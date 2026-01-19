Godoy Cruz brinda herramientas para fortalecer la relación entre padres e hijos

El Municipio de Godoy Cruz continúa impulsando políticas públicas orientadas al cuidado integral de la niñez y al acompañamiento de las familias. En este sentido, durante el mes de febrero se pondrán en marcha dos programas gratuitos que apuntan a fortalecer los vínculos saludables, tanto en la infancia como en el ámbito familiar.

Por un lado, se desarrollará el programa “Acompañando Infancias” , destinado a niños. Por otro, se llevará adelante el Taller de Orientación Parental , enfocado en brindar herramientas a padres, madres y adultos responsables. Ambas propuestas se enmarcan en una perspectiva de derechos, cuidado y crianza respetuosa.

Verano, música y baile Godoy Cruz invita a bailar bajo las estrellas con "Milonga en la Plaza"

El taller se realizará los martes 3 y 10 de febrero y estará destinado a grupos de niños y niñas . A través de un enfoque psicoeducativo, se propone generar espacios de aprendizaje, reflexión y dinámicas participativas que favorezcan el desarrollo socioemocional.

En este marco, se trabajará sobre la identificación, gestión y regulación de las emociones . Además, se abordarán contenidos vinculados a la prevención de violencias, el buen trato y la convivencia . De manera tal que, se promueve el respeto, la empatía y la comunicación asertiva.

Asimismo, durante los encuentros se desarrollarán habilidades como el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. También se abordan temas como la toma de decisiones y el respeto de los límites. Es que, se busca fortalecer el autoconocimiento y fomentar relaciones interpersonales saludables en entornos seguros.

image

Orientación Parental: herramientas para una crianza respetuosa

En paralelo, se llevará adelante el Taller de Orientación Parental, destinado a padres, madres y adultos responsables de niños y adolescentes. En esta oportunidad, los encuentros se realizarán los miércoles 4 y 11 de febrero, de 10 a 12, en el Hiper Libertad.

Cabe destacar que, se brindarán herramientas teóricas y prácticas para fortalecer los vínculos familiares. A su vez, se generarán espacios de diálogo y reflexión que permitan compartir experiencias, inquietudes y desafíos vinculados a la crianza.

En el primer encuentro se abordarán temas como la identificación y gestión emocional, las funciones parentales y la comunicación asertiva. En tanto, el segundo encuentro estará orientado a las diferencias generacionales, las etapas del ciclo vital y la puesta de límites adecuados.

De este modo, la propuesta busca acompañar a las familias en la construcción de prácticas de cuidado más empáticas, seguras y respetuosas de los derechos de los niños y adolescentes.

Inscripciones y contactos en Godoy Cruz

Ambas actividades son gratuitas y requieren inscripción previa. Las mismas se desarrollarán en las salas de capacitación de la Secretaría de Desarrollo Humano (ala norte).

Consultas e inscripciones: Departamento de Familia – 261 3609536 (lunes a viernes de 8 a 13).

Finalmente, estas iniciativas refuerzan el compromiso del Municipio de Godoy Cruz con el desarrollo integral de la infancia y el acompañamiento activo de las familias. Así, se promueven comunidades más cuidadas, empáticas y saludables.