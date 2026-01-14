14 de enero de 2026
Destino Verano en Guaymallén: diversión y aprendizaje para todas las edades y capacidades

Las escuelas de verano y natación se desarrollan en siete sedes del departamento de Guaymallén y continuarán hasta el 13 de febrero de 2026.

Verano en acción en Guaymallén.

Destino Verano es un éxito. Más de dos mil niños y 340 adultos participan de las escuelas de verano y de natación organizadas por el Municipio de Guaymallén. El intendente Marcos Calvente visitó el Club de Agua Saucelandia, una de las sedes en las que se desarrolla Destino Verano.

La propuesta estival se desarrolla desde el 16 de diciembre pasado y finalizará el 13 de febrero de 2026. Este espacio recreativo y formativo se lleva a cabo en siete sedes del departamento, con actividades para diversas franjas etarias y necesidades.

image

Actividades y sedes en Guaymallén

El programa está diseñado para niños de 6 a 13 años, personas mayores de 50 años, y también incluye actividades específicas para personas con discapacidad. Las actividades se desarrollarán en siete lugares estratégicamente distribuidos, ofreciendo opciones para diferentes intereses y necesidades:

  • Polideportivo Poliguay, Polideportivo Nicolino Locche y Polideportivo Quino: destinados a niños de 6 a 13 años, con horarios de 9 a 12 (turno mañana) y 15 a 18 (turno tarde), de martes a viernes.
  • Club de Agua Saucelandia: Tirasso 5165. Además de los niños, en este espacio podrán participar adultos mayores de 50 años. Los niños tendrán actividades de 9 a 12, mientras que los adultos disfrutarán de la propuesta de 16 a 19.
  • Camping Rayen Curá: Severo del Castillo 6791. Espacio recreativo para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9 a 12, de martes a viernes.
  • Hostal de los Andes: Lateral Sur Acceso Este 10500. Este complejo recreativo ofrece actividades para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9 a 12, de martes a viernes.
  • Fundación Construyendo Vidas para los Niños: esta sede (Bandera de Los Andes 2879) ofrece actividades para personas con discapacidad, de martes a viernes, en el horario de 9.30 a 12.30.
image

Escuela de Natación en Guaymallén

Una de las principales propuestas del programa es la Escuela de Natación, que destinada a personas de 14 a 50 años en los tres polideportivos municipales (Poliguay, Nicolino Locche y Quino). Las clases se dictan de martes a viernes, de 18 a 19.30 horas. En este caso hay cupo para participar de las clases de natación.

