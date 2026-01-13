Guaymallén: refuerzan el ordenamiento del tránsito por las obras en el Acceso Este

Por el avance de obras en el Acceso Este, reorganizan el tránsito en la zona.

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén firmaron un convenio para optimizar el mantenimiento y la operación de la red semafórica provincial ubicada en el departamento, en el marco de las obras estratégicas de refuncionalización del Acceso Este (Ruta Nacional 7) .

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , junto al intendente Marcos Calvente y el subsecretario de Transporte, Luis Borrego , y apunta a mejorar la seguridad vial, ordenar la circulación vehicular y peatonal y agilizar la respuesta ante reclamos vecinales en una zona clave del Área Metropolitana de Mendoza.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el convenio establece un esquema de trabajo conjunto , mediante el cual el Municipio podrá intervenir de manera directa en reparaciones menores , controlar frecuencias semafóricas y adaptar los sistemas a los desvíos programados por las obras, siempre bajo el asesoramiento y control técnico de la Subsecretaría de Transporte .

La iniciativa cobra especial relevancia por el avance de las obras en el tramo Nudo Vial–Arturo González , una intervención de alto impacto que requiere una gestión dinámica y precisa del tránsito . Según datos oficiales, circulan unos 120.000 vehículos diarios por ese sector del Acceso Este, que durante los cortes deberán ser absorbidos por la infraestructura vial y la trama urbana de Guaymallén.

En ese contexto, el intendente Calvente subrayó la necesidad de anticiparse al impacto de los trabajos. “Estamos hablando de un flujo muy importante de vehículos que, en el momento de los cortes, deberán ser absorbidos por el departamento. Frente a ese escenario, nos estamos preparando con planificación y trabajo conjunto”, afirmó.

El jefe comunal también destacó que Guaymallén mantiene un fuerte ritmo de obras durante el verano, con intervenciones vinculadas a redes de agua y cloaca, renovación de calzadas, veredas y alumbrado público, lo que obliga a una coordinación permanente con distintos organismos provinciales.

Mejor tecnología en la red de semáforos de Guaymallén

Por su parte, el ministro Mema remarcó que el convenio permitirá administrar mejor el presupuesto existente, sin incrementar partidas, pero con una gestión más eficiente. “Vamos a tener el mismo presupuesto, pero mejor administrado, con la participación directa del municipio y la coordinación con Transporte. La Provincia tiene una visión integral del sistema porque el transporte público atraviesa distintas jurisdicciones”, explicó.

Además, el acuerdo contempla la incorporación de tecnología de monitoreo y sincronización remota en los sistemas de semaforización, lo que permitirá anticipar contingencias, optimizar tiempos de respuesta y acompañar el desarrollo de las obras sin descuidar la seguridad vial de quienes transitan a diario por la zona.

Desde el Municipio, en tanto, solicitaron paciencia y comprensión a los vecinos, y recordaron que los desvíos y recorridos alternativos se encuentran informados tanto en la web oficial como en la cartelería instalada en cada frente de obra.