y la educación vial en la prevención de accidentes.

Alcoholemia, educación o multas: qué falta para mejorar la seguridad vial

Controles en rutas y calles de Malargüe. video

Conducir alcoholizado sigue siendo un grave problema en Malargüe
LO QUE SE LEE AHORA
Detenidos durante varios allanamientos en Maipú.

Maipú: seis allanamientos por robo agravado terminaron con dos detenidos y secuestro de armas y droga

Las Más Leídas

El partido más atractivo de la fecha 1 del Mundial se juega este sábado. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Brasil - Marruecos, el partido destacado de la agenda del sábado

Ulpiano Suarez apuntó contra Manuel Adorni y criticó a Javier Milei por no echarlo.

Ulpiano Suarez apuntó contra Manuel Adorni y dijo que su historia está "plagada de inconsistencias"

Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

Zonda en Mendoza: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras

Parte del decomiso que realizó la Policía de Mendoza. 

Importante golpe al abigeato: decomisaron 850 kilos de carne

Los beneficios del chocolate negro para la salud: qué tipo elegir y cuál es la dosis diaria recomendada

El alimento que cuida el corazón, mejora el ánimo y es considerado un "combustible de cohetes" para el intestino