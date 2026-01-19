19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Obras

Mendoza, renovada: más de 15 mil mendocinos celebraron la reapertura de la calle Sarmiento

Tras seis meses de intensos trabajos y una inversión de $1.120 millones, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, encabezó el acto oficial.

Mendoza, renovada: más de 15 mil mendocinos celebraron la inauguración de la calle Sarmiento.

Mendoza, renovada: más de 15 mil mendocinos celebraron la inauguración de la calle Sarmiento.

Por Sitio Andino Departamentales

En una jornada que combinó protocolo institucional con una masiva celebración popular, la Ciudad de Mendoza realizó este domingo la reapertura de la emblemática Avenida Sarmiento. La calle, reconocida internacionalmente por su oferta culinaria, lució renovada ante la mirada de más de 15 mil mendocinos y turistas.

Lee además
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza
Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural
Gran convocatoria

Verano en Mendoza: los Picnics Musicales regresaron a la Nave Cultural
ulpiano y rodolfo suarez
Mendoza, renovada: el senador nacional Rodolfo Suarez, uno de los invitados especiales de Ulpíano Suarez.

Mendoza, renovada: el senador nacional Rodolfo Suarez, uno de los invitados especiales de Ulpíano Suarez.

ulpiano y hebe
La vicegobernadora, también dijo presente en el evento.

La vicegobernadora, también dijo presente en el evento.

Mendoza, renovada: un polo de jerarquía internacional

Durante su discurso, Ulpiano Suarez destacó el valor estratégico de la obra: “Vivimos una jornada con mucha satisfacción, superando todas las expectativas. Esta es una obra muy esperada en un corredor con una oferta de excelencia reconocida mundialmente, que hoy se consolida como uno de los polos gastronómicos más importantes de la Argentina”.

reapertura sarmiento
La zona es un pilar del empleo urbano, generando aproximadamente 850 puestos de trabajo directos.

La zona es un pilar del empleo urbano, generando aproximadamente 850 puestos de trabajo directos.

La importancia de la avenida no es solo local. El eje Sarmiento cuenta con establecimientos distinguidos por la Guía Michelin, como el restaurante Azafrán (una estrella) y los recomendados Soberana y Centauro. Además de su peso gastronómico, la zona es un pilar del empleo urbano, generando aproximadamente 850 puestos de trabajo directos.

calle sarmiento
La calle Sarmiento, un polo gastronómico de jerarquía internacional.

La calle Sarmiento, un polo gastronómico de jerarquía internacional.

Detalles de la jornada y festejos

La celebración comenzó a las 19 con una propuesta que permitió a los asistentes apropiarse del espacio público. Se instalaron tres escenarios en las intersecciones con las calles 25 de Mayo, Belgrano y Perú, donde la música en vivo —que incluyó desde la Orquesta Municipal dirigida por Mario Galván hasta sets de reconocidos DJs— ambientó la velada.

sarmiento 3

Los locales gastronómicos, que colmaron su capacidad, ofrecieron promociones especiales y "happy hours" que facilitaron el acceso de las familias al festejo. Asimismo, una feria de emprendedores de la economía social extendió la propuesta comercial hacia el sector de la calle Chile, integrando a productores locales en la dinámica del evento.

sarmiento 4

La obra en números: modernización y accesibilidad

La renovación integral demandó una inversión de $1.120 millones en obra pública. Entre las mejoras técnicas y estéticas más relevantes se destacan:

  • Infraestructura vial: recapado de 3.677 m² de calzada con pavimento intertrabado y creación de 55 plazas de estacionamiento con sensores digitales.

  • Peatonalización y accesibilidad: renovación de 3.950 m² de veredas con guías podotáctiles y colocación de 61 bancos y 250 bolardos nuevos.

sarmiento veredad
Entre las obras, se renovaron 3.950 m² de veredas con guías podotáctiles y se colocaron 61 bancos y 250 bolardos nuevos.

Entre las obras, se renovaron 3.950 m² de veredas con guías podotáctiles y se colocaron 61 bancos y 250 bolardos nuevos.

  • Saneamiento y luz: reemplazo total de la red de agua, construcción de 490 metros de nuevas acequias y colocación de 36 luminarias LED.

  • Sustentabilidad: plantación de nuevos ejemplares forestales, 34 macetas paisajísticas y pozos de infiltración pluvial.

inauguración calle sarmiento
La renovación integral demandó una inversión de $1.120 millones en obra pública.

La renovación integral demandó una inversión de $1.120 millones en obra pública.

Con esta reapertura, y ante el anuncio de nuevas inversiones privadas en la zona —como el próximo Astor Club—, la Avenida Sarmiento reafirma su rol como la "vidriera" de Mendoza ante el mundo, equilibrando la funcionalidad urbana con la identidad cultural y el desarrollo económico.

Temas
Seguí leyendo

Qué pasa con el uranio en Mendoza: la situación de Sierra Pintada y Huemul

Robó un perfume en una farmacia de Ciudad y lo detuvo la gente: lo buscaban desde 2023

Suben los topes de consumo subsidiado de luz en 11 provincias: ¿está incluida Mendoza?

Detuvieron en Ciudad a un hombre acusado de abuso sexual tras el pedido de auxilio de una joven

Galardón internacional para dos municipios de Mendoza por sus gestiones

Operativo en Ciudad: recuperan nueve celulares robados en un comercio

Mendoza habilita la nueva calle Sarmiento con propuestas culturales y gastronómicas

Cayeron tres sospechosos por robos a choferes de aplicaciones en la Ciudad de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La garrafa en tu barrio: cuánto cuesta y dónde conseguirla del 19 al 24 de enero
Atención

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 19 al 24 de enero

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2411 y números ganadores del domingo 18 de enero

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Garibaldi y Primitivo de la Reta
Investigación

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

El mediático disparó contra el artista popular, pero después se retractó.
En Jesús María

Jorge Rial destrozó al Chaqueño Palavecino por su show junto a Milei y después se retractó

Guaymallén: La víctima fatal tenía 27 años y viajaba junto a su pareja y una beba de un año.
Hospitalizaron a una menor

Violento choque en Guaymallén: un motociclista perdió la vida tras quedar bajo un colectivo