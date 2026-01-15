15 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Trabajo en territorio

Godoy Cruz refuerza la prevención sanitaria con acciones de control de vectores

El municipio de Godoy Cruz desplegó un operativo integral para el control de roedores e insectos y reforzó la concientización comunitaria.

Prevención sanitaria en Godoy Cruz.

Prevención sanitaria en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz continúa implementando acciones destinadas a la prevención de enfermedades y al cuidado de la salud comunitaria. En este contexto, a través del Operativo Control de Vectores 2026, se llevó adelante un operativo integral. En esta oportunidad, se trabajó en la totalidad del barrio La Paz y en manzanas colindantes del barrio Sarmiento.

De manera articulada, equipos de Salud y de Higiene Urbana, junto a la Unidad de Control de Vectores, recorrieron el territorio realizando intervenciones planificadas y sostenidas.

Lee además
Vacunación obligatoria en Godoy Cruz.
Salud

Godoy Cruz acerca la vacunación a los espacios recreativos
Godoy Cruz y una nueva edición de Que vuelvan los lentos.
Música y memoria

Una noche en Godoy Cruz para revivir los grandes éxitos del pasado

Acciones de saneamiento y prevención en Godoy Cruz

Durante la jornada se desarrollaron tareas de desratización y desinsectación en la vía pública. Además, de la limpieza de cunetas y acequias. Estas acciones tienen como objetivo disminuir la presencia de roedores e insectos, tales como mosquitos, arañas, garrapatas y chinches. De hecho, se reduce así posibles riesgos sanitarios para la población.

image

Asimismo, el operativo incluyó el relevamiento de situaciones particulares. Como así también, la programación de desinsectaciones domiciliarias en aquellos casos donde se detectó la necesidad de una intervención específica.

El rol clave de la comunidad de Godoy Cruz

Además de las tareas operativas, el personal municipal dialogó con los vecinos, brindando información y recomendaciones para fortalecer la prevención en los hogares. En este sentido, se recordó la importancia de que la comunidad acompañe estas acciones mediante hábitos cotidianos que contribuyen al control de vectores.

image

Entre las principales medidas preventivas se destacan:

  • La eliminación de recipientes inservibles que puedan servir como criadero de insectos
  • El mantenimiento de la limpieza y el desmalezado de jardines, patios y desagües
  • La higiene frecuente de bebederos y comederos de animales
  • El uso de telas mosquiteras y repelentes
  • El respeto de los horarios de recolección de residuos
  • El almacenamiento de alimentos en recipientes cerrados y en lugares elevados
  • La limpieza general del hogar para evitar posibles escondites de insectos.

De este modo, Godoy Cruz sigue trabajando de manera sostenida en distintos puntos del departamento. Así, se fortalece la prevención, el saneamiento ambiental y el compromiso compartido entre el Estado y la comunidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz apuesta al aprendizaje creativo con el curso Make Up Kids

El Espacio Arizu se prepara para una gran peña folclórica el 31 de enero

"Van Gogh: una experiencia inmersiva" extiende su temporada en Espacio Arizu

Para evitar hechos delictivos, proponen un programa para proteger a repartidores

Talleres de verano en Godoy Cruz: arte y contención comunitaria

Godoy Cruz y Concón avanzan en cooperación binacional con alerta comunitaria integrada

Godoy Cruz propone actividades culturales y recreativas para disfrutar en familia

Biodiversidad urbana en acción: Godoy Cruz apuesta al cuidado de aves, insectos y murciélagos

LO QUE SE LEE AHORA
Godoy Cruz y una nueva edición de Que vuelvan los lentos.
Música y memoria

Una noche en Godoy Cruz para revivir los grandes éxitos del pasado

Las Más Leídas

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026
Ayuda estudiantil

Becas Progresar: por qué no cobré en enero 2026

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 14 de enero: números ganadores del sorteo 3339

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

De qué murió Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país video
Luto en la música

De qué murió la cantante Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país

Ocurrió en Ruta 146 y Puente del Rio Diamante
Investigan las causas

Trágico accidente vial en San Rafael: un motociclista chocó en solitario y falleció