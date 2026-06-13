Manejaba alcoholizado y zigzagueando por el Acceso Este: lo detuvieron en Maipú y le cabe una fuerte sanción

Al hombre se le retuvo el vehículo y fue inhabilitado de conducir por un buen tiempo (imagen ilustrativa)

Un hombre de 39 años fue detenido esta madrugada en Maipú por conducción peligrosa luego de ser detectado mientras circulaba zigzagueando por el Acceso Este durante la mañana de este sábado.

El hecho ocurrió cerca de las 6.25 , a la altura de calle Lamadrid, cuando personal de Policía Vial interceptó un Chevrolet Vectra que se desplazaba de manera riesgosa en dirección al Este.

Al identificar al conductor, los efectivos le realizaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre , superando ampliamente el límite permitido.

Ante esta situación, se inició el proceso contravencional y se dispuso el secuestro del vehículo . El procedimiento quedó a cargo de la Subcomisaría Rodríguez Peña, con intervención de la Justicia.

Manejaba alcoholizado en Maipú: qué sanciones le caben

La legislación vigente en Mendoza establece establece un límite de 0,5 g/l para automovilistas, con sanciones más severas para quienes superen el gramo por litro, como ocurrió en este caso.

En situaciones como esta, la infracción se considera gravísima y puede derivar en multas que van de los $2.000.000 a los $5.500.000, e inhabilitación para conducir de 30 a 180 días.

Además, la licencia debe ser retenida en el momento y, en caso de reincidencia, la sanción puede agravarse hasta un año de inhabilitación, junto con la obligación de realizar cursos de concientización vial.