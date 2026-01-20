20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Orden y seguridad

El Municipio de Tupungato retira vehículos abandonados de la vía pública

El Municipio de Tupungato invita a comunicar la presencia de vehículos abandonados para mantener calles seguras y ordenadas.

Plan integral de seguridad e higiene en Tupungato.

Plan integral de seguridad e higiene en Tupungato.

Estas intervenciones tienen como objetivo ordenar el espacio público, mejorar la seguridad ciudadana y favorecer una circulación más fluida, evitando que vehículos en desuso o abandonados se conviertan en focos de inseguridad, contaminación y deterioro urbano.

Lee además
Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato. Imagen ilustrativa.
Valle de Uco

Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato
La Laguna del Diamante volvió a abrir y ya cautiva a mendocinos y turistas.
Postal imperdible

La Laguna del Diamante volvió a abrir y ya cautiva a mendocinos y turistas

El procedimiento se desarrolla conforme a lo establecido por la Ley Provincial de Tránsito N.º 9024. En cada caso, la medida se implementa tras la correspondiente notificación a los propietarios y, ante la falta de respuesta, se avanza con la remoción del rodado.

Construir una ciudad más ordenada y segura en Tupungato

Como resultado de esta gestión, en el 2025, alrededor de 30 unidades fueron retiradas de las calles, dejando de ser un obstáculo para el normal movimiento vehicular y un factor de riesgo para la comunidad.

Desde el Municipio se informa que estas acciones continuarán desarrollándose de manera sostenida, con el objetivo de construir una ciudad más ordenada y segura, apelando al compromiso de todos en el cuidado del espacio público.

Para información o dar aviso, las personas deben comunicarse al teléfono 2622 65-8531, de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

Temas
Seguí leyendo

General Alvear celebra 90 años de Vendimia con una muestra imperdible

Godoy Cruz propone un espacio creativo para artistas y público

Rock con Vos vuelve a Maipú con una noche homenaje al rock nacional y entrada libre

Tunuyán estrena una calle renovada para vecinos y turistas

Reservas y mercados emisores: el diagnóstico del turismo en Malargüe

Laguna de Llancanelo: vuelco y un rescate clave en plena soledad

General Alvear potencia la educación con un edificio para todas las carreras

Descubrí los sabores y el arte de Guaymallén en el Bus Tour Verano

LO QUE SE LEE AHORA
La Laguna del Diamante volvió a abrir y ya cautiva a mendocinos y turistas.
Postal imperdible

La Laguna del Diamante volvió a abrir y ya cautiva a mendocinos y turistas

Las Más Leídas

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026
CASA PROPIA

Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

El trabajo investigativo permitió la detención detres personas
Operativo

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

El flamante cartel corpóreo de calle Sarmiento.  video
Renovación urbana

Calle Sarmiento reabrió con gran convocatoria y expectativas por el repunte comercial

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz