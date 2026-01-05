5 de enero de 2026
Sitio Andino
Visita esperada

Tan Biónica regresa a las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day

Tras el éxito de Los Piojos y las fiestas electrónicas, el Frank Romero Day recibirá a Tan Biónica, la banda liderada por Chano Moreno Charpentier.

Tan Biónica regresa a las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day.

Tan Biónica regresa a las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day.

 Por Natalia Mantineo

Tras un 2025 marcado por la "refuncionalización" del Teatro Griego Frank Romero Day, las autoridades de Cultura confirmaron que Tan Biónica será el próximo gran protagonista en pisar el imponente escenario de la provincia de Mendoza. "No actuará para la Vendimia, sino que la banda se presentará en abril", confirmó a Sitio Andino el secretario de Cultura, Diego Gareca.

Por el momento no se ha anunciado la fecha exacta del espectáculo ni el lanzamiento de la venta de entradas, pero se estima que pronto se darán a conocer todos los detalles.

Diego Gareca.jpg
Tan Biónica regresa a Mendoza: lo confirmó el secretario de Cultura, Diego Gareca.

Tan Biónica regresa a Mendoza: lo confirmó el secretario de Cultura, Diego Gareca.

Tan Biónica: un regreso esperado y un video viral

La noticia se dio a conocer a través de un video promocional lanzado por el Ministerio de Cultura y replicado por los integrantes de la banda en su cuenta personal de Instagram.

En las imágenes, que combinan paisajes icónicos de Mendoza con la majestuosidad del teatro griego, se puede leer el mensaje directo: "Hola Mendoza".

Este show marca el reencuentro de la banda con el público mendocino luego de su última presentación en marzo de 2024, cuando colmaron el Teatro Griego Juan Pablo II en San Martín. Aquel concierto fue un hito, ya que representó el regreso oficial de "La Última Noche Mágica" a tierras cuyanas. Ahora, el desafío es mayor: conquistar el templo de la Vendimia.

Embed

El Frank Romero Day: de la Vendimia a los grandes shows

El desembarco de Chano, Bambi, Diega y Seby no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia oficial para abrir las instalaciones del Frank Romero Day a la producción privada.

La racha de grandes eventos comenzó en mayo de 2025 con el histórico regreso de Los Piojos, que agotaron entradas en tiempo récord. Luego, en septiembre, el recinto cambió de clima para recibir el pulso de la música electrónica con los sets de Øostil y Magdalena, demostrando la versatilidad técnica del espacio.

Embed

Lo que viene al mítico escenario

La agenda no se detiene en abril. El secretario de Cultura, Diego Gareca, adelantó en diálogo con Sitio Andino que la provincia se prepara para otro anuncio de alto impacto.

Según el funcionario, "muy pronto se anunciará otro gran espectáculo que tendrá como protagonista a un legendario del rock".

Aunque no se confirmaron nombres, los rumores ya circulan entre los melómanos, sugiriendo que Mendoza busca posicionarse definitivamente en la ruta obligatoria de las giras internacionales y nacionales de primer nivel.

