13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Convenio

Guaymallén: refuerzan el ordenamiento del tránsito por las obras en el Acceso Este

Provincia y Municipio coordinarán la red semafórica para garantizar circulación y seguridad vial durante la refuncionalización de la Ruta 7.

Por el avance de obras en el Acceso Este, reorganizan el tránsito en la zona.

Por el avance de obras en el Acceso Este, reorganizan el tránsito en la zona.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Departamentales

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén firmaron un convenio para optimizar el mantenimiento y la operación de la red semafórica provincial ubicada en el departamento, en el marco de las obras estratégicas de refuncionalización del Acceso Este (Ruta Nacional 7).

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, junto al intendente Marcos Calvente y el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, y apunta a mejorar la seguridad vial, ordenar la circulación vehicular y peatonal y agilizar la respuesta ante reclamos vecinales en una zona clave del Área Metropolitana de Mendoza.

Lee además
Fuerte choque y vuelco en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén. video
Tránsito reducido

Guaymallén: una mujer desbarrancó con su auto en el Acceso Este y cayó varios metros
Para las obras del primer tramo del Acceso Este se presentaron once ofertas: ¿Habrá sistema de peaje? Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Licitación

Para las obras del primer tramo del Acceso Este se presentaron once ofertas: ¿Habrá sistema de peaje?

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el convenio establece un esquema de trabajo conjunto, mediante el cual el Municipio podrá intervenir de manera directa en reparaciones menores, controlar frecuencias semafóricas y adaptar los sistemas a los desvíos programados por las obras, siempre bajo el asesoramiento y control técnico de la Subsecretaría de Transporte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatalioMema/status/2011127070345003427&partner=&hide_thread=false

Coordinación clave ante el impacto de las obras en el Acceso Este

La iniciativa cobra especial relevancia por el avance de las obras en el tramo Nudo Vial–Arturo González, una intervención de alto impacto que requiere una gestión dinámica y precisa del tránsito. Según datos oficiales, circulan unos 120.000 vehículos diarios por ese sector del Acceso Este, que durante los cortes deberán ser absorbidos por la infraestructura vial y la trama urbana de Guaymallén.

En ese contexto, el intendente Calvente subrayó la necesidad de anticiparse al impacto de los trabajos. “Estamos hablando de un flujo muy importante de vehículos que, en el momento de los cortes, deberán ser absorbidos por el departamento. Frente a ese escenario, nos estamos preparando con planificación y trabajo conjunto”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcoscalvente/status/2011086570137567464&partner=&hide_thread=false

El jefe comunal también destacó que Guaymallén mantiene un fuerte ritmo de obras durante el verano, con intervenciones vinculadas a redes de agua y cloaca, renovación de calzadas, veredas y alumbrado público, lo que obliga a una coordinación permanente con distintos organismos provinciales.

Mejor tecnología en la red de semáforos de Guaymallén

Por su parte, el ministro Mema remarcó que el convenio permitirá administrar mejor el presupuesto existente, sin incrementar partidas, pero con una gestión más eficiente. “Vamos a tener el mismo presupuesto, pero mejor administrado, con la participación directa del municipio y la coordinación con Transporte. La Provincia tiene una visión integral del sistema porque el transporte público atraviesa distintas jurisdicciones”, explicó.

Además, el acuerdo contempla la incorporación de tecnología de monitoreo y sincronización remota en los sistemas de semaforización, lo que permitirá anticipar contingencias, optimizar tiempos de respuesta y acompañar el desarrollo de las obras sin descuidar la seguridad vial de quienes transitan a diario por la zona.

Desde el Municipio, en tanto, solicitaron paciencia y comprensión a los vecinos, y recordaron que los desvíos y recorridos alternativos se encuentran informados tanto en la web oficial como en la cartelería instalada en cada frente de obra.

Temas
Seguí leyendo

El Nihuil celebró la apertura de la temporada de verano y destacó el crecimiento turístico

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó el nombre de la sucesora de Rosario Cabello

El Espacio Arizu se prepara para una gran peña folclórica el 31 de enero

Vino y verano: San Rafael invita a vivir la ruta de bodegas con degustaciones gratuitas

La Nave Cultural recibe una nueva edición de los Picnics Musicales

Tunuyán: preventa de entradas hasta el 25 de enero para la Vendimia y el Festival de la Tonada

La vacunación materna contra el VSR ya se aplica en el Valle de Uco

Salud pública y recupero de fondos: el Schestakow fue el hospital con mayor facturación en 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Escándalo vendimial: Malargüe oficializó los cambios en su corte tras la salida de la virreina 2026.
Fiesta de la Vendimia

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó el nombre de la sucesora de Rosario Cabello

Las Más Leídas

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén