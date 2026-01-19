19 de enero de 2026
Laguna de Llancanelo: vuelco y un rescate clave en plena soledad

El exceso de humedad complicó el tránsito. La coordinación entre particulares y guardaparques de Malargüe fue fundamental.

A la espera del rescate en medio de la&nbsp; majestuosidad de Laguna de Llancanelo.

 Por Claudio Altamirano

Un operativo conjunto permitió asistir a dos turistas holandeses que sufrieron un vuelco en el noreste de la Laguna de Llancanelo, en el departamento de Malargüe. La rápida intervención de un prestador turístico y guardaparques evitó mayores complicaciones en un sector afectado por las lluvias y de difícil acceso.

Alberto Albino, prestador de servicios turísticos de Malargüe e integrante de diversas organizaciones sociales, relató lo ocurrido al cierre de la tarde del pasado viernes, cuando junto a un grupo de guardaparques acudieron en auxilio de dos turistas holandeses, un hombre y una mujer, que protagonizaron un vuelco en el sector noreste de la Laguna de Llancanelo.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 17.41.58

Rescate en Laguna de Llancanelo

Albino explicó a SITIO ANDINO que tomó conocimiento del incidente a través del Grupo Land Rover Argentina, donde se alertaba sobre un accidente “en una zona remota de Mendoza”. Mediante la información compartida y una lectura de GPS, lograron confirmar que el hecho había ocurrido en cercanías del volcán Carapacho, en el sector del salitral, un área que por estos días se encuentra seriamente afectada por las lluvias.

Según detalló, el exceso de humedad en el suelo genera condiciones muy adversas para la circulación vehicular. Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron un Land Rover Defender volcado sobre uno de sus costados, luego de que el conductor perdiera estabilidad al volantear sobre el terreno inestable.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 12.21.44 (1)

Tras lograr poner nuevamente el vehículo sobre sus cuatro ruedas, se priorizó el traslado inmediato fuera del área. Albino indicó que se aproximaba una tormenta que podría haber provocado anegamientos, lo que habría dejado sin posibilidad de salida a los tres vehículos involucrados: el de los turistas holandeses, el suyo propio y la movilidad de guardaparques.

Afortunadamente, la asistencia se concretó a tiempo y sin consecuencias físicas para los ocupantes del rodado. Este lunes, los turistas aún permanecían en Malargüe realizando reparaciones menores en su vehículo y ultimando detalles para continuar su viaje hacia la Patagonia argentina.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 12.21.44

Finalmente, Albino reflexionó sobre la importancia de los grupos organizados, como Land Rover Argentina y Mendoza, que permiten una rápida difusión de incidentes. También remarcó la necesidad de que quienes se aventuran en zonas alejadas cuenten con varios medios de comunicación, circulen con conocedores del lugar y se informen previamente sobre las condiciones meteorológicas y del terreno.

