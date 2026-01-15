Godoy Cruz refuerza la prevención sanitaria con acciones de control de vectores

Godoy Cruz continúa implementando acciones destinadas a la prevención de enfermedades y al cuidado de la salud comunitaria . En este contexto, a través del Operativo Control de Vectores 2026 , se llevó adelante un operativo integral. En esta oportunidad, se trabajó en la totalidad del barrio La Paz y en manzanas colindantes del barrio Sarmiento.

De manera articulada, equipos de Salud y de Higiene Urbana, junto a la Unidad de Control de Vectores, recorrieron el territorio realizando intervenciones planificadas y sostenidas .

Durante la jornada se desarrollaron tareas de desratización y desinsectación en la vía pública . Además, de la limpieza de cunetas y acequias . Estas acciones tienen como objetivo disminuir la presencia de roedores e insectos, tales como mosquitos, arañas, garrapatas y chinches. De hecho, se reduce así posibles riesgos sanitarios para la población.

Asimismo, el operativo incluyó el relevamiento de situaciones particulares . Como así también, la programación de desinsectaciones domiciliarias en aquellos casos donde se detectó la necesidad de una intervención específica.

El rol clave de la comunidad de Godoy Cruz

Además de las tareas operativas, el personal municipal dialogó con los vecinos, brindando información y recomendaciones para fortalecer la prevención en los hogares. En este sentido, se recordó la importancia de que la comunidad acompañe estas acciones mediante hábitos cotidianos que contribuyen al control de vectores.

image

Entre las principales medidas preventivas se destacan:

La eliminación de recipientes inservibles que puedan servir como criadero de insectos

El mantenimiento de la limpieza y el desmalezado de jardines, patios y desagües

La higiene frecuente de bebederos y comederos de animales

El uso de telas mosquiteras y repelentes

El respeto de los horarios de recolección de residuos

El almacenamiento de alimentos en recipientes cerrados y en lugares elevados

La limpieza general del hogar para evitar posibles escondites de insectos.

De este modo, Godoy Cruz sigue trabajando de manera sostenida en distintos puntos del departamento. Así, se fortalece la prevención, el saneamiento ambiental y el compromiso compartido entre el Estado y la comunidad para mejorar la calidad de vida de los vecinos.