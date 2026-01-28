28 de enero de 2026
Astroturismo y senderismo de luna llena este sábado en Tupungato

Astroturismo en el Cristo Rey y senderismo de luna llena invitan a descubrir la magia nocturna de Los Cerrillos en Tupungato.

Astroturismo y senderismo en Tupungato. &nbsp;

Astroturismo en el Cristo Rey

Cosmovisión Inca mediante observaciones astronómicas en vivo y con charlas a cargo de destacados divulgadores científicos. La actividad se desarrollará de 19.30 a 23.00 horas, sin costo, el punto de encuentro será a los pies del Cristo Rey – Ruta Provincial (RP) 86, Los Cerrillos. La iniciativa está destinada a personas mayores de 14 años y se recomienda asistir con abrigo, también se puede llevar reposeras, mantas y mate.

astroturismo

Senderismo de Luna Llena

Caminata guiada por los sinuosos senderos de Los Cerrillos, que permitirá apreciar la flora y fauna del lugar, realizando paradas en puntos panorámicos para contemplar el paisaje desde lo alto de los cerros, iluminados por la luna. La salida será a las 18.30 horas desde el inicio del Vía Crucis, RP 86 Los Cerrillos, la actividad también es gratuita y dirigida a mayores de 14 años.

Información e inscripciones en Tupungato

Para participar de Astroturismo y Senderismo, los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes 30 de enero de 9 a 18h en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060) o mediante WhatsApp al 2622 520788.

