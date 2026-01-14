14 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
¿Cuándo será el evento?

Mendoza habilita la nueva calle Sarmiento con propuestas culturales y gastronómicas

La Ciudad de Mendoza celebrará la reapertura de la avenida Sarmiento con música, gastronomía y feria de emprendedores. En esta nota, los detalles.

Música, DJs y feria: así será la reapertura de la avenida Sarmiento en Ciudad de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza celebrará este domingo 18 de enero la reapertura total de la avenida Sarmiento, una de sus arterias más emblemáticas, tras una obra de puesta en valor integral destinada a mejorar el espacio público, optimizar la circulación vehicular y fortalecer la experiencia urbana de vecinos y turistas.

El festejo comenzará a partir de las 19 horas, con una previa musical y promociones gastronómicas en los locales adheridos. La propuesta incluirá música en vivo, actividades culturales, feria de emprendedores de la economía social y beneficios especiales para quienes recorran la zona.

calle sarmiento, ciudad de mendoza, restaruantes.jpg

Durante la jornada se instalarán tres escenarios: uno en Sarmiento y 25 de Mayo, otro en la intersección con Belgrano y el escenario principal en Sarmiento y Perú. El acto oficial se realizará a las 21 horas, con el descubrimiento del cartel de la avenida renovada, encabezado por el intendente Ulpiano Suarez, junto a vecinos y comerciantes.

Luego del acto protocolar, se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza, dirigida por el maestro Mario Galván. A partir de las 21.30 y hasta las 23, el cierre estará a cargo de los DJ’s Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola.

Además, entre las calles Chile y 25 de Mayo, se dispondrán stands de emprendedores, sumando propuestas locales al evento. Los comercios gastronómicos ofrecerán tickets accesibles, con precios desde $10.000 para comidas y $5.000 para bebidas, además de un happy hour de 19 a 21.30 con dos bebidas a $8.000.

La obra de calle Sarmiento, en números:

  • $1.120 millones de inversión en obra pública
  • 3.950m² de nuevas veredas con guías podotáctiles
  • 3.677m² de calzada con pavimento intertrabado
  • 100% de renovación de red de agua (colectores y conexiones domiciliarias)
  • 345m² de pintura vial
  • 490 metros lineales de nuevas acequias
  • 6 pozos de infiltración pluvial
  • 250 nuevos bolardos
  • 2 bicicleteros
  • 12 papeleros
  • 61 bancos
  • 55 plazas de estacionamiento, con incorporación de sensores de movimiento al sistema de estacionamiento medido digital (SEM).
  • 34 macetas paisajísticas
  • 25 nuevas pozas de árboles
  • 12 nuevos forestales
  • 36 luminarias LED brazo-vereda

La intervención incluyó el recapado de la calzada con pavimento intertrabado, una solución adecuada para una arteria de alto tránsito, y la renovación integral de veredas, mejorando la accesibilidad, la seguridad y el uso peatonal.

