"Era un peligro enorme": el relato de la joven que rescató a los cachorros atrapados en una acequia

Hoy, la perra y sus cachorros están a salvo y permanecen bajo el cuidado de la ONG Salvando Patas

En medio de las intensas lluvias que se registraron en el departamento de Guaymallén esta semana, una escena conmovió a los mendocinos. Debajo de una acequia a punto de desmoronarse , una perra y sus cachorros habían quedado atrapados . Estaban rodeados de barro y sin comida , pero una joven emprendió un riesgoso rescate para salvarlos.

Sin embargo, desde hacía meses, voluntarias intentaban rescatar a la perra para poder castrarla , pero la zona era de difícil acceso. El pasado jueves alrededor de las 9, la situación se volvió crítica cuando la lluvia no cesaba y el peligro aumentaba minuto a minuto.

Convenio Guaymallén: refuerzan el ordenamiento del tránsito por las obras en el Acceso Este

Salud en verano No todos son iguales: la guía definitiva para elegir el mejor protector solar según tu piel

La ONG Salvando Patas pidió ayuda de forma desesperada en redes sociales y realizó reiterados llamados a los bomberos voluntarios de Guaymallén , pero la respuesta no llegó a tiempo. Ante la urgencia, los vecinos decidieron llamar al 911 .

Embed - RESCATE HEROICO EN GUAYMALLÉN: DE LA EMPATÍA A LA ACCIÓN

Con las primeras horas del jueves, arribaron al lugar bomberos de la Policía de Mendoza , quienes evaluaron la complejidad del operativo. La acequia era angosta, oscura y estaba cediendo. Nadie lograba llegar hasta donde estaban los animales .

Fue entonces cuando Celeste tomó una decisión extrema: entrar ella misma. Según manifestó en diálogo con Noticiero Andino, un vecino le prestó un mameluco blanco y una linterna y los bomberos le ataron una soga al tobillo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salvando Patas (@salvandopatas.ong)

La joven recordó que el miedo era enorme: el lugar podía derrumbarse en cualquier momento y, en varias ocasiones, no lograban escuchar sus gritos desde afuera.

Dentro de la acequia, Celeste escuchaba los llantos cada vez más cerca. Los cachorros estaban amamantando, pero lloraban sin parar. La madre, asustada, gemía mientras veía cómo sacaban a sus crías una por una, incluso usando un secador de piso para alcanzarlos.

Hoy, la perra y sus cachorros están a salvo. Permanecen bajo el cuidado de Salvando Patas, a la espera de que los pequeños cumplan los 45 días para avanzar con la castración de la mamá y garantizarles un futuro mejor.