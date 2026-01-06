6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Show

Tan Biónica regresa a Mendoza: cuánto cuestan las entradas y cómo adquirirlas

Tan Biónica se presentará el sábado 18 de abril, en el Teatro Griego Frank Romero Day. Este martes comenzó la venta de entradas.

Tan Biónica regresa a Mendoza: cuánto cuestan las entradas y cómo adquirirlas.

Tan Biónica regresa a Mendoza: cuánto cuestan las entradas y cómo adquirirlas.

 Por Natalia Mantineo

La espera terminó para los fanáticos mendocinos. Tras el anuncio oficial del regreso de Tan Biónica a la provincia, este martes se habilitó la venta de entradas para el show que tendrá lugar el sábado 18 de abril en el emblemático Teatro Griego Frank Romero Day.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma feverup.com, que ofrece distintas facilidades de pago para facilitar el acceso al evento: 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos, además de 6 cuotas sin interés con American Express propia.

Lee además
Tan Biónica regresa a las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day. video
Visita esperada

Tan Biónica regresa a las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day
Damián Betular perdió la paciencia y se la pudrió a los famosos del balcón en MasterChef Celebrity video
Tensión en el estudio

Damián Betular perdió la paciencia y se la pudrió a los famosos del balcón en MasterChef Celebrity
  • Platea General: $60.000 + $9.000 (cargos por servicio).
  • Campo General: $100.000 + $15.000 (cargos por servicio).
  • Platea VIP: $120.000 + $18.000 (cargo por servicio).
tan-bionica-mendoza

Detalles del show en el Frank Romero Day

El espectáculo está programado para comenzar puntualmente a las 22. Según adelantaron las autoridades de Cultura, el show tendrá una duración de dos horas, donde Chano, Bambi, Diega y Seby repasarán los grandes himnos de su carrera.

Un dato no menor es que el evento es apto para todas las edades, permitiendo que las nuevas generaciones también se sumen al fenómeno del "Piberío".

La elección del Frank Romero Day no es casual. Forma parte de la nueva impronta de la provincia para refuncionalizar el teatro griego, abriéndolo a espectáculos internacionales y nacionales de producción privada, tal como ocurrió el año pasado con el regreso de Los Piojos y diversas fiestas electrónicas de renombre mundial.

3-tan-bionica-marzo-23-trigogerardijpg.webp
Tan Biónica actuó en el 2014 en el Frank Romero Day, en una de las repeticiones de la Fiesta de la Vendimia.

Tan Biónica actuó en el 2014 en el Frank Romero Day, en una de las repeticiones de la Fiesta de la Vendimia.

El regreso esperado

Esta visita marca el retorno de la banda a Mendoza tras su presentación en marzo de 2024 en San Martín. Sin embargo, la mística del Frank Romero Day promete elevar la experiencia a un nivel superior, en un entorno natural único que será el marco perfecto para el "Hola Mendoza" de la banda.

Además de este gran anuncio, el secretario de Cultura, Diego Gareca, anticipó a Sitio Andino que pronto se revelará el nombre de un "legendario del rock" que también se sumará a la grilla de este renovado escenario, consolidando a la provincia como la plaza musical más fuerte del interior del país.

Temas
Seguí leyendo

Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada

Luzu TV desembarca en Pinamar: conocé el exclusivo estudio de playa

¿Romance en MasterChef Celebrity?: se supo cuál es el apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson

MasterChef Celebrity: medallas, sorpresas y quién quedó al borde de la eliminación

MasterChef Celebrity tomó una drástica decisión con La Joaqui que dejó sin palabras a todos

Dolor en el espectáculo: murió Pablo Lago, autor de la serie Lalola

Murió Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones: fue hallada en un hotel de San Francisco

MasterChef Celebrity vivió una gala desafiante y los delantales grises ya tienen dueños

LO QUE SE LEE AHORA
Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada
Triste despedida

Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
Conmoción

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de la mujer desaparecida. video
Investigan las causas

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo