Tan Biónica regresa a Mendoza: cuánto cuestan las entradas y cómo adquirirlas.

La espera terminó para los fanáticos mendocinos. Tras el anuncio oficial del regreso de Tan Biónica a la provincia, este martes se habilitó la venta de entradas para el show que tendrá lugar el sábado 18 de abril en el emblemático Teatro Griego Frank Romero Day .

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma feverup.com , que ofrece distintas facilidades de pago para facilitar el acceso al evento: 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos, además de 6 cuotas sin interés con American Express propia.

El esquema de precios para el concierto en el Teatro Griego Frank Romero Day se divide en tres sectores principales:

El espectáculo está programado para comenzar puntualmente a las 22 . Según adelantaron las autoridades de Cultura, el show tendrá una duración de dos horas , donde Chano, Bambi, Diega y Seby repasarán los grandes himnos de su carrera.

Un dato no menor es que el evento es apto para todas las edades, permitiendo que las nuevas generaciones también se sumen al fenómeno del "Piberío".

La elección del Frank Romero Day no es casual. Forma parte de la nueva impronta de la provincia para refuncionalizar el teatro griego, abriéndolo a espectáculos internacionales y nacionales de producción privada, tal como ocurrió el año pasado con el regreso de Los Piojos y diversas fiestas electrónicas de renombre mundial.

3-tan-bionica-marzo-23-trigogerardijpg.webp Tan Biónica actuó en el 2014 en el Frank Romero Day, en una de las repeticiones de la Fiesta de la Vendimia.

El regreso esperado

Esta visita marca el retorno de la banda a Mendoza tras su presentación en marzo de 2024 en San Martín. Sin embargo, la mística del Frank Romero Day promete elevar la experiencia a un nivel superior, en un entorno natural único que será el marco perfecto para el "Hola Mendoza" de la banda.

Además de este gran anuncio, el secretario de Cultura, Diego Gareca, anticipó a Sitio Andino que pronto se revelará el nombre de un "legendario del rock" que también se sumará a la grilla de este renovado escenario, consolidando a la provincia como la plaza musical más fuerte del interior del país.