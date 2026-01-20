El Municipio de Tupungato retira vehículos abandonados de la vía pública

El Municipio de Tupungato lleva adelante acciones enmarcadas en un Plan Integral de seguridad , higiene urbana y cuidado del ambiente , que incluyen operativos para el retiro de cada vehículo presuntamente abandonados en distintos puntos del departamento.

Estas intervenciones tienen como objetivo ordenar el espacio público , mejorar la seguridad ciudadana y favorecer una circulación más fluida, evitando que vehículos en desuso o abandonados se conviertan en focos de inseguridad, contaminación y deterioro urbano.

Postal imperdible La Laguna del Diamante volvió a abrir y ya cautiva a mendocinos y turistas

Valle de Uco Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato

El procedimiento se desarrolla conforme a lo establecido por la Ley Provincial de Tránsito N.º 9024 . En cada caso, la medida se implementa tras la correspondiente notificación a los propietarios y, ante la falta de respuesta, se avanza con la remoción del rodado.

Como resultado de esta gestión, en el 2025, alrededor de 30 unidades fueron retiradas de las calles, dejando de ser un obstáculo para el normal movimiento vehicular y un factor de riesgo para la comunidad.

Desde el Municipio se informa que estas acciones continuarán desarrollándose de manera sostenida, con el objetivo de construir una ciudad más ordenada y segura, apelando al compromiso de todos en el cuidado del espacio público.

Para información o dar aviso, las personas deben comunicarse al teléfono 2622 65-8531, de la Dirección de Seguridad Ciudadana.