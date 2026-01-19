Mendoza, renovada: más de 15 mil mendocinos celebraron la reapertura de la calle Sarmiento

Mendoza, renovada: más de 15 mil mendocinos celebraron la inauguración de la calle Sarmiento.

En una jornada que combinó protocolo institucional con una masiva celebración popular, la Ciudad de Mendoza realizó este domingo la reapertura de la emblemática Avenida Sarmiento . La calle , reconocida internacionalmente por su oferta culinaria, lució renovada ante la mirada de más de 15 mil mendocinos y turistas .

El acto oficial fue presidido por el intendente Ulpiano Suarez , quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado , ministros del gabinete provincial, el senador nacional Rodolfo Suarez y autoridades del sector turístico. El encuentro marcó el fin de una obra de seis meses que buscó modernizar la infraestructura urbana y potenciar el perfil comercial de uno de los corredores más dinámicos de la región.

Gran convocatoria Verano en Mendoza: los Picnics Musicales regresaron a la Nave Cultural

Investigación Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

Durante su discurso, Ulpiano Suarez destacó el valor estratégico de la obra: “Vivimos una jornada con mucha satisfacción, superando todas las expectativas. Esta es una obra muy esperada en un corredor con una oferta de excelencia reconocida mundialmente, que hoy se consolida como uno de los polos gastronómicos más importantes de la Argentina”.

La vicegobernadora, también dijo presente en el evento.

Mendoza, renovada: el senador nacional Rodolfo Suarez, uno de los invitados especiales de Ulpíano Suarez.

La importancia de la avenida no es solo local. El eje Sarmiento cuenta con establecimientos distinguidos por la Guía Michelin , como el restaurante Azafrán (una estrella) y los recomendados Soberana y Centauro. Además de su peso gastronómico, la zona es un pilar del empleo urbano, generando aproximadamente 850 puestos de trabajo directos.

La zona es un pilar del empleo urbano, generando aproximadamente 850 puestos de trabajo directos.

calle sarmiento La calle Sarmiento, un polo gastronómico de jerarquía internacional.

Detalles de la jornada y festejos

La celebración comenzó a las 19 con una propuesta que permitió a los asistentes apropiarse del espacio público. Se instalaron tres escenarios en las intersecciones con las calles 25 de Mayo, Belgrano y Perú, donde la música en vivo —que incluyó desde la Orquesta Municipal dirigida por Mario Galván hasta sets de reconocidos DJs— ambientó la velada.

sarmiento 3

Los locales gastronómicos, que colmaron su capacidad, ofrecieron promociones especiales y "happy hours" que facilitaron el acceso de las familias al festejo. Asimismo, una feria de emprendedores de la economía social extendió la propuesta comercial hacia el sector de la calle Chile, integrando a productores locales en la dinámica del evento.

sarmiento 4

La obra en números: modernización y accesibilidad

La renovación integral demandó una inversión de $1.120 millones en obra pública. Entre las mejoras técnicas y estéticas más relevantes se destacan:

Infraestructura vial: recapado de 3.677 m² de calzada con pavimento intertrabado y creación de 55 plazas de estacionamiento con sensores digitales.

Peatonalización y accesibilidad: renovación de 3.950 m² de veredas con guías podotáctiles y colocación de 61 bancos y 250 bolardos nuevos.

sarmiento veredad Entre las obras, se renovaron 3.950 m² de veredas con guías podotáctiles y se colocaron 61 bancos y 250 bolardos nuevos.

Saneamiento y luz: reemplazo total de la red de agua, construcción de 490 metros de nuevas acequias y colocación de 36 luminarias LED.

Sustentabilidad: plantación de nuevos ejemplares forestales, 34 macetas paisajísticas y pozos de infiltración pluvial.

inauguración calle sarmiento La renovación integral demandó una inversión de $1.120 millones en obra pública.

Con esta reapertura, y ante el anuncio de nuevas inversiones privadas en la zona —como el próximo Astor Club—, la Avenida Sarmiento reafirma su rol como la "vidriera" de Mendoza ante el mundo, equilibrando la funcionalidad urbana con la identidad cultural y el desarrollo económico.