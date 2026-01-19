Tunuyán estrena una calle renovada para vecinos y turistas

Se realizó en el departamento de Tunuyán el acto de inauguración de la remodelación integral de calle Pueyrredón , una intervención que mejora la accesibilidad y la circulación en una cuadra estratégica del centro, y consolida el corredor comercial y gastronómico .

El corte de cinta fue encabezado por el intendente Emir Andraos y comerciantes de la zona . Aquí, el intendente agradeció el acompañamiento de la comunidad y destacó el trabajo articulado entre áreas municipales y frentistas, remarcando la importancia de sostener obras que se traduzcan en mejoras concretas para la vida cotidiana.

Durante su discurso, el mandatario comunal reconoció el esfuerzo del equipo municipal que llevó adelante el proyecto, entre ellos destaco el hacer de la Dirección de Arquitectura, Hacienda y Obras Públicas, como, así como también de la empresa ejecutora. Asimismo, agradeció especialmente a los comerciantes y frentistas por la paciencia durante el desarrollo de los trabajos. El intendente explicó que, si bien la obra se ajustó a los plazos previstos para su ejecución, se buscó reducirlos. Pero, durante la etapa de suelo se presentaron condicionantes técnicas producto de inclemencias climáticas, lo que requirió tareas adicionales para asegurar la estabilidad y la calidad final de la intervención.

La obra pública contempló la renovación total de redes de agua potable y cloaca, junto con conexiones domiciliarias; la reconstrucción y ampliación de veredas; la reconstrucción de cunetas y cruces de calle; la demolición de la calzada existente y el mejoramiento de la base; y la construcción de una nueva calzada de hormigón, al mismo nivel que las veredas. Además, se incorporó mobiliario urbano, farolas e iluminación.

Durante la inauguración, referentes del sector comercial y gastronómico compartieron su mirada sobre el impacto de la obra en la actividad local y en la experiencia urbana del centro.

El emprendedor Emanuel Paiva valoró el trabajo realizado y señaló que la intervención “no es una obra que beneficia solamente a los comerciantes que están acá, sino a todo el departamento”, destacando también el aporte que representa para quienes visitan Tunuyán. En ese sentido, remarcó que, aun en un contexto complejo, se observa presencia de obra pública en distintos puntos del territorio: “En cada rincón del departamento uno ve que están arreglando una plaza, que están haciendo una bicisenda”, expresó. Además, agradeció al equipo municipal por el trabajo sostenido en diferentes áreas, desde servicios cotidianos hasta infraestructura.

Por su parte, la chef y emprendedora Graciela Hisa subrayó la importancia de fortalecer la ciudad como anfitriona de vecinos y turistas en una región con proyección internacional. Hisa destacó el rol de los emprendimientos locales como parte de esa identidad y valoró el acompañamiento municipal al trabajo del sector: “El trabajo en equipo es lo que nos diferencia, nos posiciona, nos da oportunidades”, señaló, y expresó su orgullo por representar a Tunuyán desde la gastronomía.

Obra pública: planificación y acompañamiento al desarrollo local

El intendente destacó que la remodelación de calle Pueyrredón responde a una planificación orientada a fortalecer espacios urbanos de alto uso y proyección, y señaló que el municipio continuará sosteniendo el ritmo de inversión en infraestructura con recursos propios. En ese marco, indicó que durante 2025 se inauguraron más de 40 obras en distintos puntos del departamento, en línea con un compromiso sostenido con el crecimiento en infraestructura en todo el territorio, priorizando la organización y la administración de recursos municipales.

Finalmente, el jefe comunal subrayó que la obra pública cumple un rol central en la mejora del espacio público, en el ordenamiento urbano y en el acompañamiento a quienes invierten y desarrollan actividad económica en el departamento. La remodelación de calle Pueyrredón se enmarca en esa línea de gestión.